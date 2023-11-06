https://uz.sputniknews.ru/20231106/zelenskiy-smena-strategiya-rossiya-40721584.html

Зеленский анонсировал изменение стратегии в отношении России

Зеленский анонсировал изменение стратегии в отношении России

При этом президент Украины признал, что подобные действия невозможны без соответствующего оружия.

2023-11-06T11:46+0500

2023-11-06T11:46+0500

2023-11-06T11:46+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

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владимир зеленский

джо байден

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах изменить стратегию в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC News.Вместе с тем, по его словам, подобные действия невозможны без соответствующего оружия.Ранее в статье для Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В свою очередь, в Кремле отметили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-либо перспективы разрешения ситуации.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на днях группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении $61,4 млрд для бывшей советской республики.В пятницу контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в $14,3 млрд долларов, в котором упоминание Украины отсутствует.

https://uz.sputniknews.ru/20231101/ukraina-konflikt-svo-zapad-pozitsiya-40545838.html

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