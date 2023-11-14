https://uz.sputniknews.ru/20231114/migranty-problema-rpts-mneniye-40990845.html

В РПЦ призывают не считать проблему мигрантов религиозной

В РПЦ призывают не считать проблему мигрантов религиозной

Вместе с тем, представитель Русской Православной Церкви назвал тему мигрантов непростой, взрывоопасной и требующей очень деликатного подхода

2023-11-14T13:31+0500

2023-11-14T13:31+0500

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рпц

россия

миграция

общество

религия

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Проблема адаптации мигрантов в России не должна восприниматься как религиозная, считает председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.По его словам, в последнее время "широко и остро дискутируется проблема мигрантов", причем звучит обеспокоенность как бесконтрольным привлечением большого числа мигрантов в РФ, так и тенденцией к развитию мигрантофобии, возращением "языка вражды" в межнациональных отношениях. Также он отметил, что тема мигрантов непростая, взрывоопасная и требующая очень деликатного подхода. В заключение он добавил, что Россия служит уникальным примером мирного сосуществования представителей разных религий в едином государстве. А то, как верующие люди разных религий прошли через гонения XX века, является колоссальным опытом и настоящим сокровищем. Это нужно помнить, поскольку в этом "основа нашего межнационального мира и согласия".

https://uz.sputniknews.ru/20231101/rossiya-gosduma-profilaktika-prestupnost-migranty-40551321.html

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