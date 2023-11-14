https://uz.sputniknews.ru/20231114/migranty-problema-rpts-mneniye-40990845.html
В РПЦ призывают не считать проблему мигрантов религиозной
В РПЦ призывают не считать проблему мигрантов религиозной
Вместе с тем, представитель Русской Православной Церкви назвал тему мигрантов непростой, взрывоопасной и требующей очень деликатного подхода
2023-11-14T13:31+0500
2023-11-14T13:31+0500
2023-11-14T14:29+0500
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Проблема адаптации мигрантов в России не должна восприниматься как религиозная, считает председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.По его словам, в последнее время "широко и остро дискутируется проблема мигрантов", причем звучит обеспокоенность как бесконтрольным привлечением большого числа мигрантов в РФ, так и тенденцией к развитию мигрантофобии, возращением "языка вражды" в межнациональных отношениях. Также он отметил, что тема мигрантов непростая, взрывоопасная и требующая очень деликатного подхода. В заключение он добавил, что Россия служит уникальным примером мирного сосуществования представителей разных религий в едином государстве. А то, как верующие люди разных религий прошли через гонения XX века, является колоссальным опытом и настоящим сокровищем. Это нужно помнить, поскольку в этом "основа нашего межнационального мира и согласия".
https://uz.sputniknews.ru/20231101/rossiya-gosduma-profilaktika-prestupnost-migranty-40551321.html
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русская православная церковь проблема мигранты деликатный подход
русская православная церковь проблема мигранты деликатный подход
В РПЦ призывают не считать проблему мигрантов религиозной
13:31 14.11.2023 (обновлено: 14:29 14.11.2023)
Вместе с тем, представитель Русской Православной Церкви назвал тему мигрантов непростой, взрывоопасной и требующей очень деликатного подхода.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Проблема адаптации мигрантов в России не должна восприниматься как религиозная, считает председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.
По его словам, в последнее время "широко и остро дискутируется проблема мигрантов", причем звучит обеспокоенность как бесконтрольным привлечением большого числа мигрантов в РФ, так и тенденцией к развитию мигрантофобии, возращением "языка вражды" в межнациональных отношениях.
/"Проблема мигрантов не должна восприниматься как проблема людей с другой религией. В России проживает очень много мусульман, намного больше, чем приезжают. Сложность, на мой взгляд, возникает, когда приезжающие на заработки люди не уважают обычаи принимающей стороны, сложившиеся за века. Когда они не желают учить язык страны пребывания, знакомиться с ее культурой (не только в лингвистическом, но и в широком смысле), стремясь при этом обособиться в границах своего анклава", — сказал Легойда.
Также он отметил, что тема мигрантов непростая, взрывоопасная и требующая очень деликатного подхода.
"Безусловно, мы должны с уважением относиться к вере и культуре других людей. Но имеем и полное право рассчитывать на взаимное уважение нашего языка, истории, культуры и традиций со стороны тех, кто приехал в нашу страну заработать", — подчеркнул представитель Русской Православной Церкви.
В заключение он добавил, что Россия служит уникальным примером мирного сосуществования представителей разных религий в едином государстве. А то, как верующие люди разных религий прошли через гонения XX века, является колоссальным опытом и настоящим сокровищем. Это нужно помнить, поскольку в этом "основа нашего межнационального мира и согласия".