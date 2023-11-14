https://uz.sputniknews.ru/20231114/rossiyskaya-aviatsiya-udary-po-natsionalistam-azova-40984312.html
Российская авиация нанесла удары по националистам "Азова"
Российская авиация нанесла удары по националистам "Азова"
Противник на Краснолиманском направлении потерял до 150 военнослужащих и пикап.
2023-11-14T10:34+0500
2023-11-14T10:34+0500
2023-11-14T10:34+0500
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Армейская авиация группировки российских войск "Центр" нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.По словам офицера, артиллеристы поразили около 170 целей противника в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск, а тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" нанесли удар по двум районам скопления живой силы и техники ВСУ.Савчук добавил, что потери противника составили около 150 военнослужащих. В результате боевых действий военные также уничтожили украинский пикап.Согласно сводке Минобороны России от 13 ноября, за последние сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 11 атак на разных направлениях. Также средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в зоне спецоперации. По данным ведомства, всего с начала боевых действий ВСУ потеряли 534 самолета, 254 вертолета, 13 383 танка и других боевых бронированных машин, 441 зенитный ракетный комплекс, 7 073 орудия полевой артиллерии и минометов, более 8 800 дронов, а также 15 237 единиц специальной военной автомобильной техники.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия авиация удары националисты краснолиманское направление
россия авиация удары националисты краснолиманское направление
Российская авиация нанесла удары по националистам "Азова"
Противник на Краснолиманском направлении потерял до 150 военнослужащих и пикап.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
Армейская авиация группировки российских войск "Центр" нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
"На Краснолиманском направлении в районе Торского участка действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины", — рассказал он.
По словам офицера, артиллеристы поразили около 170 целей противника в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск, а тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" нанесли удар по двум районам скопления живой силы и техники ВСУ.
Савчук добавил, что потери противника составили около 150 военнослужащих. В результате боевых действий военные также уничтожили украинский пикап.
Согласно сводке
Минобороны России от 13 ноября, за последние сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 11 атак на разных направлениях. Также средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в зоне спецоперации. По данным ведомства, всего с начала боевых действий ВСУ потеряли 534 самолета, 254 вертолета, 13 383 танка и других боевых бронированных машин, 441 зенитный ракетный комплекс, 7 073 орудия полевой артиллерии и минометов, более 8 800 дронов, а также 15 237 единиц специальной военной автомобильной техники.
* Запрещенная в России террористическая организация.