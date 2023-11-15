https://uz.sputniknews.ru/20231115/laziz-kudratov-ilxam-aliyev-vstrecha-baku-41028364.html

Лазиз Кудратов встретился с Ильхамом Алиевым — что обсудили

Лазиз Кудратов встретился с Ильхамом Алиевым — что обсудили

Глава МИПТ Узбекистана и президент Азербайджана отметили позитивную динамику двустороннего многопланового сотрудничества в сферах инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации и взаимной торговли.

2023-11-15T18:20+0500

2023-11-15T18:20+0500

2023-11-15T18:20+0500

узбекистан

азербайджан

лазиз кудратов

министерство инвестиций, промышленности и торговли

встреча

политика

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Накануне в Баку состоялась встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает МИПТ.В ходе беседы отметили позитивную динамику двустороннего многопланового сотрудничества в сферах инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации и взаимной торговли.Речь шла о подготовке программ сотрудничества на среднесрочную и долгосрочную перспективу, проведении форума регионов и заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.Также прошли переговоры Лазиза Кудратова с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.Стороны разработали пошаговые планы реализации совместных проектов по строительству водоочистных сооружений, туробъектов, организации производства металлических изделий и бытовой техники, медоборудования и изделий медицинского назначения, созданию текстильного кластера.

https://uz.sputniknews.ru/20231115/uzbekistan-kazaxstan-azerbaydjan-eksport-zelenaya-energiya-yevropa-41015951.html

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