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https://uz.sputniknews.ru/20231115/laziz-kudratov-ilxam-aliyev-vstrecha-baku-41028364.html
Лазиз Кудратов встретился с Ильхамом Алиевым — что обсудили
Лазиз Кудратов встретился с Ильхамом Алиевым — что обсудили
Глава МИПТ Узбекистана и президент Азербайджана отметили позитивную динамику двустороннего многопланового сотрудничества в сферах инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации и взаимной торговли.
2023-11-15T18:20+0500
2023-11-15T18:20+0500
узбекистан
азербайджан
лазиз кудратов
министерство инвестиций, промышленности и торговли
встреча
политика
ильхам алиев
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Накануне в Баку состоялась встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает МИПТ.В ходе беседы отметили позитивную динамику двустороннего многопланового сотрудничества в сферах инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации и взаимной торговли.Речь шла о подготовке программ сотрудничества на среднесрочную и долгосрочную перспективу, проведении форума регионов и заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.Также прошли переговоры Лазиза Кудратова с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.Стороны разработали пошаговые планы реализации совместных проектов по строительству водоочистных сооружений, туробъектов, организации производства металлических изделий и бытовой техники, медоборудования и изделий медицинского назначения, созданию текстильного кластера.
https://uz.sputniknews.ru/20231115/uzbekistan-kazaxstan-azerbaydjan-eksport-zelenaya-energiya-yevropa-41015951.html
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лазиз кудратов ильхам алиев мипт узбекистана президент азербайджана
лазиз кудратов ильхам алиев мипт узбекистана президент азербайджана

Лазиз Кудратов встретился с Ильхамом Алиевым — что обсудили

18:20 15.11.2023
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВизит Лазиза Кудратова в Азербайджан.
Визит Лазиза Кудратова в Азербайджан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2023
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Глава МИПТ Узбекистана и президент Азербайджана отметили позитивную динамику двустороннего многопланового сотрудничества в сферах инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации и взаимной торговли.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Накануне в Баку состоялась встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает МИПТ.
В ходе беседы отметили позитивную динамику двустороннего многопланового сотрудничества в сферах инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации и взаимной торговли.

"Подчеркнуты большие возможности наращивания партнерства в области энергетики, производства высокотехнологической продукции, текстильной индустрии и машиностроении", — говорится в сообщении.

Речь шла о подготовке программ сотрудничества на среднесрочную и долгосрочную перспективу, проведении форума регионов и заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
Также прошли переговоры Лазиза Кудратова с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВизит Лазиза Кудратова в Азербайджан.
Визит Лазиза Кудратова в Азербайджан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2023
Визит Лазиза Кудратова в Азербайджан.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан

"Рассмотрены задачи по увеличению объёмов двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов в год. Достигнута договорённость о расширении пакета перспективных инвестиционных проектов, планируемых к финансированию за счет Узбекско-Азербайджанской инвестиционной компании", — указано в сообщении.

Стороны разработали пошаговые планы реализации совместных проектов по строительству водоочистных сооружений, туробъектов, организации производства металлических изделий и бытовой техники, медоборудования и изделий медицинского назначения, созданию текстильного кластера.
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