Лазиз Кудратов встретился с Ильхамом Алиевым — что обсудили
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВизит Лазиза Кудратова в Азербайджан.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Глава МИПТ Узбекистана и президент Азербайджана отметили позитивную динамику двустороннего многопланового сотрудничества в сферах инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации и взаимной торговли.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Накануне в Баку состоялась встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает МИПТ.
В ходе беседы отметили позитивную динамику двустороннего многопланового сотрудничества в сферах инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации и взаимной торговли.
"Подчеркнуты большие возможности наращивания партнерства в области энергетики, производства высокотехнологической продукции, текстильной индустрии и машиностроении", — говорится в сообщении.
Речь шла о подготовке программ сотрудничества на среднесрочную и долгосрочную перспективу, проведении форума регионов и заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
Также прошли переговоры Лазиза Кудратова с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВизит Лазиза Кудратова в Азербайджан.
Визит Лазиза Кудратова в Азербайджан.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
"Рассмотрены задачи по увеличению объёмов двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов в год. Достигнута договорённость о расширении пакета перспективных инвестиционных проектов, планируемых к финансированию за счет Узбекско-Азербайджанской инвестиционной компании", — указано в сообщении.
Стороны разработали пошаговые планы реализации совместных проектов по строительству водоочистных сооружений, туробъектов, организации производства металлических изделий и бытовой техники, медоборудования и изделий медицинского назначения, созданию текстильного кластера.