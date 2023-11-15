https://uz.sputniknews.ru/20231115/uzbekistan-kazaxstan-azerbaydjan-eksport-zelenaya-energiya-yevropa-41015951.html

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан планируют экспортировать "зеленую" энергию в Европу

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан планируют экспортировать "зеленую" энергию в Европу

Стороны обсудили перспективы экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

2023-11-15T15:01+0500

2023-11-15T15:01+0500

2023-11-15T15:01+0500

экономика

узбекистан

казахстан

азербайджан

энергетика

экспорт

возобновляемые источники энергии

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ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Казахстан, Узбекистан и Азербайджан договорились подготовить техзадание и в будущем создать совместное предприятие по экспорту "зеленой" энергии в Европу, сообщает Минэнерго РК. Соглашения достигли на прошедшей в Баку встрече министров энергетики и экономики трех стран.По итогам переговоров главы ведомств подписали совместное коммюнике, в котором отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта электроэнергии, полученной из альтернативных источников, в Европу.Министры также договорились создать рабочую группу для разработки техзадания по сотрудничеству в сфере обмена энергией, развития экспорта зеленого водорода и зеленого аммиака, а также создания соответствующей инфраструктуры.После разработки и утверждения техзадания объявят тендер на подготовку предварительного технико-экономического обоснования проекта. Информация о его примерной стоимости и сроках запуска пока отсутствует. Также министры договорились изучить перспективу создания СП для реализации проекта. Следующая встреча на уровне министров экономики и энергетики пройдет в Ташкенте.Напомним, что Шавкат Мирзиёев в рамках государственного визита в Катар в октябре текущего года встретился с руководителями крупных катарских компанийВ числе предложений, озвученных главой Узбекистана, — принятие долгосрочной инвестиционной программы партнерства, прежде всего, в области "зеленой" энергетики.Что такое "зеленый" водород и нужен ли он Узбекистану — отвечает экспертДля справки: "зеленую" энергию получают из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми (солнечная энергия, энергия ветра). Их использование не наносит вред окружающей среде.

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