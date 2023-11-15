https://uz.sputniknews.ru/20231115/ssha-rasizm-oon-shok-41016754.html

В ООН шокированы системным расизмом в США

В ООН шокированы системным расизмом в США

Cпецдокладчик ООН по современным формам расизма, посетившая ряд штатов, обеспокоена скоординированном сопротивлением инициативам, нацеленным на установление расовой справедливости.

2023-11-15T13:56+0500

2023-11-15T13:56+0500

2023-11-15T13:56+0500

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расизм

дискриминация

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В США сохраняются систематический расизм и расовая дискриминация, заявила специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П. Об этом сообщает РИА Новости.Спецдокладчик посетила ряд штатов и планирует представить доклад о своей поездке в июне 2024 года.Вместе с тем, она с глубокой обеспокоенностью отметила "скоординированное сопротивление инициативам, нацеленным на установление расовой справедливости".По словам спецдокладчика, многие, с кем она встречалась в ходе поездки, "описывали необходимость бороться за все свои основополагающие права и то, как зачастую им приходилось сталкиваться с отпором".В ноябре в докладе о ситуации в США Комитета ООН по правам человека говорилось, что уголовное правосудие в Соединенных Штатах более сурово по отношению к этническим меньшинствам, чем к белым, чернокожих чаще приговаривают к смертной казни и выносят им более суровые приговоры

https://uz.sputniknews.ru/20231113/uzbekistan-nedelya-tolerantnosti-meropriyatiya-40959824.html

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