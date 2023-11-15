https://uz.sputniknews.ru/20231115/uzbekistan-novyye-tarify-pitevaya-stochnyye-vody-41010717.html

В Узбекистане ввели новые тарифы на питьевую и сточные воды — где заплатят дороже

В Узбекистане ввели новые тарифы на питьевую и сточные воды — где заплатят дороже

Повышение коснулось 7 областей республики. АО "Узсувтаъминот" опубликовало стоимость одного кубометра воды без НДС.

2023-11-15T12:50+0500

2023-11-15T12:50+0500

2023-11-15T12:50+0500

узбекистан

инфографика

тарифы

питьевая вода

сточные воды

регион

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Дороже всего за питьевое водоснабжение придется заплатить жителям Хорезмской области. А за услуги водоотведения — населению Самаркандской области. Наиболее дорогими услуги подачи питьевой воды будут для оптовых предприятий и бюджетных организаций Кашкадарьинской и Ташкентской областей. Отвод отработанной воды стал наиболее дорогостоящим для оптовых предприятий Кашкадарьинской области и бюджетных организаций Самаркандской. Подробности смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.Для справки: Из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов страны центральноазиатского региона ежегодно теряют до $2 млрд. О том, что проблема нехватки воды в Центральной Азии приобрела острый и необратимый характер и дальше будет только усугубляться, заявил Шавкат Мирзиёев на саммите лидеров государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе, который состоялся в сентябре текущего года. Он также озвучил прогнозы экспертов, согласно которым, в некоторых районах ЦА нагрузка на водные ресурсы увеличится к 2040 году в три раза. По словам главы Узбекистана, экономический ущерб, вызванный последствиями ухудшения водно-экологической обстановки в Центральной Азии, может достичь 11% регионального валового продукта.Сколько стоит проезд в автобусах в столицах стран ЦА — инфографика.

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