https://uz.sputniknews.ru/20231116/kaltsiy-izbytok-vred-vrach-rekomendatsii-41045404.html

Чем опасен избыток кальция в организме — врач

Чем опасен избыток кальция в организме — врач

Излишек кальция может непредсказуемо откладываться в разных органах

2023-11-16T22:09+0500

2023-11-16T22:09+0500

2023-11-16T22:09+0500

это интересно

мнение эксперта

состояние здоровья

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/14/36097915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3944032fc8f6d6a620268c0af5f07f08.jpg

Кальций – один из самых важных элементов для человека, он входит в состав костной ткани, влияет на свертываемость крови, обмен веществ и состояние иммунной системы. Для здоровья вреден как дефицит, так и избыток этого вещества в организме, рассказал радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего. Он перечислил основные причины чрезмерного повышения уровня кальция в крови.По его словам, излишек кальция может непредсказуемо откладываться в разных органах, это называют кальцинозом.Также терапевт перечислил возможные последствия этого состояния.Вместе с тем, он предупредил, что в большинстве случаев кальциноз протекает бессимптомно.В заключение он добавил, что у каждого из этих специалистов могут быть свои варианты лечения.

https://uz.sputniknews.ru/20231114/chay-vremya-upotrebleniye-vrach-rekomendatsii-40957780.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кальций организм избыток опасность