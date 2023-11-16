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Чем опасен избыток кальция в организме — врач
Чем опасен избыток кальция в организме — врач
Излишек кальция может непредсказуемо откладываться в разных органах
2023-11-16T22:09+0500
2023-11-16T22:09+0500
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Кальций – один из самых важных элементов для человека, он входит в состав костной ткани, влияет на свертываемость крови, обмен веществ и состояние иммунной системы. Для здоровья вреден как дефицит, так и избыток этого вещества в организме, рассказал радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего. Он перечислил основные причины чрезмерного повышения уровня кальция в крови.По его словам, излишек кальция может непредсказуемо откладываться в разных органах, это называют кальцинозом.Также терапевт перечислил возможные последствия этого состояния.Вместе с тем, он предупредил, что в большинстве случаев кальциноз протекает бессимптомно.В заключение он добавил, что у каждого из этих специалистов могут быть свои варианты лечения.
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кальций организм избыток опасность
кальций организм избыток опасность

Чем опасен избыток кальция в организме — врач

22:09 16.11.2023
© Depositphotos.com / JanPietruszkaЛекарства и стетоскоп.
Лекарства и стетоскоп. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2023
© Depositphotos.com / JanPietruszka
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Излишек кальция может непредсказуемо откладываться в разных органах.
Кальций – один из самых важных элементов для человека, он входит в состав костной ткани, влияет на свертываемость крови, обмен веществ и состояние иммунной системы. Для здоровья вреден как дефицит, так и избыток этого вещества в организме, рассказал радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.
Он перечислил основные причины чрезмерного повышения уровня кальция в крови.
"Наш организм хорошо умеет всасывать кальций из пищи, "упаковывать" в кости и выводить с мочой. От баланса этих процессов зависит содержание кальция в крови и разных органах. В 90% случаев уровень кальция в крови повышается из-за неправильной работы паращитовидных желез или из-за злокачественных новообразований. Кроме того, чтобы самостоятельно не спровоцировать переизбыток минерала, не нужно злоупотреблять витаминами D и С, не нужно без назначения принимать препараты кальция", – предупредил Сапего.
По его словам, излишек кальция может непредсказуемо откладываться в разных органах, это называют кальцинозом.
Также терапевт перечислил возможные последствия этого состояния.
"Кальций участвует в работе нервных клеток и мышц. Поэтому если в крови повышается уровень кальция, люди становятся вялыми, а сердце работает с перебоями. Если кальций повысился из-за того, что гормоны или витамин D вытянули его из костей, то могут появиться боли в костях. Если почки пытаются вывести лишний кальций, то будет частое мочеиспускание. Если почкам приходится долго выводить большое количество кальция, то могут образоваться камни", – уточнил Сапего.
Вместе с тем, он предупредил, что в большинстве случаев кальциноз протекает бессимптомно.

"Обычно кальциноз никак себя не проявляет, врач сам известит вас об этом (диагнозе, – ред.) после обследования. Это может быть эндокринолог, уролог, нефролог, кардиолог, онколог, ортопед", — пояснил врач.

В заключение он добавил, что у каждого из этих специалистов могут быть свои варианты лечения.
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