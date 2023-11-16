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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231116/minometchiki-rossiya-pexota-vsu-unichtojeniye-41043754.html
Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом
Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом
В ходе выполнения боевой военнослужащие ЦВО использовали орудие "Василёк".
2023-11-16T13:45+0500
2023-11-16T13:45+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Минометный расчет "Василька" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Как пояснили в Минобороны России, получив координаты целей, "Василек" выпустил одну пристрелочную мину, затем внес необходимые поправки и залпом осколочных мин уничтожил украинскую пехоту и опорный пункт.В свою очередь, расчет БПЛА, произвел корректировку и объективный контроль уничтожения целей.Для справки: "Василек" — возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.
https://uz.sputniknews.ru/20231114/rossiya-aviatsionno-kosmicheskaya-vystavka-oae-41001167.html
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россия минометчики уничтожение пехота всу красный лиман
россия минометчики уничтожение пехота всу красный лиман

Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом

13:45 16.11.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении.
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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В ходе выполнения боевой операции военнослужащие ЦВО использовали орудие "Василёк".
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Минометный расчет "Василька" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета возимого 82-миллиметрового миномета 2Б9 "Василек" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении", — рассказали в ведомстве.
Как пояснили в Минобороны России, получив координаты целей, "Василек" выпустил одну пристрелочную мину, затем внес необходимые поправки и залпом осколочных мин уничтожил украинскую пехоту и опорный пункт.
В свою очередь, расчет БПЛА, произвел корректировку и объективный контроль уничтожения целей.
Для справки: "Василек" — возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.
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