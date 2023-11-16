https://uz.sputniknews.ru/20231116/minometchiki-rossiya-pexota-vsu-unichtojeniye-41043754.html

Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом

Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом

В ходе выполнения боевой военнослужащие ЦВО использовали орудие "Василёк".

2023-11-16T13:45+0500

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Минометный расчет "Василька" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Как пояснили в Минобороны России, получив координаты целей, "Василек" выпустил одну пристрелочную мину, затем внес необходимые поправки и залпом осколочных мин уничтожил украинскую пехоту и опорный пункт.В свою очередь, расчет БПЛА, произвел корректировку и объективный контроль уничтожения целей.Для справки: "Василек" — возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.

https://uz.sputniknews.ru/20231114/rossiya-aviatsionno-kosmicheskaya-vystavka-oae-41001167.html

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