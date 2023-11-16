https://uz.sputniknews.ru/20231116/mirziyoyev-surxandarya-poyezdka-noyabr-2023-41060266.html

Какие задачи поставил Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарью — подробности

Какие задачи поставил Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарью — подробности

Глава Узбекистана ознакомился с развитием региона, исполнением важных социальных программ.

2023-11-16T18:43+0500

2023-11-16T18:43+0500

2023-11-16T18:46+0500

экономика

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

узбекистан

сурхандарьинская область

энергопроекты

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетил Сурхандаринскую область, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Первым адресом стал мавзолей великого богослова Хакима ат-Термизи.Глава республики предложил провести в Термезе научную конференцию по этим вопросам.Далее Мирзиёев ознакомился с ходом строительства газохимического комплекса "25 лет Независимости" в Байсунском районе Сурхандарьинской области.Несмотря на то, что месторождение газа здесь было открыто несколько десятилетий назад, из-за сложных географических условий, отсутствия на тот момент современных технологий и средств оно не было освоено. После того, как президент Узбекистана предпринял практические шаги в данном направлении, в декабре 2019-го здесь началось строительство завода.Стоимость проекта, реализуемого иностранным предприятием "Surhan Gas Chemical Operating Company", составляет $2,9 млрд. Комплекс будет иметь мощность по добыче и переработке 5 млрд кубометров газа в год.Проекты и строительство завода осуществляются на основе лицензированных технологий компании "Shell". Они отвечают самым современным экологическим требованиям и способны нейтрализовать 99% вредных отходов производства. Подобное оборудование устанавливается на этом заводе впервые в странах СНГ.Еще один важный аспект — завод сам генерирует электроэнергию и поставляет ее жителям района.Президенту рассказали о результатах геологоразведочных и сейсмических исследований. Также он побеседовал с инвесторами, специалистами и строителями, участвующими в освоении месторождения.Также он поставил задачу разработать соответствующее постановление.Комплекс расположен в 20 километрах от города Байсуна. В настоящее время на его строительстве работают более 7 000 человек. Первую очередь запустят в мае следующего года, а на полную мощность он выйдет в 2025 году.Завод станет восьмым газохимическим комплексом в республике и одним из крупнейших промышленных предприятий Сурхандарьи. Тысячи человек будут обеспечены высокодоходной работой.Здесь же ему презентовали проект по освоению перспективного месторождения горючих сланцев в Байсуне, рассказав о возможностях получения на его базе электроэнергии, сланцевой нефти и газа.Далее Мирзиёев посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию в Сурхандарье, где ознакомился с проведенной модернизацией.После введения ее в строй в 2006 году, здесь было всего два энергоблока общей мощностью 30 мегаватт.В ходе посещения станции в апреле 2019 года, Мирзиёев поручил построить еще два гидроагрегата. Перед установкой двух агрегатов общей мощностью 145 мегаватт, дамбы водохранилища подняли на 20 метров. В результате его вместимость увеличилась с 380 млн до 500 млн кубических метров. Таким образом, общая мощность Тупалангской ГЭС достигла 175 мегаватт и она стала второй по величине станцией в республике после Чарвакской ГЭС.Станция стала вырабатывать дополнительно 467 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволило не только улучшить электроснабжение около 167 тыс. домохозяйств, но и экономить ежегодно в среднем 107 млн кубометров природного газа.В рамках поездки Мирзиёева в Сурхандарью в марте этого года, проект дальнейшей модернизации Тупалангской ГЭС был завершен и сдан в эксплуатацию. Сегодня глава республики ознакомился с работой модернизированного энергообъекта.Также ему презентовали меры по увеличению потенциала гидроэнергетики на базе реки Тупаланг. В их числе 20 перспективных проектов по строительству станций в верховьях реки. Их общая мощность по планам составит 264 мегаватта.Мирзиёев отметил важность расширения этой работы, строительства микроГЭС на каждой речке и в каждой махалле, где имеется такая возможность.Кроме того, речь шла о перспективах добычи угля в Сурхандарьинской области. Отмечалось, что в регионе обнаружено 82 млн тонн запасов угля. Сегодня добывают 541 тыс. тонн. Президент Узбекистана подчеркнул необходимость наращивания добычи до 2 млн тонн и подготовки специалистов.Также Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в строительство малой ГЭС – "Зарчоб-3" в нижнем течении реки Тупаланг.Новая станция будет иметь мощность 16 мегаватт и производить 70 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Это экологически чистая и возобновляемая энергия. Также, поскольку другие мощности в основном генерируют электричество в дневное время суток, гидроэнергетика выполняет функцию нормализации энергобаланса. Стоимость электроэнергии также намного дешевле по сравнению с другими источниками.Согласно действующей системе, речная вода под специальным давлением сначала направляется на Тупалангскую ГЭС. Потом поток будет крутить турбины на станциях Зарчоб, которые находятся недалеко друг от друга.При этом, в республике частному сектору предоставляют широкие возможности для строительства микроГЭС. В частности, внедрена 20-летняя аренда земли предпринимателями, а также система гарантированной закупки государством производимой ими электроэнергии.В тот же день в махалле Богистон Сарыасийского района Мирзиёев дал старт первому этапу проекта питьевого водоснабжения. Необходимость его разработки он отметил на совещании в Термезе в 2021 году. На тот момент уровень подачи питьевой воды через централизованные сети в регионе составлял около 60 %.Тогда глава Узбекистана подчеркнул, что Тупалангское водохранилище является обширными и чистым ресурсом для водоснабжения, поставил задачу подготовить проект по подаче воды к домам населения.В рамках проекта от водохранилища до города Термез проложат 380 километров металлических труб. Также построят водоочистные, редукционные и водосборные сооружения.Сегодня уже проложили 147 километров трубопроводов. Построены водоочистные, редукционные и 5 водосборных сооружений.На этом этапе вода достигла Сарыасийского, Денауского, Шурчинского и Кумкурганского районов. Уровень обеспеченности централизованной питьевой водой населения региона достиг 70%.За счет падения воды под собственной силой экономится 8,6 млн киловатт-часов электроэнергии."На втором этапе проекта уровень централизованного питьевого водоснабжения будет доведен до 90%. Этим воспользуются около 2 млн жителей Сарыасийского, Денауского, Шурчинского, Кумкурганского, Джаркурганского, Бандиханского, Кызырыкского, Шерабадского, Ангорского, Музрабатского, Термезского районов и города Термеза. Завершить проект планируется в 2024 году", — говорится в сообщении.

узбекистан

сурхандарьинская область

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