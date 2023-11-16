Какие задачи поставил Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарью — подробности
18:43 16.11.2023 (обновлено: 18:46 16.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония запуска первой очереди проекта по питьевому водоснабжению из Тупалангского водохранилища.
Глава Узбекистана ознакомился с развитием региона, исполнением важных социальных программ.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетил Сурхандаринскую область, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Первым адресом стал мавзолей великого богослова Хакима ат-Термизи.
"В беседе с религиозными деятелями с сожалением отмечалось, что сегодня в мире продолжаются различные конфликты и войны, проливается кровь невинных людей. Это призывает нас еще глубже осознавать ценность царящих в нашей стране мира и спокойствия, жить с чувством благодарности. Подчеркнута важность доведения до молодежи важного значения мира, научного и просветительского наследия таких предков, как Термизи", — говорится в сообщении.
Глава республики предложил провести в Термезе научную конференцию по этим вопросам.
Далее Мирзиёев ознакомился с ходом строительства газохимического комплекса "25 лет Независимости" в Байсунском районе Сурхандарьинской области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства газохимического комплекса "25 лет Независимости" в Байсунском районе Сурхандарьинской области.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства газохимического комплекса "25 лет Независимости" в Байсунском районе Сурхандарьинской области.
Несмотря на то, что месторождение газа здесь было открыто несколько десятилетий назад, из-за сложных географических условий, отсутствия на тот момент современных технологий и средств оно не было освоено. После того, как президент Узбекистана предпринял практические шаги в данном направлении, в декабре 2019-го здесь началось строительство завода.
Стоимость проекта, реализуемого иностранным предприятием "Surhan Gas Chemical Operating Company", составляет $2,9 млрд. Комплекс будет иметь мощность по добыче и переработке 5 млрд кубометров газа в год.
"На данный момент в разработку месторождения инвестировано 1 миллиард 450 миллионов долларов, завершены буровые работы на 20 скважинах. Успешно испытано 11 газовых скважин. Практически завершены фундаментные работы и строительство металлоконструкций", — говорится в сообщении.
Проекты и строительство завода осуществляются на основе лицензированных технологий компании "Shell". Они отвечают самым современным экологическим требованиям и способны нейтрализовать 99% вредных отходов производства. Подобное оборудование устанавливается на этом заводе впервые в странах СНГ.
Еще один важный аспект — завод сам генерирует электроэнергию и поставляет ее жителям района.
Президенту рассказали о результатах геологоразведочных и сейсмических исследований. Также он побеседовал с инвесторами, специалистами и строителями, участвующими в освоении месторождения.
"Главной целью должна быть не продажа газа в виде сырья, а его переработка и получение продукции с добавленной стоимостью. Чтобы вложения быстро окупились и завод был конкурентоспособным, необходимо обеспечить, чтобы конечная продукция была качественной и прибыльной", — сказал Мирзиёев.
Также он поставил задачу разработать соответствующее постановление.
Комплекс расположен в 20 километрах от города Байсуна. В настоящее время на его строительстве работают более 7 000 человек. Первую очередь запустят в мае следующего года, а на полную мощность он выйдет в 2025 году.
Завод станет восьмым газохимическим комплексом в республике и одним из крупнейших промышленных предприятий Сурхандарьи. Тысячи человек будут обеспечены высокодоходной работой.
"Жители Байсуна должны почувствовать, что в их районе построен такой огромный завод и созданы тысячи рабочих мест. Теперь вокруг этого комплекса необходимо развивать смежные отрасли", - сказал президент Узбекистана.
Здесь же ему презентовали проект по освоению перспективного месторождения горючих сланцев в Байсуне, рассказав о возможностях получения на его базе электроэнергии, сланцевой нефти и газа.
Далее Мирзиёев посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию в Сурхандарье, где ознакомился с проведенной модернизацией.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию в Сурхандарье и ознакомился с проведенной здесь модернизацией.
Шавкат Мирзиёев посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию в Сурхандарье и ознакомился с проведенной здесь модернизацией.
После введения ее в строй в 2006 году, здесь было всего два энергоблока общей мощностью 30 мегаватт.
В ходе посещения станции в апреле 2019 года, Мирзиёев поручил построить еще два гидроагрегата. Перед установкой двух агрегатов общей мощностью 145 мегаватт, дамбы водохранилища подняли на 20 метров. В результате его вместимость увеличилась с 380 млн до 500 млн кубических метров. Таким образом, общая мощность Тупалангской ГЭС достигла 175 мегаватт и она стала второй по величине станцией в республике после Чарвакской ГЭС.
Станция стала вырабатывать дополнительно 467 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволило не только улучшить электроснабжение около 167 тыс. домохозяйств, но и экономить ежегодно в среднем 107 млн кубометров природного газа.
В рамках поездки Мирзиёева в Сурхандарью в марте этого года, проект дальнейшей модернизации Тупалангской ГЭС был завершен и сдан в эксплуатацию. Сегодня глава республики ознакомился с работой модернизированного энергообъекта.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию в Сурхандарье и ознакомился с проведенной здесь модернизацией.
Шавкат Мирзиёев посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию в Сурхандарье и ознакомился с проведенной здесь модернизацией.
Также ему презентовали меры по увеличению потенциала гидроэнергетики на базе реки Тупаланг. В их числе 20 перспективных проектов по строительству станций в верховьях реки. Их общая мощность по планам составит 264 мегаватта.
Мирзиёев отметил важность расширения этой работы, строительства микроГЭС на каждой речке и в каждой махалле, где имеется такая возможность.
Кроме того, речь шла о перспективах добычи угля в Сурхандарьинской области. Отмечалось, что в регионе обнаружено 82 млн тонн запасов угля. Сегодня добывают 541 тыс. тонн. Президент Узбекистана подчеркнул необходимость наращивания добычи до 2 млн тонн и подготовки специалистов.
Также Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в строительство малой ГЭС – "Зарчоб-3" в нижнем течении реки Тупаланг.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев дал старт строительству малой ГЭС "Зарчоб-3" на реке Тупаланг.
Шавкат Мирзиёев дал старт строительству малой ГЭС "Зарчоб-3" на реке Тупаланг.
"В соответствии с постановлением Президента от 17 октября 2017 года на реке Тупаланг начато строительство малых электростанций. В частности, в декабре 2020 года были введены в эксплуатацию гидроэлектростанции "Зарчоб-1" мощностью 37 МВт, а в сентябре 2021 года — "Зарчоб-2" на 38 МВт. Сегодня они производят достаточно электроэнергии для 48 тысяч домохозяйств"— говорится в сообщении.
Новая станция будет иметь мощность 16 мегаватт и производить 70 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Это экологически чистая и возобновляемая энергия. Также, поскольку другие мощности в основном генерируют электричество в дневное время суток, гидроэнергетика выполняет функцию нормализации энергобаланса. Стоимость электроэнергии также намного дешевле по сравнению с другими источниками.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев дал старт строительству малой ГЭС "Зарчоб-3" на реке Тупаланг.
Шавкат Мирзиёев дал старт строительству малой ГЭС "Зарчоб-3" на реке Тупаланг.
Согласно действующей системе, речная вода под специальным давлением сначала направляется на Тупалангскую ГЭС. Потом поток будет крутить турбины на станциях Зарчоб, которые находятся недалеко друг от друга.
При этом, в республике частному сектору предоставляют широкие возможности для строительства микроГЭС. В частности, внедрена 20-летняя аренда земли предпринимателями, а также система гарантированной закупки государством производимой ими электроэнергии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония запуска первой очереди проекта по питьевому водоснабжению из Тупалангского водохранилища.
Церемония запуска первой очереди проекта по питьевому водоснабжению из Тупалангского водохранилища.
В тот же день в махалле Богистон Сарыасийского района Мирзиёев дал старт первому этапу проекта питьевого водоснабжения. Необходимость его разработки он отметил на совещании в Термезе в 2021 году. На тот момент уровень подачи питьевой воды через централизованные сети в регионе составлял около 60 %.
Тогда глава Узбекистана подчеркнул, что Тупалангское водохранилище является обширными и чистым ресурсом для водоснабжения, поставил задачу подготовить проект по подаче воды к домам населения.
В рамках проекта от водохранилища до города Термез проложат 380 километров металлических труб. Также построят водоочистные, редукционные и водосборные сооружения.
Сегодня уже проложили 147 километров трубопроводов. Построены водоочистные, редукционные и 5 водосборных сооружений.
На этом этапе вода достигла Сарыасийского, Денауского, Шурчинского и Кумкурганского районов. Уровень обеспеченности централизованной питьевой водой населения региона достиг 70%.
За счет падения воды под собственной силой экономится 8,6 млн киловатт-часов электроэнергии.
"На втором этапе проекта уровень централизованного питьевого водоснабжения будет доведен до 90%. Этим воспользуются около 2 млн жителей Сарыасийского, Денауского, Шурчинского, Кумкурганского, Джаркурганского, Бандиханского, Кызырыкского, Шерабадского, Ангорского, Музрабатского, Термезского районов и города Термеза. Завершить проект планируется в 2024 году", — говорится в сообщении.