https://uz.sputniknews.ru/20231116/tashkent-proshel-pervyy-master-klass-sputnik-pro-41058775.html

В Ташкенте прошел первый мастер-класс SputnikPro

В Ташкенте прошел первый мастер-класс SputnikPro

В Ташкенте в пресс центре Sputnik Узбекистан прошел мастер класс У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели

2023-11-16T18:26+0500

2023-11-16T18:26+0500

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sputnikpro

пресс-центр

мастер-класс

ташкент

производство

презентация

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В рамках проекта SputnikPro заместитель директора дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Кирьянов рассказал, как привлечь внимание пользователей к своему видео и увеличить число просмотров.Участниками тренинга стали студенты профильных вузов, журналисты и блогеры, видеооператоры телеканалов, а также сотрудники пресс-служб. По словам Кирьянова, правило пяти секунд позволяет привлечь внимание пользователей соцсетей. Для этого всегда нужно начинать видео с самого яркого кадра, если это интервью — яркой цитатой.Кроме того, нужно придумать привлекательную обложку и громкий заголовок. Важно также понять — для каких платформ (социальных сетей) создается видео. Например, для платформы ТикTок специалист советует создавать видео длительностью от пятнадцати секунд до одной минуты.Что касается YouTube, то Кирьянов рекомендует обратить внимание на формат коротких видео — shorts. По его словам, видехостинг пытается конкурировать с TikTok и для этого поощряет авторов shorts. Еще один лайфкак от автора — добавление субтитров к видео.

https://uz.sputniknews.ru/20231115/master-klass-video-kirill-kiryanov-tashkent-41006826.html

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ташкент мастер-класс sputnikpro пресс-центр sputnik узбекистан у вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели