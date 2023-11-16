В Ташкенте прошел первый мастер-класс SputnikPro

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В рамках проекта SputnikPro заместитель директора дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Кирьянов рассказал, как привлечь внимание пользователей к своему видео и увеличить число просмотров.Участниками тренинга стали студенты профильных вузов, журналисты и блогеры, видеооператоры телеканалов, а также сотрудники пресс-служб. По словам Кирьянова, правило пяти секунд позволяет привлечь внимание пользователей соцсетей. Для этого всегда нужно начинать видео с самого яркого кадра, если это интервью — яркой цитатой.Кроме того, нужно придумать привлекательную обложку и громкий заголовок. Важно также понять — для каких платформ (социальных сетей) создается видео. Например, для платформы ТикTок специалист советует создавать видео длительностью от пятнадцати секунд до одной минуты.Что касается YouTube, то Кирьянов рекомендует обратить внимание на формат коротких видео — shorts. По его словам, видехостинг пытается конкурировать с TikTok и для этого поощряет авторов shorts. Еще один лайфкак от автора — добавление субтитров к видео.
В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В рамках проекта SputnikPro заместитель директора дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Кирьянов рассказал, как привлечь внимание пользователей к своему видео и увеличить число просмотров.
Участниками тренинга стали студенты профильных вузов, журналисты и блогеры, видеооператоры телеканалов, а также сотрудники пресс-служб.
По словам Кирьянова, правило пяти секунд позволяет привлечь внимание пользователей соцсетей.
Для этого всегда нужно начинать видео с самого яркого кадра, если это интервью — яркой цитатой.
"Если даже эта фраза идет в середине, то ее можно срезать и дать в начале как тизер. Это более-менее универсальный прием для всех соцсетей", — сказал Кирьянов.
В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".
Кроме того, нужно придумать привлекательную обложку и громкий заголовок.
Важно также понять — для каких платформ (социальных сетей) создается видео. Например, для платформы ТикTок специалист советует создавать видео длительностью от пятнадцати секунд до одной минуты.
"Такие видео априори имеют больше шансов попасть в алгоритм рекомендации соцсети и соответственно набрать больше просмотров", — объяснил Кирьянов.
Что касается YouTube, то Кирьянов рекомендует обратить внимание на формат коротких видео — shorts. По его словам, видехостинг пытается конкурировать с TikTok и для этого поощряет авторов shorts.
"Это означает, что первые три недели или месяц ваши видео будут получать большие охваты", — рассказал специалист.
Еще один лайфкак от автора — добавление субтитров к видео.
"Это важно, чтоб люди могли его смотреть без звука, например, в общественном транспорте", — делится секретами эксперт.
Для справки:
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