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https://uz.sputniknews.ru/20231116/tashkent-proshel-pervyy-master-klass-sputnik-pro-41058775.html
В Ташкенте прошел первый мастер-класс SputnikPro
В Ташкенте прошел первый мастер-класс SputnikPro
В Ташкенте в пресс центре Sputnik Узбекистан прошел мастер класс У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели
2023-11-16T18:26+0500
2023-11-16T18:34+0500
sputnikpro
пресс-центр
мастер-класс
ташкент
производство
презентация
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В рамках проекта SputnikPro заместитель директора дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Кирьянов рассказал, как привлечь внимание пользователей к своему видео и увеличить число просмотров.Участниками тренинга стали студенты профильных вузов, журналисты и блогеры, видеооператоры телеканалов, а также сотрудники пресс-служб. По словам Кирьянова, правило пяти секунд позволяет привлечь внимание пользователей соцсетей. Для этого всегда нужно начинать видео с самого яркого кадра, если это интервью — яркой цитатой.Кроме того, нужно придумать привлекательную обложку и громкий заголовок. Важно также понять — для каких платформ (социальных сетей) создается видео. Например, для платформы ТикTок специалист советует создавать видео длительностью от пятнадцати секунд до одной минуты.Что касается YouTube, то Кирьянов рекомендует обратить внимание на формат коротких видео — shorts. По его словам, видехостинг пытается конкурировать с TikTok и для этого поощряет авторов shorts. Еще один лайфкак от автора — добавление субтитров к видео.
https://uz.sputniknews.ru/20231115/master-klass-video-kirill-kiryanov-tashkent-41006826.html
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ташкент мастер-класс sputnikpro пресс-центр sputnik узбекистан у вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели
ташкент мастер-класс sputnikpro пресс-центр sputnik узбекистан у вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели

В Ташкенте прошел первый мастер-класс SputnikPro

18:26 16.11.2023 (обновлено: 18:34 16.11.2023)
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Ташкенте прошел первый мастер-класс SputnikPro.
В Ташкенте прошел первый мастер-класс SputnikPro. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2023
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В рамках проекта SputnikPro заместитель директора дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Кирьянов рассказал, как привлечь внимание пользователей к своему видео и увеличить число просмотров.
Участниками тренинга стали студенты профильных вузов, журналисты и блогеры, видеооператоры телеканалов, а также сотрудники пресс-служб.
По словам Кирьянова, правило пяти секунд позволяет привлечь внимание пользователей соцсетей.
Для этого всегда нужно начинать видео с самого яркого кадра, если это интервью — яркой цитатой.

"Если даже эта фраза идет в середине, то ее можно срезать и дать в начале как тизер. Это более-менее универсальный прием для всех соцсетей", — сказал Кирьянов.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс &quot;У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс &quot;У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели&quot;. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс &quot;У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс &quot;У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели&quot;. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс &quot;У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс &quot;У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс &quot;У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели&quot;. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс &quot;У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели&quot;. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

1/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

2/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

3/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

4/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

5/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

6/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

7/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

8/8
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".

Кроме того, нужно придумать привлекательную обложку и громкий заголовок.
Важно также понять — для каких платформ (социальных сетей) создается видео. Например, для платформы ТикTок специалист советует создавать видео длительностью от пятнадцати секунд до одной минуты.

"Такие видео априори имеют больше шансов попасть в алгоритм рекомендации соцсети и соответственно набрать больше просмотров", — объяснил Кирьянов.

Что касается YouTube, то Кирьянов рекомендует обратить внимание на формат коротких видео — shorts. По его словам, видехостинг пытается конкурировать с TikTok и для этого поощряет авторов shorts.
"Это означает, что первые три недели или месяц ваши видео будут получать большие охваты", — рассказал специалист.
Еще один лайфкак от автора — добавление субтитров к видео.
"Это важно, чтоб люди могли его смотреть без звука, например, в общественном транспорте", — делится секретами эксперт.
Для справки:

SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран.

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Кирилл Кирьянов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2023
Правило пяти секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели
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