https://uz.sputniknews.ru/20231116/yevraziyskiy-alyans-gornyye-kurorty-novyy-uchastnik-41051033.html

В Евразийском альянсе горных курортов появился новый участник — подробности

В Евразийском альянсе горных курортов появился новый участник — подробности

В рамках выставки Туризм на Шелковом пути TITF2023 состоялась презентация Евразийского альянса горных курортов и презентация нового участника

2023-11-16T16:59+0500

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узбекистан

международная ярмарка "туризм на шелковом пути"

меморандум

россия

казахстан

азербайджан

туризм

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. К альянсу, объединившему в июне этого года курорты — узбекистанский "Амирсой", российский "Роза Хутор" и казахстанский "Шымбулак", присоединился азербайджанский горный курорт "Шахдаг", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На пресс-конференции в рамках Международной ярмарки "Туризм на Шелковом пути" ТМТЯ-2023 состоялась церемония подписания соответствующего меморандума."Вступление в наш союз нового участника станет ярким дополнением к межгосударственному туристическому маршруту, который разрабатывается альянсом, — сказал генеральный директор горного курорта "Амирсой" Саидвали Саидходжаев. — В целом, нам интересно взаимное сотрудничество, важен обмен опытом. Все это открывает новые направления индустрии туризма и гостеприимства, выводит их на новый уровень".Также представители четырех горных курортов анонсировали общий календарь различных мероприятий на ближайший год, рассказали о возможности внедрения на всех курортах альянса единого Ski Pass (абонемента) и поделились планами по созданию корпоративного университета альянса для подготовки профильных кадров.Говоря о преемственности опыта, представители альянса из России подчеркнули особую атмосферу радушия, неподдельную искренность, которые отличают Узбекистан.В рамках встречи также объявили о масштабном первом фестивале горных курортов, который пройдет в марте 2024 года на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Адлерском районе Сочи. Данный фестиваль будет иметь формат передвижного и, по словам представителей альянса, в ближайшее время будет принято решение о том, какая из стран-участниц примет его в 2025 году.

узбекистан

россия

казахстан

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выставка туризм на шелковом пути titf2023 презентация евразийский альянс горных курортов презентация нового участника