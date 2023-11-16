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https://uz.sputniknews.ru/20231116/yevraziyskiy-alyans-gornyye-kurorty-novyy-uchastnik-41051033.html
В Евразийском альянсе горных курортов появился новый участник — подробности
В Евразийском альянсе горных курортов появился новый участник — подробности
В рамках выставки Туризм на Шелковом пути TITF2023 состоялась презентация Евразийского альянса горных курортов и презентация нового участника
2023-11-16T16:59+0500
2023-11-16T17:33+0500
узбекистан
международная ярмарка "туризм на шелковом пути"
меморандум
россия
казахстан
азербайджан
туризм
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. К альянсу, объединившему в июне этого года курорты — узбекистанский "Амирсой", российский "Роза Хутор" и казахстанский "Шымбулак", присоединился азербайджанский горный курорт "Шахдаг", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На пресс-конференции в рамках Международной ярмарки "Туризм на Шелковом пути" ТМТЯ-2023 состоялась церемония подписания соответствующего меморандума."Вступление в наш союз нового участника станет ярким дополнением к межгосударственному туристическому маршруту, который разрабатывается альянсом, — сказал генеральный директор горного курорта "Амирсой" Саидвали Саидходжаев. — В целом, нам интересно взаимное сотрудничество, важен обмен опытом. Все это открывает новые направления индустрии туризма и гостеприимства, выводит их на новый уровень".Также представители четырех горных курортов анонсировали общий календарь различных мероприятий на ближайший год, рассказали о возможности внедрения на всех курортах альянса единого Ski Pass (абонемента) и поделились планами по созданию корпоративного университета альянса для подготовки профильных кадров.Говоря о преемственности опыта, представители альянса из России подчеркнули особую атмосферу радушия, неподдельную искренность, которые отличают Узбекистан.В рамках встречи также объявили о масштабном первом фестивале горных курортов, который пройдет в марте 2024 года на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Адлерском районе Сочи. Данный фестиваль будет иметь формат передвижного и, по словам представителей альянса, в ближайшее время будет принято решение о том, какая из стран-участниц примет его в 2025 году.
узбекистан
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выставка туризм на шелковом пути titf2023 презентация евразийский альянс горных курортов презентация нового участника
выставка туризм на шелковом пути titf2023 презентация евразийский альянс горных курортов презентация нового участника

В Евразийском альянсе горных курортов появился новый участник — подробности

16:59 16.11.2023 (обновлено: 17:33 16.11.2023)
© Евразийский альянс горных курортов Пресс-конференция Евразийского альянса горных курортов
Пресс-конференция Евразийского альянса горных курортов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2023
© Евразийский альянс горных курортов
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В рамках Международной ярмарки "Туризм на Шелковом пути" ТМТЯ-2023 в Ташкенте подписан соответствующий меморандум.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. К альянсу, объединившему в июне этого года курорты — узбекистанский "Амирсой", российский "Роза Хутор" и казахстанский "Шымбулак", присоединился азербайджанский горный курорт "Шахдаг", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На пресс-конференции в рамках Международной ярмарки "Туризм на Шелковом пути" ТМТЯ-2023 состоялась церемония подписания соответствующего меморандума.
© Евразийский альянс горных курортов Пресс-конференция Евразийского альянса горных курортов
Пресс-конференция Евразийского альянса горных курортов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2023
Пресс-конференция Евразийского альянса горных курортов
© Евразийский альянс горных курортов
"Вступление в наш союз нового участника станет ярким дополнением к межгосударственному туристическому маршруту, который разрабатывается альянсом, — сказал генеральный директор горного курорта "Амирсой" Саидвали Саидходжаев. — В целом, нам интересно взаимное сотрудничество, важен обмен опытом. Все это открывает новые направления индустрии туризма и гостеприимства, выводит их на новый уровень".
Также представители четырех горных курортов анонсировали общий календарь различных мероприятий на ближайший год, рассказали о возможности внедрения на всех курортах альянса единого Ski Pass (абонемента) и поделились планами по созданию корпоративного университета альянса для подготовки профильных кадров.
"Устойчивый рост туристического потока между нашими странами в 2023 году еще раз подтверждает, что международное сотрудничество является ключом к успеху. Евразийский альянс, который развивают теперь уже четыре курорта, создает стратегические возможности для устойчивого развития горного туризма на Евразийском континенте на ближайшее десятилетие и долгосрочную перспективу", — отметил заместитель гендиректора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный.
Говоря о преемственности опыта, представители альянса из России подчеркнули особую атмосферу радушия, неподдельную искренность, которые отличают Узбекистан.

“Я уже не раз приезжал в Узбекистан и именно этот аспект хочется подчеркнуть особенно, его стоит перенимать. К примеру, на горный курорт “Амирсой” часто приезжают однодневные посетители и не раз, значит здесь смогли организовать достойный сервис. Подобного рода аспекты безусловно можно и нужно перенимать”, — подчеркнул Хворостяный.

В рамках встречи также объявили о масштабном первом фестивале горных курортов, который пройдет в марте 2024 года на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Адлерском районе Сочи. Данный фестиваль будет иметь формат передвижного и, по словам представителей альянса, в ближайшее время будет принято решение о том, какая из стран-участниц примет его в 2025 году.
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