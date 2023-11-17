"Результаты бизнес-миссии превзошли ожидания" — Цыбульский о визите в Ташкент

"Подчеркивая продуктивность, я могу оценить ее как очень высокую. Результаты превзошли ожидания, два дня были очень насыщенные, большое количество встреч, которые закончились конкретными договоренностями. Есть все основания полагать, что следующий год нам прирост в 10 млн точно даст, то есть плюс 25% к товарообороту. Это то, что мы сегодня видим, если реализуются достигнутые договоренности", — сказал глава Архангельской области.