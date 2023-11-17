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"Результаты бизнес-миссии превзошли ожидания" — Цыбульский о визите в Ташкент
"Результаты бизнес-миссии превзошли ожидания" — Цыбульский о визите в Ташкент
В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла конференция главы Архангельской области Александра Цыбульского
2023-11-17T19:12+0500
2023-11-17T19:12+0500
2023-11-17T19:19+0500
пресс-центр
пресс-конференция
конференция
ташкент
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал об итогах двухдневного визита в Ташкент, а также поделился впечатлениями от нынешней бизнес-миссии.Говоря о впечатлениях, Цыбульский отметил высокую продуктивность переговоров, встреч и организованных форумов с участием деловых кругов двух стран. Подчеркивая перспективы партнерства, Александр Цыбульский выделил следующие направления: Еще одно направление, которое вызвало интерес гостей, это водно-биологические ресурсы, в частности спрос на морскую рыбу. По словам губернатора, на членов делегации также произвели впечатление темпы развития IT-сферы в Узбекистане. В частности, преференциальные режимы ведения бизнеса, особые экномические зоны и IT-парки.
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россия архангельская область визит ташкент узбекистан губернатор александр цыбульский пресс-центр sputnik конференция
россия архангельская область визит ташкент узбекистан губернатор александр цыбульский пресс-центр sputnik конференция
"Результаты бизнес-миссии превзошли ожидания" — Цыбульский о визите в Ташкент
19:12 17.11.2023 (обновлено: 19:19 17.11.2023)
Эксклюзив
В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла конференция главы Архангельской области Александра Цыбульского.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал об итогах двухдневного визита в Ташкент, а также поделился впечатлениями от нынешней бизнес-миссии.
Говоря о впечатлениях, Цыбульский отметил высокую продуктивность переговоров, встреч и организованных форумов с участием деловых кругов двух стран.
"Подчеркивая продуктивность, я могу оценить ее как очень высокую. Результаты превзошли ожидания, два дня были очень насыщенные, большое количество встреч, которые закончились конкретными договоренностями. Есть все основания полагать, что следующий год нам прирост в 10 млн точно даст, то есть плюс 25% к товарообороту. Это то, что мы сегодня видим, если реализуются достигнутые договоренности", — сказал глава Архангельской области.
Подчеркивая перспективы партнерства, Александр Цыбульский выделил следующие направления:
поставка продукции для целлюлозно-бумажной промышленности Архангельской области;
насыщение рынка пиломатериалами для деревянного домостроения;
здравоохранение, сфера высшего образования;
поставка продукции легкой промышленности из Узбекистана;
расширение направлений взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в области инвестиций, совместных проектов, ориентированных на бизнес и др.
Еще одно направление, которое вызвало интерес гостей, это водно-биологические ресурсы, в частности спрос на морскую рыбу.
"Вышло за рамки моего ожидания, что рынки Узбекистана нуждаются в рыбной продукции. Мы постараемся сделать так, чтобы морская рыбная продукция оказалась на прилавках рынков Узбекистана", — сказал Цыбульский.
По словам губернатора, на членов делегации также произвели впечатление темпы развития IT-сферы в Узбекистане. В частности, преференциальные режимы ведения бизнеса, особые экномические зоны и IT-парки.
"То, что мы сегодня видим у вас, скажу откровенно, в некоторых направлениях заставляет нас задуматься — многое, что здесь реализовано, этот опыт можно перенять", — отметил губернатор.