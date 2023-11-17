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Остается пустота — генерал ВСУ о российских фугасных авиабомбах
Остается пустота — генерал ВСУ о российских фугасных авиабомбах
По словам генерал-майора ВСУ в отставке Сергея Кривоноса, украинцы могли бы защищать свои позиции, если бы у них были мощные системы ПВО или истребители-перехватчики
2023-11-17T17:03+0500
2023-11-17T17:03+0500
2023-11-17T17:04+0500
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне СВО, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой", сообщает РИА Новости. По его словам, украинцы могли бы защищать свои позиции, если бы у них были мощные системы ПВО или истребители-перехватчики, но даже любая поставленная западом техника не будет гарантировать успех, поскольку и их тоже могут легко уничтожить российские военные.Ранее американский журнал Newsweek писал, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 окажут давление на украинские системы противовоздушной обороны.Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом
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украина всу россия генерал фугасные авиабомбы сергей кривонос система пво истребители-перехватчики
украина всу россия генерал фугасные авиабомбы сергей кривонос система пво истребители-перехватчики
Остается пустота — генерал ВСУ о российских фугасных авиабомбах
17:03 17.11.2023 (обновлено: 17:04 17.11.2023)
По словам генерал-майора ВСУ в отставке Сергея Кривоноса, украинцы могли бы защищать свои позиции, если бы у них были мощные системы ПВО или истребители-перехватчики.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне СВО, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой", сообщает РИА Новости.
"Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и не важно, как хорошо зарылись наши солдаты", — сказал он.
По его словам, украинцы могли бы защищать свои позиции, если бы у них были мощные системы ПВО или истребители-перехватчики, но даже любая поставленная западом техника не будет гарантировать успех, поскольку и их тоже могут легко уничтожить российские военные.
Ранее американский журнал Newsweek писал, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 окажут давление на украинские системы противовоздушной обороны.