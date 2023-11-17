https://uz.sputniknews.ru/20231117/ostayetsya-pustota-general-vsu-rossiya-fugasnyye-aviabomby-41088360.html

Остается пустота — генерал ВСУ о российских фугасных авиабомбах

Остается пустота — генерал ВСУ о российских фугасных авиабомбах

По словам генерал-майора ВСУ в отставке Сергея Кривоноса, украинцы могли бы защищать свои позиции, если бы у них были мощные системы ПВО или истребители-перехватчики

2023-11-17T17:03+0500

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спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

всу

бомба

сво

солдаты

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне СВО, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой", сообщает РИА Новости. По его словам, украинцы могли бы защищать свои позиции, если бы у них были мощные системы ПВО или истребители-перехватчики, но даже любая поставленная западом техника не будет гарантировать успех, поскольку и их тоже могут легко уничтожить российские военные.Ранее американский журнал Newsweek писал, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 окажут давление на украинские системы противовоздушной обороны.Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом

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