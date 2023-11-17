Необходимо создавать промышленные зоны в каждом районе области — Мирзиёев
17:44 17.11.2023 (обновлено: 17:49 17.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Молодежную промышленную и предпринимательскую зону, созданную в Термезе.
По словам главы государства, промышленные зоны надо передать в руки молодежи. Это будет готовая "фабрика проектов" для районов.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил Молодежную промышленную и предпринимательскую зону, созданную в Термезе, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Молодежную промышленную и предпринимательскую зону, созданную в Термезе.
Шавкат Мирзиёев посетил Молодежную промышленную и предпринимательскую зону, созданную в Термезе.
Эта зона расположена на территории махалли Тинчлик города Термеза. Всего в зданиях на площади 2 гектара разместилось 42 проекта в индустрии строительных материалов, химии и нефтехимии, мебельного производства, пищевой, текстильной. Приобрести помещения, оборудование и наладить производство можно за счет льготных кредитов коммерческих банков по линии Фонда поддержки молодых предпринимателей. С началом деятельности всех предприятий здесь будет более 500 рабочих мест.
Глава государства осмотрел продукцию расположенных здесь предприятий. Одно из них занимается выпуском гранатового сока и экспортирует продукцию в соседние страны. Еще одно предприятие наладило изготовление одежды и ковров, обеспечило занятость женщин.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Молодежную промышленную и предпринимательскую зону, созданную в Термезе.
Шавкат Мирзиёев посетил Молодежную промышленную и предпринимательскую зону, созданную в Термезе.
Президент подчеркнул необходимость создания таких промышленных зон в каждом районе области, расширять ремесленническую и надомную деятельность в махаллях. Дано указание принять с учетом двухлетнего опыта отдельную программу по развитию молодежного предпринимательства в Сурхандарье и разработать предложения по привлечению $50 млн на ее реализацию.
"Сегодняшние молодые предприниматели – это результат Нового Узбекистана. У них новые знания и подходы. Поэтому промышленные зоны надо передать в руки молодежи. Это будет готовая "фабрика проектов" для районов. Ответственные лица должны лишь помогать предприятиям внедрять инновации и выходить на рынок. Главное – себестоимость, качество, конкуренция, — сказал Шавкат Мирзиёев.
Вместе с тем отмечалось, что молодежь области имеет большой потенциал в спорте, однако имеющиеся условия ограничены несколькими видами спорта. В связи с этим поручено разработать проект постановления по вовлечению сурхандарьинской молодежи к спорту и предусмотреть на эти цели до 30 миллиардов сумов. На Учкизилском водохранилище будет организована база по гребле на байдарке и каноэ.
Здесь же продемонстрирована местная промышленная продукция, представлены инвестиционные проекты.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Молодежную промышленную и предпринимательскую зону, созданную в Термезе.
Шавкат Мирзиёев посетил Молодежную промышленную и предпринимательскую зону, созданную в Термезе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Молодежную промышленную и предпринимательскую зону, созданную в Термезе.
Шавкат Мирзиёев посетил Молодежную промышленную и предпринимательскую зону, созданную в Термезе.
В Сурхандарьинской области реализуются 82 инвестиционных проекта общей стоимостью 4 миллиарда 600 миллионов долларов. Из них 4 миллиарда долларов — это прямые иностранные инвестиции. В рамках этих проектов будут произведены товары с добавленной стоимостью и созданы десятки тысяч рабочих мест в энергетической, химической, горнодобывающей, строительной, текстильной и других отраслях промышленности.