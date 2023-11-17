https://uz.sputniknews.ru/20231117/sozdaniye-promyshlennyye-zony-rayon-oblast-mirziyoyev-41089789.html

Необходимо создавать промышленные зоны в каждом районе области — Мирзиёев

Необходимо создавать промышленные зоны в каждом районе области — Мирзиёев

По словам главы государства, промышленные зоны надо передать в руки молодежи. Это будет готовая "фабрика проектов" для районов

2023-11-17T17:44+0500

2023-11-17T17:44+0500

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узбекистан

президент

термез

шавкат мирзиёев

визит

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил Молодежную промышленную и предпринимательскую зону, созданную в Термезе, сообщает пресс-служба главы государства.Эта зона расположена на территории махалли Тинчлик города Термеза. Всего в зданиях на площади 2 гектара разместилось 42 проекта в индустрии строительных материалов, химии и нефтехимии, мебельного производства, пищевой, текстильной. Приобрести помещения, оборудование и наладить производство можно за счет льготных кредитов коммерческих банков по линии Фонда поддержки молодых предпринимателей. С началом деятельности всех предприятий здесь будет более 500 рабочих мест.Глава государства осмотрел продукцию расположенных здесь предприятий. Одно из них занимается выпуском гранатового сока и экспортирует продукцию в соседние страны. Еще одно предприятие наладило изготовление одежды и ковров, обеспечило занятость женщин.Президент подчеркнул необходимость создания таких промышленных зон в каждом районе области, расширять ремесленническую и надомную деятельность в махаллях. Дано указание принять с учетом двухлетнего опыта отдельную программу по развитию молодежного предпринимательства в Сурхандарье и разработать предложения по привлечению $50 млн на ее реализацию.Вместе с тем отмечалось, что молодежь области имеет большой потенциал в спорте, однако имеющиеся условия ограничены несколькими видами спорта. В связи с этим поручено разработать проект постановления по вовлечению сурхандарьинской молодежи к спорту и предусмотреть на эти цели до 30 миллиардов сумов. На Учкизилском водохранилище будет организована база по гребле на байдарке и каноэ.Здесь же продемонстрирована местная промышленная продукция, представлены инвестиционные проекты. В Сурхандарьинской области реализуются 82 инвестиционных проекта общей стоимостью 4 миллиарда 600 миллионов долларов. Из них 4 миллиарда долларов — это прямые иностранные инвестиции. В рамках этих проектов будут произведены товары с добавленной стоимостью и созданы десятки тысяч рабочих мест в энергетической, химической, горнодобывающей, строительной, текстильной и других отраслях промышленности.Какие задачи поставил Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарью — подробности

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