https://uz.sputniknews.ru/20231117/uzbekistan-jiteli-puteshestviye-moskva-turizm-41067687.html

Узбекистанцы чаще других жителей ЦА путешествуют в Москву

Узбекистанцы чаще других жителей ЦА путешествуют в Москву

По итогам первого полугодия 2023 года республика стала лидером среди стран ближнего зарубежья по числу путешественников, посетивших российскую столицу

2023-11-17T12:01+0500

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узбекистан

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москва

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В столичном Узэкспоцентре проходит международная туристическая ярмарка. Всего мероприятие собрало более 1,5 тыс. человек из 20 стран — России, Чехии, Малайзии, Грузии, Азербайджана, Таиланда, Кыргызстана и других. Стенды многочисленных участников расположились в двух павильонах — национальном и международном. Каждый из регионов Узбекистана представил не только свой турпотенциал, но и погрузил участников и посетителей в колоритную атмосферу фольклора и национальной кухни. Так, например, стенд Бухары представил эмир в сопровождении свиты, а Каракалпакстан встречал гостей в уютной юрте с накрытым дастарханом. Не меньшей популярностью у туристов пользуется древний Хорезм. Они стремятся побывать в знаменитых песчаных крепостях и увидеть зороастрийские памятники. Данное направление для путешествий нередко выбирают и российские туристы. Как рассказала Айжамал Таубалдиева, с начала 2023 года регион посетили более 20 тысяч гостей из России. Что касается внутреннего туризма, то непосредственно узбекистанцы чаще всего выбирают зиерат-туризм или паломнический туризм. Одним из активных участников ташкентской международной туристической ярмарки стала Россия, представившая стенды Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Свердловской и Новгородской областей, Кузбасса, Ставрополья. В частности, соэкспонентами стенда Москвы стали 13 туристических компаний. Такой интерес со стороны обеих стран неслучаен. Как ранее Sputnik рассказал начальник управления транспортной логистики Комитета по туризму Шухрат Исакулов, в этом году Узбекистан ожидает 800 тысяч российских туристов. В свою очередь, как стало известно на турвыставке, российскую столицу за первые шесть месяцев этого года посетили более 100 тыс. туристов из Узбекистана. Так, например, российский город Апатиты представлял его знаменитый уроженец — телеведущий Андрей Малахов. Как известно, Мурманская область, где находится город, привлекает путешественников, в частности незабываемыми видами северного сияния. По словам Булата Нурмуханова, комитет работает также по линии взаимного продвижения туристических дестинаций (места, которые посещают туристы). В рамках туристической выставки Комитет по туризму города Москвы презентовал проект по линии образовательного туризма "Город открытий". Это профориентационная программа для школьников с 7 по 11 класс. Проект запустили в 2020 году. Благодаря ему школьники, в том числе из стран ближнего зарубежья, могут отправиться по образовательно-туристическому маршруту в Москве, а также Воронеже, Когалыме и Тобольске. Сегодня школьники могут попробовать себя в восьми направлениях — креативной индустрии, цифровых технологиях, транспорте и космосе, энергетике, биотехнологиях и медицине, экологии, урбанистике и гуманитарных технологиях. Кроме того, в рамках завершающейся сегодня международной туристической ярмарки председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов и замхокима Ташкента по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Фахриддин Давруков подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Планируется, что число туристов в обоих направлениях превысит миллион человек. Кроме того, будут проводить презентации, организовывать туристические и культурные фестивали, гастроли фольклорных ансамблей.В Ташкенте открылась международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути"Чем удивляет международная ярмарка "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте — фото

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