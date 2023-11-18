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https://uz.sputniknews.ru/20231118/mirziyoyev-olimpiyskiy-gorodok-nauchno-prakticheskiy-uchebno-trenirovochnyy-sentr-41112664.html
Мирзиёев: Олимпийский городок будет научно-практическим и учебно-тренировочным центром
Мирзиёев: Олимпийский городок будет научно-практическим и учебно-тренировочным центром
Площадь комплекса составляет 100 гектаров. Основные объекты — стадион на 10 тысяч мест и велодром на 2 тысячи мест, дворец водных видов спорта, комплексы... 18.11.2023, Sputnik Узбекистан
2023-11-18T18:54+0500
2023-11-18T18:54+0500
президент
президент узбекистана
узбекистан
олимпийский городок
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в субботу ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка, сообщает пресс-служба главы государства.Как известно, в 2025 году Узбекистан будет принимать Азиатские и Параазиатские игры среди молодежи. В строящемся Олимпийском городке будут созданы условия для занятия всеми видами спорта, включенными в программу этих соревнований. Площадь комплекса составляет 100 гектаров. Основные объекты — стадион на 10 тысяч мест и велодром на 2 тысячи мест, дворец водных видов спорта, комплексы одиночных и командных видов спорта.Также будут возведены четырехэтажное административное здание, 15 открытых спортивных площадок, беговые дорожки и парки. В целом 54 процента территории городка займут зеленые зоны. На 37 гектарах намечено создать искусственные озера.Проект реализуется совместно с китайской компанией CAMC Engineering, имеющей опыт строительства спортивных объектов в 70 странах мира.Год назад, 9 ноября, Мирзиёев заложил первый камень этого городка. К настоящему времени завершены работы по фундаменту основных зданий. Установлены конструкции 5 комплексов. На строительстве задействовано около тысячи рабочих и инженеров, специальная техника.Президент дал указания по внедрению зарубежного опыта в эксплуатацию городка, принятию мер безопасности и благоустройству территории.В дальнейшем здесь расположатся Министерство молодежной политики и спорта, спортивные федерации, Государственная спортивная академия Узбекистана и другие ведомства. Спортивные объекты будут доступны гражданам для занятия спортом.Поскольку в городке пройдут и Параазиатские игры, здесь будут организованы сектора, адаптированные к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями.По рекомендации президента в комплексе запланировано использование возобновляемой энергии. Солнечные панели годовой мощностью 10 мегаватт будут установлены на площади 56 тысяч квадратных метров.Здесь же главе государства представили информацию о проектах, запущенных в этом году в соответствии с презентованной в прошлом году инвестиционной программой города Ташкента. Отмечалось, что за минувший период текущего года в сфере производства и услуг реализовано 360 проектов, всего создано 20 тысяч рабочих мест. Также планируется создание промышленной зоны нового поколения на площади 650 гектаров в Янгихаётском районе.
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президент, президент узбекистана, узбекистан, олимпийский городок, шавкат мирзиёев
президент, президент узбекистана, узбекистан, олимпийский городок, шавкат мирзиёев

Мирзиёев: Олимпийский городок будет научно-практическим и учебно-тренировочным центром

18:54 18.11.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Площадь комплекса составляет 100 гектаров. Основные объекты — стадион на 10 тысяч мест и велодром на 2 тысячи мест, дворец водных видов спорта, комплексы одиночных и командных видов спорта.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в субботу ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как известно, в 2025 году Узбекистан будет принимать Азиатские и Параазиатские игры среди молодежи. В строящемся Олимпийском городке будут созданы условия для занятия всеми видами спорта, включенными в программу этих соревнований.
Площадь комплекса составляет 100 гектаров. Основные объекты — стадион на 10 тысяч мест и велодром на 2 тысячи мест, дворец водных видов спорта, комплексы одиночных и командных видов спорта.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также будут возведены четырехэтажное административное здание, 15 открытых спортивных площадок, беговые дорожки и парки. В целом 54 процента территории городка займут зеленые зоны. На 37 гектарах намечено создать искусственные озера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Проект реализуется совместно с китайской компанией CAMC Engineering, имеющей опыт строительства спортивных объектов в 70 странах мира.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Год назад, 9 ноября, Мирзиёев заложил первый камень этого городка. К настоящему времени завершены работы по фундаменту основных зданий. Установлены конструкции 5 комплексов. На строительстве задействовано около тысячи рабочих и инженеров, специальная техника.
Президент дал указания по внедрению зарубежного опыта в эксплуатацию городка, принятию мер безопасности и благоустройству территории.

После Азиады комплексы не должны пустовать, а должны служить нашему народу. Наряду с тренировками здесь необходимо создать базу для спортивного образования, науки и медицины. То есть это место будет научно-практическим, учебно-тренировочным центром нашей страны, — сказал Шавкат Мирзиёев.

В дальнейшем здесь расположатся Министерство молодежной политики и спорта, спортивные федерации, Государственная спортивная академия Узбекистана и другие ведомства. Спортивные объекты будут доступны гражданам для занятия спортом.

"В будущем с этим городком необходимо связать детские спортивные школы. Это послужит мостом от массового спорта к профессиональному", — сказал Мирзиёев.

Поскольку в городке пройдут и Параазиатские игры, здесь будут организованы сектора, адаптированные к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями.
По рекомендации президента в комплексе запланировано использование возобновляемой энергии. Солнечные панели годовой мощностью 10 мегаватт будут установлены на площади 56 тысяч квадратных метров.
Здесь же главе государства представили информацию о проектах, запущенных в этом году в соответствии с презентованной в прошлом году инвестиционной программой города Ташкента.
Отмечалось, что за минувший период текущего года в сфере производства и услуг реализовано 360 проектов, всего создано 20 тысяч рабочих мест. Также планируется создание промышленной зоны нового поколения на площади 650 гектаров в Янгихаётском районе.
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