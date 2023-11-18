Мирзиёев: Олимпийский городок будет научно-практическим и учебно-тренировочным центром
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Площадь комплекса составляет 100 гектаров. Основные объекты — стадион на 10 тысяч мест и велодром на 2 тысячи мест, дворец водных видов спорта, комплексы одиночных и командных видов спорта.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в субботу ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как известно, в 2025 году Узбекистан будет принимать Азиатские и Параазиатские игры среди молодежи. В строящемся Олимпийском городке будут созданы условия для занятия всеми видами спорта, включенными в программу этих соревнований.
Площадь комплекса составляет 100 гектаров. Основные объекты — стадион на 10 тысяч мест и велодром на 2 тысячи мест, дворец водных видов спорта, комплексы одиночных и командных видов спорта.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также будут возведены четырехэтажное административное здание, 15 открытых спортивных площадок, беговые дорожки и парки. В целом 54 процента территории городка займут зеленые зоны. На 37 гектарах намечено создать искусственные озера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Проект реализуется совместно с китайской компанией CAMC Engineering, имеющей опыт строительства спортивных объектов в 70 странах мира.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Год назад, 9 ноября, Мирзиёев заложил первый камень этого городка. К настоящему времени завершены работы по фундаменту основных зданий. Установлены конструкции 5 комплексов. На строительстве задействовано около тысячи рабочих и инженеров, специальная техника.
Президент дал указания по внедрению зарубежного опыта в эксплуатацию городка, принятию мер безопасности и благоустройству территории.
После Азиады комплексы не должны пустовать, а должны служить нашему народу. Наряду с тренировками здесь необходимо создать базу для спортивного образования, науки и медицины. То есть это место будет научно-практическим, учебно-тренировочным центром нашей страны, — сказал Шавкат Мирзиёев.
В дальнейшем здесь расположатся Министерство молодежной политики и спорта, спортивные федерации, Государственная спортивная академия Узбекистана и другие ведомства. Спортивные объекты будут доступны гражданам для занятия спортом.
"В будущем с этим городком необходимо связать детские спортивные школы. Это послужит мостом от массового спорта к профессиональному", — сказал Мирзиёев.
Поскольку в городке пройдут и Параазиатские игры, здесь будут организованы сектора, адаптированные к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями.
По рекомендации президента в комплексе запланировано использование возобновляемой энергии. Солнечные панели годовой мощностью 10 мегаватт будут установлены на площади 56 тысяч квадратных метров.
Здесь же главе государства представили информацию о проектах, запущенных в этом году в соответствии с презентованной в прошлом году инвестиционной программой города Ташкента.
Отмечалось, что за минувший период текущего года в сфере производства и услуг реализовано 360 проектов, всего создано 20 тысяч рабочих мест. Также планируется создание промышленной зоны нового поколения на площади 650 гектаров в Янгихаётском районе.