https://uz.sputniknews.ru/20231118/mirziyoyev-olimpiyskiy-gorodok-nauchno-prakticheskiy-uchebno-trenirovochnyy-sentr-41112664.html

Мирзиёев: Олимпийский городок будет научно-практическим и учебно-тренировочным центром

Мирзиёев: Олимпийский городок будет научно-практическим и учебно-тренировочным центром

Площадь комплекса составляет 100 гектаров. Основные объекты — стадион на 10 тысяч мест и велодром на 2 тысячи мест, дворец водных видов спорта, комплексы... 18.11.2023, Sputnik Узбекистан

2023-11-18T18:54+0500

2023-11-18T18:54+0500

2023-11-18T18:54+0500

президент

президент узбекистана

узбекистан

олимпийский городок

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в субботу ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка, сообщает пресс-служба главы государства.Как известно, в 2025 году Узбекистан будет принимать Азиатские и Параазиатские игры среди молодежи. В строящемся Олимпийском городке будут созданы условия для занятия всеми видами спорта, включенными в программу этих соревнований. Площадь комплекса составляет 100 гектаров. Основные объекты — стадион на 10 тысяч мест и велодром на 2 тысячи мест, дворец водных видов спорта, комплексы одиночных и командных видов спорта.Также будут возведены четырехэтажное административное здание, 15 открытых спортивных площадок, беговые дорожки и парки. В целом 54 процента территории городка займут зеленые зоны. На 37 гектарах намечено создать искусственные озера.Проект реализуется совместно с китайской компанией CAMC Engineering, имеющей опыт строительства спортивных объектов в 70 странах мира.Год назад, 9 ноября, Мирзиёев заложил первый камень этого городка. К настоящему времени завершены работы по фундаменту основных зданий. Установлены конструкции 5 комплексов. На строительстве задействовано около тысячи рабочих и инженеров, специальная техника.Президент дал указания по внедрению зарубежного опыта в эксплуатацию городка, принятию мер безопасности и благоустройству территории.В дальнейшем здесь расположатся Министерство молодежной политики и спорта, спортивные федерации, Государственная спортивная академия Узбекистана и другие ведомства. Спортивные объекты будут доступны гражданам для занятия спортом.Поскольку в городке пройдут и Параазиатские игры, здесь будут организованы сектора, адаптированные к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями.По рекомендации президента в комплексе запланировано использование возобновляемой энергии. Солнечные панели годовой мощностью 10 мегаватт будут установлены на площади 56 тысяч квадратных метров.Здесь же главе государства представили информацию о проектах, запущенных в этом году в соответствии с презентованной в прошлом году инвестиционной программой города Ташкента. Отмечалось, что за минувший период текущего года в сфере производства и услуг реализовано 360 проектов, всего создано 20 тысяч рабочих мест. Также планируется создание промышленной зоны нового поколения на площади 650 гектаров в Янгихаётском районе.

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президент, президент узбекистана, узбекистан, олимпийский городок, шавкат мирзиёев