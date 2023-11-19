https://uz.sputniknews.ru/20231119/kor-ugroza-voz-doklad-41119619.html

Угроза кори во всем мире продолжает расти — ВОЗ

Угроза кори во всем мире продолжает расти — ВОЗ

В докладе Всемирной организации здравоохранения приводятся данные об увеличении смертности от кори во всем мире.

2023-11-19T12:25+0500

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Заболеваемость корью выросла в 2022 году на 18%, а смертность — на 43% по сравнению с 2021 годом. Масштабные вспышки этой болезни произошли в 37 странах, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).В настоящее время число заболевших составляет примерно 9 млн человек, а умерших — 136 тыс, большинство из них — дети.При этом, заражение корью можно предотвратить при помощи двух доз коревой вакцины. Несмотря на то, что в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, охват вакцинацией во всем мире немного увеличился, численность детей, пропустивших дозу коревой вакцины, составила 33 млн человек, из которых почти 22 млн не получили первую дозу, а еще 11 миллионов – вторую дозу.Глобальный показатель охвата первой дозой вакцины составил 83%, что гораздо меньше 95%, необходимых для защиты населения от вспышек заболевания.По данным ВОЗ, Более половины из 22 миллионов детей, пропустивших первую дозу коревой вакцины в 2022 году, проживают всего лишь в 10 странах – Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане и Филиппинах.Для справки: Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит, пневмония, слепота и глухота. Заболевание может привести к летальному исходу.

https://uz.sputniknews.ru/20231117/press-tsentr-sputnik-uzbekistan-biobezopasnost-stran-yeaes-translyatsiya-41073442.html

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