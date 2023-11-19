Признаком каких заболеваний может быть лень — врач
© © Fotolia / theartofphotoМужчина отдыхает на диване с книгой
© © Fotolia / theartofphoto
На что нужно обратить внимание, если вы чувствуете упадок сил.
Отсутствие желания что-либо делать, апатия, недостаток энергии – это в первую очередь повод задуматься над образом жизни, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.
В первую очередь, она рекомендовала проанализировать, достаточно ли вы спите.
"Надо спросить, высыпается ли человек, нормальный ли у него режим дня и ночи. Мы существа, которые взаимодействуют с планетой, и по ночам мы должны спать по шесть-восемь часов. Затем мы должны спросить, что человек ест. Если он плохо питается, если в его рационе преобладают быстрые углеводы (сладкое, булки) – то, что быстро "сжигается", значит, у него нет энергии, он не обеспечивает свою жизнедеятельность", – объяснила специалист.
Также она предупредила, что упадок сил может также сигнализировать о каком-то патологическом состоянии, например, о гипотиреозе или анемии.
"Если мы говорим про патологические состояния, которые сопровождаются ленью, первое, что мы должны проверить, – работу щитовидной железы. Сдаем анализ на гормон ТТГ, это контролирующий гормон, который идет от головного мозга к щитовидной железе. По его уровню мы определяем, достаточно ли гормона щитовидной железы в организме, нет ли гипотиреоза. Следующий вопрос – нет ли анемии. Если в организме есть открытая анемия, то есть снижение гемоглобина, либо латентный железодефицит, то человеку тоже будет лень что-либо делать" — указала Казачкова.
В заключение она добавила, что энергию отнимают любые хронические заболевания, любая хроническая вирусная нагрузка.
16 ноября, 22:09