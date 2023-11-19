Признаком каких заболеваний может быть лень — врач

"Надо спросить, высыпается ли человек, нормальный ли у него режим дня и ночи. Мы существа, которые взаимодействуют с планетой, и по ночам мы должны спать по шесть-восемь часов. Затем мы должны спросить, что человек ест. Если он плохо питается, если в его рационе преобладают быстрые углеводы (сладкое, булки) – то, что быстро "сжигается", значит, у него нет энергии, он не обеспечивает свою жизнедеятельность", – объяснила специалист.