Нам необходимо изменить наше мировоззрение с учетом изменения климата — Мирзиёев
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана ознакомился с благоустройством в махаллях и подготовкой их к зиме.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМахалля Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента
Махалля Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Здесь проживают более 4,4 тыс человек, действуют около 50 пунктов торговли и обслуживания, функционируют образовательные организации. 38 многоквартирных домов и четыре социальных объекта обслуживает управляющая сервисная компания "Маданиятли худуд".
Для организации досуга жителей в этом году в махалле построили чайхану, амфитеатр, зону Wi-Fi, отремонтировали внутренние дороги и детские площадки.
Осенью, в рамках проекта "Яшил макон", на территории схода граждан высадили более 2 тыс. саженцев декоративных и плодовых деревьев.
Для ухода за ними вырыли два артезианских колодца и создали систему орошения зеленых насаждений.
Шавкат Мирзиёев пообщался с активом района и представителями старшего поколения. Речь шла о проделанной в махаллях работе по благоустройству, ремонту электросетей, тщательной подготовке к зиме.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент РУз подчеркнул необходимость экономить электроэнергию, беречь тепло в домах, воспитывать в каждом чувство сопричастности к культуре энергосбережения.
"Нельзя говорить, что изменение климата происходит где-то далеко от нас. Прошлогодние морозы показали это. Теперь нам необходимо изменить наше мировоззрение с учетом изменения климата. Если каждый гражданин будет относиться к этому, как к заботе о своем доме, своей махалле, своем районе, родной стране, то результат будет таким, как мы ожидаем, — сказал Мирзиёев.
В махалле Хабиба Абдуллаева перед началом осенне-зимнего сезона отремонтировали десять трансформаторов, заменили электросети. Провели капремонт входных групп многоэтажных домов, установили новые двери. Также в подвалах заменили трубы отопления.
Главе республики доложили о подготовке к зиме в соответствии с поручениями, данными им в ходе посещения Чиланзарского района.