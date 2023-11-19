Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231119/mirziyoyev-tashkent-maxallya-podgotovka-zima-41114512.html
Нам необходимо изменить наше мировоззрение с учетом изменения климата — Мирзиёев
Нам необходимо изменить наше мировоззрение с учетом изменения климата — Мирзиёев
Глава Узбекистана ознакомился с благоустройством в махаллях и подготовкой их к зиме.
2023-11-19T09:43+0500
2023-11-19T09:43+0500
общество
узбекистан
ташкент
президент
шавкат мирзиёев
махалля
подготовка
зима
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/13/41114649_0:8:1281:728_1920x0_80_0_0_a3bfbf7cd89681baa30bc617d0e8dfcb.jpg
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Здесь проживают более 4,4 тыс человек, действуют около 50 пунктов торговли и обслуживания, функционируют образовательные организации. 38 многоквартирных домов и четыре социальных объекта обслуживает управляющая сервисная компания "Маданиятли худуд".Для организации досуга жителей в этом году в махалле построили чайхану, амфитеатр, зону Wi-Fi, отремонтировали внутренние дороги и детские площадки.Осенью, в рамках проекта "Яшил макон", на территории схода граждан высадили более 2 тыс. саженцев декоративных и плодовых деревьев.Для ухода за ними вырыли два артезианских колодца и создали систему орошения зеленых насаждений.Шавкат Мирзиёев пообщался с активом района и представителями старшего поколения. Речь шла о проделанной в махаллях работе по благоустройству, ремонту электросетей, тщательной подготовке к зиме.Президент РУз подчеркнул необходимость экономить электроэнергию, беречь тепло в домах, воспитывать в каждом чувство сопричастности к культуре энергосбережения.В махалле Хабиба Абдуллаева перед началом осенне-зимнего сезона отремонтировали десять трансформаторов, заменили электросети. Провели капремонт входных групп многоэтажных домов, установили новые двери. Также в подвалах заменили трубы отопления.Главе республики доложили о подготовке к зиме в соответствии с поручениями, данными им в ходе посещения Чиланзарского района.
https://uz.sputniknews.ru/20231118/mirziyoyev-olimpiyskiy-gorodok-nauchno-prakticheskiy-uchebno-trenirovochnyy-sentr-41112664.html
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/13/41114649_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_9af70ea890c323bd5c530be20506304b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев посещение махалля ташкент благоустройство подготовка к зиме
шавкат мирзиёев посещение махалля ташкент благоустройство подготовка к зиме

Нам необходимо изменить наше мировоззрение с учетом изменения климата — Мирзиёев

09:43 19.11.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Глава Узбекистана ознакомился с благоустройством в махаллях и подготовкой их к зиме.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМахалля Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента
Махалля Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2023
Махалля Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Здесь проживают более 4,4 тыс человек, действуют около 50 пунктов торговли и обслуживания, функционируют образовательные организации. 38 многоквартирных домов и четыре социальных объекта обслуживает управляющая сервисная компания "Маданиятли худуд".
Для организации досуга жителей в этом году в махалле построили чайхану, амфитеатр, зону Wi-Fi, отремонтировали внутренние дороги и детские площадки.
Осенью, в рамках проекта "Яшил макон", на территории схода граждан высадили более 2 тыс. саженцев декоративных и плодовых деревьев.
Для ухода за ними вырыли два артезианских колодца и создали систему орошения зеленых насаждений.
Шавкат Мирзиёев пообщался с активом района и представителями старшего поколения. Речь шла о проделанной в махаллях работе по благоустройству, ремонту электросетей, тщательной подготовке к зиме.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2023
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент РУз подчеркнул необходимость экономить электроэнергию, беречь тепло в домах, воспитывать в каждом чувство сопричастности к культуре энергосбережения.
"Нельзя говорить, что изменение климата происходит где-то далеко от нас. Прошлогодние морозы показали это. Теперь нам необходимо изменить наше мировоззрение с учетом изменения климата. Если каждый гражданин будет относиться к этому, как к заботе о своем доме, своей махалле, своем районе, родной стране, то результат будет таким, как мы ожидаем, — сказал Мирзиёев.
В махалле Хабиба Абдуллаева перед началом осенне-зимнего сезона отремонтировали десять трансформаторов, заменили электросети. Провели капремонт входных групп многоэтажных домов, установили новые двери. Также в подвалах заменили трубы отопления.
Главе республики доложили о подготовке к зиме в соответствии с поручениями, данными им в ходе посещения Чиланзарского района.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2023
Мирзиёев: Олимпийский городок будет научно-практическим и учебно-тренировочным центром
Вчера, 18:54
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0