https://uz.sputniknews.ru/20231119/mirziyoyev-tashkent-maxallya-podgotovka-zima-41114512.html

Нам необходимо изменить наше мировоззрение с учетом изменения климата — Мирзиёев

Нам необходимо изменить наше мировоззрение с учетом изменения климата — Мирзиёев

Глава Узбекистана ознакомился с благоустройством в махаллях и подготовкой их к зиме.

2023-11-19T09:43+0500

2023-11-19T09:43+0500

2023-11-19T09:43+0500

общество

узбекистан

ташкент

президент

шавкат мирзиёев

махалля

подготовка

зима

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Здесь проживают более 4,4 тыс человек, действуют около 50 пунктов торговли и обслуживания, функционируют образовательные организации. 38 многоквартирных домов и четыре социальных объекта обслуживает управляющая сервисная компания "Маданиятли худуд".Для организации досуга жителей в этом году в махалле построили чайхану, амфитеатр, зону Wi-Fi, отремонтировали внутренние дороги и детские площадки.Осенью, в рамках проекта "Яшил макон", на территории схода граждан высадили более 2 тыс. саженцев декоративных и плодовых деревьев.Для ухода за ними вырыли два артезианских колодца и создали систему орошения зеленых насаждений.Шавкат Мирзиёев пообщался с активом района и представителями старшего поколения. Речь шла о проделанной в махаллях работе по благоустройству, ремонту электросетей, тщательной подготовке к зиме.Президент РУз подчеркнул необходимость экономить электроэнергию, беречь тепло в домах, воспитывать в каждом чувство сопричастности к культуре энергосбережения.В махалле Хабиба Абдуллаева перед началом осенне-зимнего сезона отремонтировали десять трансформаторов, заменили электросети. Провели капремонт входных групп многоэтажных домов, установили новые двери. Также в подвалах заменили трубы отопления.Главе республики доложили о подготовке к зиме в соответствии с поручениями, данными им в ходе посещения Чиланзарского района.

https://uz.sputniknews.ru/20231118/mirziyoyev-olimpiyskiy-gorodok-nauchno-prakticheskiy-uchebno-trenirovochnyy-sentr-41112664.html

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