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Страны ЕАЭС продвинулись в формировании общих энергорынков

Страны ЕАЭС продвинулись в формировании общих энергорынков

Планируется, что общие энергорынки в ЕАЭС заработают с 1 января 2025 года. 19.11.2023, Sputnik Узбекистан

2023-11-19T13:29+0500

2023-11-19T13:29+0500

2023-11-19T13:29+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

экономика

энергетика

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Страны ЕАЭС в текущем году достаточно серьезно продвинулись по программам формирования общих энергорынков, заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Об этом сообщает РИА Новости.По информации пресс-службы белорусского ведомства, в четверг прошла рабочая встреча Каранкевича с министром по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбеком Кожошевым. Они рассмотрели вопросы создания общих энергетических рынков Евразийского экономического союза. Стороны также обсудили повестку предстоящего заседания Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в сфере энергетики. В свою очередь Кожошев подчеркнул важность выработки взаимоприемлемых решений по общим энергорынкам. "На предстоящем заседании нам предстоит обсудить эти вопросы", — отметил он. Планируется, что общие энергорынки в ЕАЭС заработают с 1 января 2025 года.

https://uz.sputniknews.ru/20231117/yeaes-trayektoriya-stabilnyy-rost-41077272.html

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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, экономика, энергетика