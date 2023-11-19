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Страны ЕАЭС продвинулись в формировании общих энергорынков
Страны ЕАЭС продвинулись в формировании общих энергорынков
Планируется, что общие энергорынки в ЕАЭС заработают с 1 января 2025 года. 19.11.2023, Sputnik Узбекистан
2023-11-19T13:29+0500
2023-11-19T13:29+0500
2023-11-19T13:29+0500
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
экономика
энергетика
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Страны ЕАЭС в текущем году достаточно серьезно продвинулись по программам формирования общих энергорынков, заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Об этом сообщает РИА Новости.По информации пресс-службы белорусского ведомства, в четверг прошла рабочая встреча Каранкевича с министром по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбеком Кожошевым. Они рассмотрели вопросы создания общих энергетических рынков Евразийского экономического союза. Стороны также обсудили повестку предстоящего заседания Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в сфере энергетики. В свою очередь Кожошев подчеркнул важность выработки взаимоприемлемых решений по общим энергорынкам. "На предстоящем заседании нам предстоит обсудить эти вопросы", — отметил он. Планируется, что общие энергорынки в ЕАЭС заработают с 1 января 2025 года.
https://uz.sputniknews.ru/20231117/yeaes-trayektoriya-stabilnyy-rost-41077272.html
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, экономика, энергетика
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, экономика, энергетика
Страны ЕАЭС продвинулись в формировании общих энергорынков
Планируется, что общие энергорынки в ЕАЭС заработают с 1 января 2025 года.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Страны ЕАЭС в текущем году достаточно серьезно продвинулись по программам формирования общих энергорынков, заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации пресс-службы белорусского ведомства, в четверг прошла рабочая встреча Каранкевича с министром по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбеком Кожошевым. Они рассмотрели вопросы создания общих энергетических рынков Евразийского экономического союза. Стороны также обсудили повестку предстоящего заседания Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в сфере энергетики.
"В этом году мы достаточно серьезно продвинулись по программам формирования общих энергорынков, многое сделано в части общего рынка электроэнергии. По газу где-то есть отдельные моменты, но мы и там продвигаемся, многие вопросы уже урегулировали, нашли согласованные подходы", — сказал Виктор Каранкевич.
В свою очередь Кожошев подчеркнул важность выработки взаимоприемлемых решений по общим энергорынкам. "На предстоящем заседании нам предстоит обсудить эти вопросы", — отметил он.
Планируется, что общие энергорынки в ЕАЭС заработают с 1 января 2025 года.