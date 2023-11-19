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https://uz.sputniknews.ru/20231119/tashkent-mejdunarodnyy-festival-zolotaya-osen-41123928.html
В Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки
В Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки
Яркое музыкальное событие осени собрало музыкантов из России, Великобритании, Германии, Италии, КНР, Южной Кореи, Туркменистана и Кыргызстана.
2023-11-19T17:33+0500
2023-11-19T17:33+0500
культура
узбекистан
ташкент
фестиваль
музыка
концерт
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана с 18 по 23 ноября проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки "Золотая осень", сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.В числе участников — представители России, Великобритании, Германии, Италии, КНР, Южной Кореи, Туркменистана и Кыргызстана.Выступления организуют в большом и органном залах Государственной консерватории Узбекистана, на сцене Дворца искусств "Туркистон".Объединяя профессионалов и ценителей искусства, фестиваль представляет широкую палитру жанров и стилей — от произведений для органа и камерного оркестра до вокальных композиций и сольных выступлений исполнителей.Так, на концерте Национального симфонического оркестра Узбекистана под управлением Алибека Кабдурахманова солистами выступили зарубежные гости: известный виолончелист из Германии Джулиан Штекель, а также итальянский виртуоз Марио Стефано Пьетродарки, игравший на бандонеоне — инструменте из семейства ручных гармоник.В программе концерта звучала музыка Эннио Морриконе, Алексея Шора и Астора Пьяццоллы.Напомним, что проект постановления Министерства культуры в сотрудничестве с другими госструктурами"О мерах по организации и проведению международного фестиваля симфонической музыки "Золотая осень" в 2021 году прошел общественное обсуждение на портале regulation.gov.uz.В соответствии с документом, в Ташкенте Международный фестиваль симфонической музыки "Золотая осень" будут проводить один раз в два года. В будущем его организуют и в других исторических городах республики.
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ташкент первый международный фестиваль камерной и симфонической музыки
ташкент первый международный фестиваль камерной и симфонической музыки

В Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки

17:33 19.11.2023
© Пресс-служба Министерства культуры УзбекистанаВ Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки "Золотая осень"
В Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки Золотая осень - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2023
© Пресс-служба Министерства культуры Узбекистана
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Яркое музыкальное событие осени собрало музыкантов из России, Великобритании, Германии, Италии, КНР, Южной Кореи, Туркменистана и Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана с 18 по 23 ноября проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки "Золотая осень", сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.
© Пресс-служба Министерства культуры УзбекистанаВ Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки "Золотая осень"
В Ташкенте впервые проходит Международный фестиваль камерной и симфонической музыки Золотая осень - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2023
В Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки "Золотая осень"
© Пресс-служба Министерства культуры Узбекистана
В числе участников — представители России, Великобритании, Германии, Италии, КНР, Южной Кореи, Туркменистана и Кыргызстана.
Выступления организуют в большом и органном залах Государственной консерватории Узбекистана, на сцене Дворца искусств "Туркистон".
© Пресс-служба Министерства культуры УзбекистанаВ Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки "Золотая осень"
В Ташкенте впервые проходит Международный фестиваль камерной и симфонической музыки Золотая осень - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2023
В Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки "Золотая осень"
© Пресс-служба Министерства культуры Узбекистана
Объединяя профессионалов и ценителей искусства, фестиваль представляет широкую палитру жанров и стилей — от произведений для органа и камерного оркестра до вокальных композиций и сольных выступлений исполнителей.
Так, на концерте Национального симфонического оркестра Узбекистана под управлением Алибека Кабдурахманова солистами выступили зарубежные гости: известный виолончелист из Германии Джулиан Штекель, а также итальянский виртуоз Марио Стефано Пьетродарки, игравший на бандонеоне — инструменте из семейства ручных гармоник.
В программе концерта звучала музыка Эннио Морриконе, Алексея Шора и Астора Пьяццоллы.
Напомним, что проект постановления Министерства культуры в сотрудничестве с другими госструктурами"О мерах по организации и проведению международного фестиваля симфонической музыки "Золотая осень" в 2021 году прошел общественное обсуждение на портале regulation.gov.uz.
В соответствии с документом, в Ташкенте Международный фестиваль симфонической музыки "Золотая осень" будут проводить один раз в два года. В будущем его организуют и в других исторических городах республики.
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