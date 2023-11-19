В Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки
© Пресс-служба Министерства культуры УзбекистанаВ Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки "Золотая осень"
© Пресс-служба Министерства культуры Узбекистана
Яркое музыкальное событие осени собрало музыкантов из России, Великобритании, Германии, Италии, КНР, Южной Кореи, Туркменистана и Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана с 18 по 23 ноября проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки "Золотая осень", сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.
© Пресс-служба Министерства культуры УзбекистанаВ Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки "Золотая осень"
В Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки "Золотая осень"
© Пресс-служба Министерства культуры Узбекистана
В числе участников — представители России, Великобритании, Германии, Италии, КНР, Южной Кореи, Туркменистана и Кыргызстана.
Выступления организуют в большом и органном залах Государственной консерватории Узбекистана, на сцене Дворца искусств "Туркистон".
© Пресс-служба Министерства культуры УзбекистанаВ Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки "Золотая осень"
В Ташкенте проходит I Международный фестиваль камерной и симфонической музыки "Золотая осень"
© Пресс-служба Министерства культуры Узбекистана
Объединяя профессионалов и ценителей искусства, фестиваль представляет широкую палитру жанров и стилей — от произведений для органа и камерного оркестра до вокальных композиций и сольных выступлений исполнителей.
Так, на концерте Национального симфонического оркестра Узбекистана под управлением Алибека Кабдурахманова солистами выступили зарубежные гости: известный виолончелист из Германии Джулиан Штекель, а также итальянский виртуоз Марио Стефано Пьетродарки, игравший на бандонеоне — инструменте из семейства ручных гармоник.
В программе концерта звучала музыка Эннио Морриконе, Алексея Шора и Астора Пьяццоллы.
Напомним, что проект постановления Министерства культуры в сотрудничестве с другими госструктурами"О мерах по организации и проведению международного фестиваля симфонической музыки "Золотая осень" в 2021 году прошел общественное обсуждение на портале regulation.gov.uz.
В соответствии с документом, в Ташкенте Международный фестиваль симфонической музыки "Золотая осень" будут проводить один раз в два года. В будущем его организуют и в других исторических городах республики.