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https://uz.sputniknews.ru/20231120/iskusstvennyy-intellekt-foto-maks-penson-41135444.html
Искусственный интеллект преобразил исторические снимки знаменитого узбекского фотографа
Искусственный интеллект преобразил исторические снимки знаменитого узбекского фотографа
Современные нейрохудожники с помощью алгоритмов ИИ восстановили детали и текстуры фотографий, сделанных Максом Пенсоном, а также воспроизвели элементы, которые могли находиться за кадром.
2023-11-20T14:17+0500
2023-11-20T15:11+0500
культура
узбекистан
фото
проект
искусственный интеллект
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Использование искусственного интеллекта (ИИ) помогло по-новому интерпретировать исторические снимки знаменитого узбекского фотографа Макса Пенсона, сообщили в Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа.Кроме того, ИИ использовали, чтобы добавить цвета к черно-белым фото.Проект, в рамках которого снимки Макса Пенсона, получили новую жизнь, не только демонстрирует возможности ИИ в воссоздании и интерпретации исторических изображений, но и предлагает новый взгляд на культурное наследие Узбекистана.Он показывает, как современные технологии могут оживить историю, делая ее более доступной и понятной для современного зрителя.Для справки: Макс Пенсон — известный фотожурналист и фотограф, признанный известным представителем русского авангарда Сергеем Эйзенштейном. Его работы, отражали жизнь Узбекистана с 1920 по 1940 годы. В коллекции Пенсона насчитывалось более 30 000 снимков. Некоторые из них облетели весь мир.Дина Ходжаева-Пенсон: отец так и не получил медаль из Парижа.
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искусственный интеллект фотографии макс пенсон узбекский фотограф преображение
искусственный интеллект фотографии макс пенсон узбекский фотограф преображение

Искусственный интеллект преобразил исторические снимки знаменитого узбекского фотографа

14:17 20.11.2023 (обновлено: 15:11 20.11.2023)
© Макс ПенсонИИ Дарит Новую Жизнь Фотографиям Макса Пенсона.
ИИ Дарит Новую Жизнь Фотографиям Макса Пенсона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2023
© Макс Пенсон
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Современные нейрохудожники с помощью алгоритмов ИИ восстановили детали и текстуры фотографий, сделанных Максом Пенсоном в 1920-1940 годах, а также воспроизвели элементы, которые могли находиться за кадром.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Использование искусственного интеллекта (ИИ) помогло по-новому интерпретировать исторические снимки знаменитого узбекского фотографа Макса Пенсона, сообщили в Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа.
© Макс ПенсонИИ дарит новую жизнь фотографиям Макса Пенсона.
ИИ Дарит Новую Жизнь Фотографиям Макса Пенсона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2023
ИИ дарит новую жизнь фотографиям Макса Пенсона.
© Макс Пенсон

"Современные нейрохудожники применили методы глубокого обучения для расширения границ черно-белых фотографий Пенсона. Используя алгоритмы ИИ, они восстановили детали и текстуры, а также воспроизвели элементы, которые могли находиться за кадром, при помощи инструмента Generative fill. Таким образом, было создано более полное изображение запечатленных моментов", — говорится в сообщении.

© Макс ПенсонИИ дарит новую жизнь фотографиям Макса Пенсона.
ИИ Дарит Новую Жизнь Фотографиям Макса Пенсона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2023
ИИ дарит новую жизнь фотографиям Макса Пенсона.
© Макс Пенсон
Кроме того, ИИ использовали, чтобы добавить цвета к черно-белым фото.
© Макс ПенсонИИ дарит новую жизнь отографиям Макса Пенсона.
ИИ Дарит Новую Жизнь Фотографиям Макса Пенсона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2023
ИИ дарит новую жизнь отографиям Макса Пенсона.
© Макс Пенсон
"Анализируя исторические данные, контекст и фотографические техники того времени, технология позволила воссоздать реалистичные цвета, делая прошлое более живым и цветным", — указано в сообщении.
© Макс ПенсонИИ дарит новую жизнь фотографиям Макса Пенсона.
ИИ Дарит Новую Жизнь Фотографиям Макса Пенсона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2023
ИИ дарит новую жизнь фотографиям Макса Пенсона.
© Макс Пенсон
Проект, в рамках которого снимки Макса Пенсона, получили новую жизнь, не только демонстрирует возможности ИИ в воссоздании и интерпретации исторических изображений, но и предлагает новый взгляд на культурное наследие Узбекистана.
© Макс ПенсонИИ дарит новую жизнь фотографиям Макса Пенсона.
ИИ Дарит Новую Жизнь Фотографиям Макса Пенсона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2023
ИИ дарит новую жизнь фотографиям Макса Пенсона.
© Макс Пенсон
Он показывает, как современные технологии могут оживить историю, делая ее более доступной и понятной для современного зрителя.
Для справки: Макс Пенсон — известный фотожурналист и фотограф, признанный известным представителем русского авангарда Сергеем Эйзенштейном. Его работы, отражали жизнь Узбекистана с 1920 по 1940 годы. В коллекции Пенсона насчитывалось более 30 000 снимков. Некоторые из них облетели весь мир.
Дина Ходжаева-Пенсон: отец так и не получил медаль из Парижа.
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