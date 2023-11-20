https://uz.sputniknews.ru/20231120/iskusstvennyy-intellekt-foto-maks-penson-41135444.html

Искусственный интеллект преобразил исторические снимки знаменитого узбекского фотографа

Искусственный интеллект преобразил исторические снимки знаменитого узбекского фотографа

Современные нейрохудожники с помощью алгоритмов ИИ восстановили детали и текстуры фотографий, сделанных Максом Пенсоном, а также воспроизвели элементы, которые могли находиться за кадром.

2023-11-20T14:17+0500

2023-11-20T14:17+0500

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культура

узбекистан

фото

проект

искусственный интеллект

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Использование искусственного интеллекта (ИИ) помогло по-новому интерпретировать исторические снимки знаменитого узбекского фотографа Макса Пенсона, сообщили в Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа.Кроме того, ИИ использовали, чтобы добавить цвета к черно-белым фото.Проект, в рамках которого снимки Макса Пенсона, получили новую жизнь, не только демонстрирует возможности ИИ в воссоздании и интерпретации исторических изображений, но и предлагает новый взгляд на культурное наследие Узбекистана.Он показывает, как современные технологии могут оживить историю, делая ее более доступной и понятной для современного зрителя.Для справки: Макс Пенсон — известный фотожурналист и фотограф, признанный известным представителем русского авангарда Сергеем Эйзенштейном. Его работы, отражали жизнь Узбекистана с 1920 по 1940 годы. В коллекции Пенсона насчитывалось более 30 000 снимков. Некоторые из них облетели весь мир.Дина Ходжаева-Пенсон: отец так и не получил медаль из Парижа.

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