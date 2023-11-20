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От каких овощей и фруктов больше пользы при тепловой обработке — врач
От каких овощей и фруктов больше пользы при тепловой обработке — врач
Диетолог объяснила, почему томатам и яблокам нужна термообработка.
2023-11-20T22:04+0500
2023-11-20T22:04+0500
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В рационе человека обязательно должны присутствовать овощи и фрукты, причем как свежие, так и приготовленные, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Также она перечислила продукты, лучшие свойства которых раскрываются после термической обработки. На первом месте среди них — томаты.По ее словам, польза моркови, шпината, чеснока и даже яблок тоже возрастает в процессе приготовления.В заключение она добавила, что это помогает улучшить работу кишечника и снизить уровень холестерина.
https://uz.sputniknews.ru/20231119/len-zabolevaniya-priznaki-vrach-rekomendatsiya-41118599.html
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овощи фрукты термообработа врач диетолог
овощи фрукты термообработа врач диетолог

От каких овощей и фруктов больше пользы при тепловой обработке — врач

22:04 20.11.2023
© Foto : Freepik/ASphotofamilyЗаготовки из томатов
Заготовки из томатов - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2023
© Foto : Freepik/ASphotofamily
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Диетолог объяснила, почему томатам и яблокам нужна термообработка, а также, как возрастает их польза в процессе приготовления.
В рационе человека обязательно должны присутствовать овощи и фрукты, причем как свежие, так и приготовленные, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Также она перечислила продукты, лучшие свойства которых раскрываются после термической обработки. На первом месте среди них — томаты.
"При нагревании помидоров их клеточные стенки разрушаются, что позволяет лучше усваивать ликопин – антиоксидант, который помогает защитить организм от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, очень полезный для мужской репродуктивной системы. Также повышается содержание каротиноидов и флавоноидов. Однако при сильном нагревании некоторые питательные вещества могут разрушаться, поэтому рекомендуется готовить помидоры на пару или на медленном огне", – предупредила специалист.
По ее словам, польза моркови, шпината, чеснока и даже яблок тоже возрастает в процессе приготовления.
"Морковь при термической обработке высвобождает больше каротина, который помогает сохранять зрение и укреплять иммунитет. При приготовлении шпината в этом продукте повышается биодоступность железа, что способствует профилактике анемии. А в чесноке при нарезании и прогревании высвобождается алицин, который помогает бороться с инфекциями. Ну и на десерт – яблоки. При запекании они высвобождают больше пектинов, чем в свежем виде", — объяснила Разаренова.
В заключение она добавила, что это помогает улучшить работу кишечника и снизить уровень холестерина.
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