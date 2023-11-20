https://uz.sputniknews.ru/20231120/ovoschi-frukty-termoobrabotka-vrach-rekomendatsii-41137899.html

От каких овощей и фруктов больше пользы при тепловой обработке — врач

От каких овощей и фруктов больше пользы при тепловой обработке — врач

Диетолог объяснила, почему томатам и яблокам нужна термообработка.

2023-11-20T22:04+0500

2023-11-20T22:04+0500

2023-11-20T22:04+0500

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В рационе человека обязательно должны присутствовать овощи и фрукты, причем как свежие, так и приготовленные, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Также она перечислила продукты, лучшие свойства которых раскрываются после термической обработки. На первом месте среди них — томаты.По ее словам, польза моркови, шпината, чеснока и даже яблок тоже возрастает в процессе приготовления.В заключение она добавила, что это помогает улучшить работу кишечника и снизить уровень холестерина.

https://uz.sputniknews.ru/20231119/len-zabolevaniya-priznaki-vrach-rekomendatsiya-41118599.html

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