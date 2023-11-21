https://uz.sputniknews.ru/20231121/kakoy-produkt-tormozit-razvitie-raka-41159317.html

Какой продукт "тормозит" развитие рака — врачи

Какой продукт "тормозит" развитие рака — врачи

Регулярное употребление белка замедлит старение и предотвратит онкозаболевания.

2023-11-21T22:07+0500

2023-11-21T22:07+0500

2023-11-21T22:07+0500

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Продукт, который является главным "тормозом" рака назвал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, сообщает РИА Новости.По его словам, предотвратить гибель клеток призван так называемый белок р53. Чтобы обеспечить его наличие в организме, важно получать достаточно белка из пищи.Важность употребления белка при каждом приеме пищи также отметила доктор медицинских наук Зухра Павлова. Она добавила, что сбалансированное питание поможет наладить работу организма и избавиться от лишних килограммов.В качестве хорошего примера насыщенного белком рациона врач назвала два яйца, творог или нежирные сорта сыра на завтрак, красное мясо, птицу или рыбу не в жареном виде на обед и салат с тунцом или морепродуктами на ужин.

https://uz.sputniknews.ru/20231120/ovoschi-frukty-termoobrabotka-vrach-rekomendatsii-41137899.html

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