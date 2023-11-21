https://uz.sputniknews.ru/20231121/mirziyoev-zadachi-po-transformatsii-i-privatizatsii-bankov-41144776.html

Мирзиёев поставил задачи по трансформации и приватизации банков

Мирзиёев поставил задачи по трансформации и приватизации банков

Банки будут укреплять сотрудничество с международными рейтинговыми компаниями

2023-11-21T09:42+0500

2023-11-21T09:42+0500

2023-11-21T09:42+0500

узбекистан

экономика

банк

приватизация

банковская сфера

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Процессы трансформации и приватизации в банковской системе обсудили на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Речь шла о подготовке банков к приватизации, организации IPO их ценных бумаг, привлечению в сферу опытных иностранных специалистов.В свою очередь, руководители банков представили свои планы по трансформации и подготовке к приватизации, обучению сотрудников, внедрению передовых IT-решений в сферу.Подчеркнуто, что каждый банк должен глубоко анализировать проекты и сопровождать их до конца реализации, формировать результативные проекты в регионах и отраслях.Для справки: за последние три года капитал банков увеличился в 1,8 раза, а годовой объем кредитования — в 2 раза. Четыре банка впервые выпустили евробонды и привлекли $1 млрд на международном рынке капитала.В "Ипотека-банк" привлекли стратегического иностранного инвестора. Открылись 13 новых частных банков, в республики начали работу ведущие банки Венгрии, Казахстана и Грузии. Объем оказания банковских онлайн-услуг увеличился в 2,7 раза.ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых.

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