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https://uz.sputniknews.ru/20231121/tashkent-mejdunarodaya-konferensiya-bezopasnost-pischevyx-produktov-41152058.html
В Ташкенте международные эксперты обсудили безопасность пищевых продуктов
В Ташкенте международные эксперты обсудили безопасность пищевых продуктов
В работе конференции приняли участие специалисты и эксперты по фитосанитарной безопасности Узбекистана России Казахстана Кыргызстана Хорватии и Италии
2023-11-21T14:21+0500
2023-11-21T14:21+0500
ташкент
продовольствие
безопасность
конференция
эксперт
россия
хорватия
италия
казахстан
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Выращивание продукции без ущерба для окружающей среды с акцентом на безопасность здоровья потребителя обсудили на международной конференции, прошедшей в НИИ по карантину и защите растений в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В числе участников — специалисты и эксперты по фитосанитарной безопасности из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Хорватии и Италии.Они представили научные разработки, открытия, новые методы определения объектов, которые могут влиять на обеспечение продовольственной безопасности.В ходе сессии эксперты отметили, что около 40% сельскохозяйственной продукции на планете ежегодно погибает из-за вредителей растений. Это очень высокий показатель, с учетом того, что во всем мире остро стоит вопрос продовольствия.Поэтому сегодня основное внимание сосредоточено на выращивании продукции без ущерба для окружающей среды. И здесь на первый план выходит использование биологических средств защиты.Эксперты отметили, что работа в данном направлении является немаловажным аспектом деятельности причастных структур, включая НИИ. В дальнейшем разрабатываемые новые методы и международные исследования упростят раннюю диагностику болезней растений и борьбу с вредителями, что позволит обеспечить сохранение урожая и, соответственно, продовольственную безопасность.
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ташкент международная конференция продовольственная безопасность специалисты эксперты фитосанитарная безопасность узбекистан россия казахстан кыргызстан хорватия италия
ташкент международная конференция продовольственная безопасность специалисты эксперты фитосанитарная безопасность узбекистан россия казахстан кыргызстан хорватия италия

В Ташкенте международные эксперты обсудили безопасность пищевых продуктов

14:21 21.11.2023
© Агентство по карантину и защите растенийМеждународная конференция в научно-исследовательском институте по карантину и защите растений.
Международная конференция в научно-исследовательском институте по карантину и защите растений. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2023
© Агентство по карантину и защите растений
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Cпециалисты и эксперты по фитосанитарной безопасности из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Хорватии и Италии представили научные разработки, открытия, новые методы определения объектов влияющих на продовольственную безопасность.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Выращивание продукции без ущерба для окружающей среды с акцентом на безопасность здоровья потребителя обсудили на международной конференции, прошедшей в НИИ по карантину и защите растений в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Агентство по карантину и защите растенийМеждународная конференция в Научно-исследовательском институте по карантину и защите растений.
Международная конференция в научно-исследовательском институте по карантину и защите растений. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2023
Международная конференция в Научно-исследовательском институте по карантину и защите растений.
© Агентство по карантину и защите растений
В числе участников — специалисты и эксперты по фитосанитарной безопасности из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Хорватии и Италии.
© Агентство по карантину и защите растенийМеждународная конференция в Научно-исследовательском институте по карантину и защите растений.
Международная конференция в научно-исследовательском институте по карантину и защите растений - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2023
Международная конференция в Научно-исследовательском институте по карантину и защите растений.
© Агентство по карантину и защите растений
Они представили научные разработки, открытия, новые методы определения объектов, которые могут влиять на обеспечение продовольственной безопасности.

“В настоящее время этому важно уделять внимание ввиду того, что меняется климат, логистические цепочки, а следовательно идёт распространение угроз для продовольственных рынков, для производителей товаров сельскохозяйственного назначения”, — рассказал первый заместитель директора ФГБУ "ВНИИКР" (Россия) Денис Зинников.

В ходе сессии эксперты отметили, что около 40% сельскохозяйственной продукции на планете ежегодно погибает из-за вредителей растений. Это очень высокий показатель, с учетом того, что во всем мире остро стоит вопрос продовольствия.
Поэтому сегодня основное внимание сосредоточено на выращивании продукции без ущерба для окружающей среды. И здесь на первый план выходит использование биологических средств защиты.

“Пестицидная нагрузка наносит определенный ущерб. Самое главное придерживаться правильного применения. Здесь на первое место выходят биологические средства защиты растений. Это интересная тема для изучения и если посмотреть картину в мире в целом, то можно увидеть, что в этом направлении двигаются все страны”, — добавил Зинников.

Эксперты отметили, что работа в данном направлении является немаловажным аспектом деятельности причастных структур, включая НИИ. В дальнейшем разрабатываемые новые методы и международные исследования упростят раннюю диагностику болезней растений и борьбу с вредителями, что позволит обеспечить сохранение урожая и, соответственно, продовольственную безопасность.
© Агентство по карантину и защите растенийМеждународная конференция в Научно-исследовательском институте по карантину и защите растений.
Международная конференция в научно-исследовательском институте по карантину и защите растений. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2023
Международная конференция в Научно-исследовательском институте по карантину и защите растений.
© Агентство по карантину и защите растений
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