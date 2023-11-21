https://uz.sputniknews.ru/20231121/tashkent-mejdunarodaya-konferensiya-bezopasnost-pischevyx-produktov-41152058.html

В Ташкенте международные эксперты обсудили безопасность пищевых продуктов

В Ташкенте международные эксперты обсудили безопасность пищевых продуктов

В работе конференции приняли участие специалисты и эксперты по фитосанитарной безопасности Узбекистана России Казахстана Кыргызстана Хорватии и Италии

2023-11-21T14:21+0500

2023-11-21T14:21+0500

2023-11-21T14:21+0500

ташкент

продовольствие

безопасность

конференция

эксперт

россия

хорватия

италия

казахстан

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Выращивание продукции без ущерба для окружающей среды с акцентом на безопасность здоровья потребителя обсудили на международной конференции, прошедшей в НИИ по карантину и защите растений в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В числе участников — специалисты и эксперты по фитосанитарной безопасности из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Хорватии и Италии.Они представили научные разработки, открытия, новые методы определения объектов, которые могут влиять на обеспечение продовольственной безопасности.В ходе сессии эксперты отметили, что около 40% сельскохозяйственной продукции на планете ежегодно погибает из-за вредителей растений. Это очень высокий показатель, с учетом того, что во всем мире остро стоит вопрос продовольствия.Поэтому сегодня основное внимание сосредоточено на выращивании продукции без ущерба для окружающей среды. И здесь на первый план выходит использование биологических средств защиты.Эксперты отметили, что работа в данном направлении является немаловажным аспектом деятельности причастных структур, включая НИИ. В дальнейшем разрабатываемые новые методы и международные исследования упростят раннюю диагностику болезней растений и борьбу с вредителями, что позволит обеспечить сохранение урожая и, соответственно, продовольственную безопасность.

ташкент

россия

хорватия

италия

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