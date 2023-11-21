https://uz.sputniknews.ru/20231121/tashkent-mejdunarodnyye-vystavki-22-noyabr-41145913.html
В Ташкенте стартуют сразу три международные выставки
В Ташкенте стартуют сразу три международные выставки
На главной выставочной площадке республики пройдут выставки "UzAgroExpo "UzProdExpo" и "InterPackExpo".
2023-11-21T10:23+0500
2023-11-21T10:23+0500
2023-11-21T10:23+0500
общество
экономика
выставка
узэкспоцентр
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 21 ноября — Sputnik. Международные выставки "UzAgroExpo", "UzProdExpo" и "InterPackExpo" состоятся в Ташкенте 22-24 ноября, сообщает организатор мероприятия.Их участники — более 120 компаний из Узбекистана, Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Ирана, Италии, Казахстана, Кипра, Китая, Кыргызстана, Нидерландов, Южной Кореи, России, США, Туркменистана, Турции и Чехии.В выставочном павильоне "UzAgroExpo-2023" посетителям представят широкий спектр решений в области защиты растений, агрохимии и ветеринарии, капельного орошения, а также ассортимент кормов и кормозаготовок для сельскохозяйственных животных и птиц, их компонентов, добавок и многое другое.Экспозиция "InterPackExpo" включает изделия из пластмассы и фанеры, упаковочное оборудование, готовую упаковку и многое другое. Будет масштабно представлено оборудование и готовые решения по маркировке товаров под ключ, а также маркировочные принтеры, маркираторы, датеры и спецтехника для нанесения Штрих и QR кодов.Российский экспортный центр соберет под своей эгидой ведущих российских производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции. С единым национальным стендом традиционно выступят производители Ирана. А в рамках проекта "Агросоода" о себе заявят около 10 сельхозпредприятий Кыргызстана.Отмечается, что данное мероприятие даст возможность предприятиям-участникам установить новые деловые контакты, приобрести или предложить свою продукцию, ознакомиться с новыми торговыми марками, технологиями и современными тенденциями на рынке.В рамках "UzProdExpo-2023" свою продукцию представят производители мёда и десертов, масел, макаронных изделий, овощных и фруктовых консервов, газированных и негазированных напитков, алкогольной продукции и др. Дополнят экспозицию компании, относящиеся к сегменту "здорового образа жизни" и использующие при производстве продукции натуральное сырье.Официальная церемония открытия выставок состоится 22 ноября в 11.00 в первом павильоне "Узэкспоцентра".Напомним, что в прошлом году в данных выставках участвовали компании из более чем 10 российских регионов.
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ташкент старт международные выставки "uzagroexpo "uzprodexpo" "interpackexpo".
ташкент старт международные выставки "uzagroexpo "uzprodexpo" "interpackexpo".
В Ташкенте стартуют сразу три международные выставки
На главной выставочной площадке республики пройдут выставки "UzAgroExpo", "UzProdExpo" и "InterPackExpo".
ТАШКЕНТ, 21 ноября — Sputnik. Международные выставки "UzAgroExpo", "UzProdExpo" и "InterPackExpo" состоятся в Ташкенте 22-24 ноября, сообщает организатор мероприятия.
Их участники — более 120 компаний из Узбекистана, Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Ирана, Италии, Казахстана, Кипра, Китая, Кыргызстана, Нидерландов, Южной Кореи, России, США, Туркменистана, Турции и Чехии.
В выставочном павильоне "UzAgroExpo-2023" посетителям представят широкий спектр решений в области защиты растений, агрохимии и ветеринарии, капельного орошения, а также ассортимент кормов и кормозаготовок для сельскохозяйственных животных и птиц, их компонентов, добавок и многое другое.
"На открытой площадке ведущие российские производители масштабно продемонстрируют сельскохозяйственную и уборочную технику", — говорится в сообщении.
Экспозиция "InterPackExpo" включает изделия из пластмассы и фанеры, упаковочное оборудование, готовую упаковку и многое другое. Будет масштабно представлено оборудование и готовые решения по маркировке товаров под ключ, а также маркировочные принтеры, маркираторы, датеры и спецтехника для нанесения Штрих и QR кодов.
Российский экспортный центр соберет под своей эгидой ведущих российских производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции. С единым национальным стендом традиционно выступят производители Ирана. А в рамках проекта "Агросоода" о себе заявят около 10 сельхозпредприятий Кыргызстана.
"Особо стоит отметить большую роль экспозиций, которые представлены крупными регионами России. На коллективных стендах участники из Республики Мордовия, а также Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Новгородской областей и Ставропольского края, предложат широкий ассортимент продукции и технологий сельскохозяйственного и продовольственного назначения", — указано в сообщении.
Отмечается, что данное мероприятие даст возможность предприятиям-участникам установить новые деловые контакты, приобрести или предложить свою продукцию, ознакомиться с новыми торговыми марками, технологиями и современными тенденциями на рынке.
В рамках "UzProdExpo-2023" свою продукцию представят производители мёда и десертов, масел, макаронных изделий, овощных и фруктовых консервов, газированных и негазированных напитков, алкогольной продукции и др. Дополнят экспозицию компании, относящиеся к сегменту "здорового образа жизни" и использующие при производстве продукции натуральное сырье.
Официальная церемония открытия выставок состоится 22 ноября в 11.00 в первом павильоне "Узэкспоцентра".
Напомним, что в прошлом году в данных выставках участвовали
компании из более чем 10 российских регионов.