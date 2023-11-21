https://uz.sputniknews.ru/20231121/tashkent-mejdunarodnyye-vystavki-22-noyabr-41145913.html

В Ташкенте стартуют сразу три международные выставки

В Ташкенте стартуют сразу три международные выставки

На главной выставочной площадке республики пройдут выставки "UzAgroExpo "UzProdExpo" и "InterPackExpo".

2023-11-21T10:23+0500

2023-11-21T10:23+0500

2023-11-21T10:23+0500

общество

экономика

выставка

узэкспоцентр

узбекистан

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/18/30216713_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_4a16b1992df4efec3fb5fb7120bc9d90.jpg

ТАШКЕНТ, 21 ноября — Sputnik. Международные выставки "UzAgroExpo", "UzProdExpo" и "InterPackExpo" состоятся в Ташкенте 22-24 ноября, сообщает организатор мероприятия.Их участники — более 120 компаний из Узбекистана, Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Ирана, Италии, Казахстана, Кипра, Китая, Кыргызстана, Нидерландов, Южной Кореи, России, США, Туркменистана, Турции и Чехии.В выставочном павильоне "UzAgroExpo-2023" посетителям представят широкий спектр решений в области защиты растений, агрохимии и ветеринарии, капельного орошения, а также ассортимент кормов и кормозаготовок для сельскохозяйственных животных и птиц, их компонентов, добавок и многое другое.Экспозиция "InterPackExpo" включает изделия из пластмассы и фанеры, упаковочное оборудование, готовую упаковку и многое другое. Будет масштабно представлено оборудование и готовые решения по маркировке товаров под ключ, а также маркировочные принтеры, маркираторы, датеры и спецтехника для нанесения Штрих и QR кодов.Российский экспортный центр соберет под своей эгидой ведущих российских производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции. С единым национальным стендом традиционно выступят производители Ирана. А в рамках проекта "Агросоода" о себе заявят около 10 сельхозпредприятий Кыргызстана.Отмечается, что данное мероприятие даст возможность предприятиям-участникам установить новые деловые контакты, приобрести или предложить свою продукцию, ознакомиться с новыми торговыми марками, технологиями и современными тенденциями на рынке.В рамках "UzProdExpo-2023" свою продукцию представят производители мёда и десертов, масел, макаронных изделий, овощных и фруктовых консервов, газированных и негазированных напитков, алкогольной продукции и др. Дополнят экспозицию компании, относящиеся к сегменту "здорового образа жизни" и использующие при производстве продукции натуральное сырье.Официальная церемония открытия выставок состоится 22 ноября в 11.00 в первом павильоне "Узэкспоцентра".Напомним, что в прошлом году в данных выставках участвовали компании из более чем 10 российских регионов.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент старт международные выставки "uzagroexpo "uzprodexpo" "interpackexpo".