https://uz.sputniknews.ru/20231121/uzbekistan-torgovlya-yeaes-41149699.html

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС достиг $12,8 млрд

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС достиг $12,8 млрд

Значительная часть внешнеторгового оборота республики традиционно приходится на Россию.

2023-11-21T12:36+0500

2023-11-21T12:36+0500

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС за 10 месяцев 2023 года составил $12,8 млрд, сообщает Агентство статистики Узбекистана.В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был равен $12,6 млрд. За январь — октябрь 2023-го объем экспорта составил $4,5 млрд, а объем импорта — $8,3 млрд.Большая часть внешнеторгового оборота традиционно приходится на Россию — $7,9 млрд ($7,5 млрд за тот же период 2022 года).Внешнеторговый оборот с Казахстаном составил $3,6 млрд, с Кыргызстаном — $814 млн, с Беларусью — $508 млн, с Арменией — $33 млн.Напомним, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.С 11 декабря 2020 года Узбекистан получил в нем статус наблюдателя.Между государствами-членами ЕАЭС сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.

https://uz.sputniknews.ru/20231119/strany-yeaes-obschiye-energorynki-41118965.html

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