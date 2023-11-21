https://uz.sputniknews.ru/20231121/vsemirnyy-bank-indeks-gotovnost-uzbekistan-ye-kommertsiya-41153396.html
Всемирный банк разработал индекс готовности Узбекистана к электронной коммерции
Всемирный банк разработал индекс готовности Узбекистана к электронной коммерции
При анализе эксперты учитывали такие показатели, как потребительские навыки, доступ к интернету, доставка товаров.
2023-11-21T16:14+0500
2023-11-21T16:14+0500
2023-11-21T16:16+0500
узбекистан
ташкент
всемирный банк
электронная коммерция
форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/13/21431610_0:197:2000:1322_1920x0_80_0_0_bd761ae5bf3c6e7e622b15794965e144.jpg
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Всемирный банк разработал индекс готовности Узбекистана к электронной коммерции. Его планируют опубликовать уже к концу текущего года. Об этом на проходящем в Ташкенте Международном ПЛАС-Форуме Retail Central Asia рассказал эксперт по электронной коммерции Всемирного банка Ильхом Алиев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В частности, индекс демонстрирует готовность к электронной коммерции каждого из регионов республики.Так, например, по предварительным результатам, наилучший показатель у Ташкента, а менее готовой оказалась Сурхандарьинская область. При анализе эксперты учитывали такие показатели, как например, потребительские навыки, доступ к интернету, доставка товаров.Над составлением индекса работала международная экспертная группа с участием представителей Высшей школы экономики России, Гарвардской бизнес школы, Ассоциации электронной коммерции Китая, Международного Вестминстерского университета в Ташкенте.В Узбекистане измеряют качество дошкольного образования — подробности.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/13/21431610_160:243:1649:1360_1920x0_80_0_0_2f572107c73a0c3bbe7f5c3e5bf92e5a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, ташкент, всемирный банк, электронная коммерция, форум
узбекистан, ташкент, всемирный банк, электронная коммерция, форум
Всемирный банк разработал индекс готовности Узбекистана к электронной коммерции
16:14 21.11.2023 (обновлено: 16:16 21.11.2023)
При анализе эксперты учитывали такие показатели, как потребительские навыки, доступ к интернету, доставка товаров.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Всемирный банк разработал индекс готовности Узбекистана к электронной коммерции. Его планируют опубликовать уже к концу текущего года. Об этом на проходящем в Ташкенте Международном ПЛАС-Форуме Retail Central Asia рассказал эксперт по электронной коммерции Всемирного банка Ильхом Алиев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В частности, индекс демонстрирует готовность к электронной коммерции каждого из регионов республики.
Так, например, по предварительным результатам, наилучший показатель у Ташкента, а менее готовой оказалась Сурхандарьинская область.
При анализе эксперты учитывали такие показатели, как например, потребительские навыки, доступ к интернету, доставка товаров.
Над составлением индекса работала международная экспертная группа с участием представителей Высшей школы экономики России, Гарвардской бизнес школы, Ассоциации электронной коммерции Китая, Международного Вестминстерского университета в Ташкенте.