https://uz.sputniknews.ru/20231121/vsemirnyy-bank-indeks-gotovnost-uzbekistan-ye-kommertsiya-41153396.html

Всемирный банк разработал индекс готовности Узбекистана к электронной коммерции

Всемирный банк разработал индекс готовности Узбекистана к электронной коммерции

При анализе эксперты учитывали такие показатели, как потребительские навыки, доступ к интернету, доставка товаров.

2023-11-21T16:14+0500

2023-11-21T16:14+0500

2023-11-21T16:16+0500

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Всемирный банк разработал индекс готовности Узбекистана к электронной коммерции. Его планируют опубликовать уже к концу текущего года. Об этом на проходящем в Ташкенте Международном ПЛАС-Форуме Retail Central Asia рассказал эксперт по электронной коммерции Всемирного банка Ильхом Алиев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В частности, индекс демонстрирует готовность к электронной коммерции каждого из регионов республики.Так, например, по предварительным результатам, наилучший показатель у Ташкента, а менее готовой оказалась Сурхандарьинская область. При анализе эксперты учитывали такие показатели, как например, потребительские навыки, доступ к интернету, доставка товаров.Над составлением индекса работала международная экспертная группа с участием представителей Высшей школы экономики России, Гарвардской бизнес школы, Ассоциации электронной коммерции Китая, Международного Вестминстерского университета в Ташкенте.В Узбекистане измеряют качество дошкольного образования — подробности.

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