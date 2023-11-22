https://uz.sputniknews.ru/20231122/rossiya-uzbekistan-innovatsii-udobreniya-41167172.html
Компания РФ представит Узбекистану инновационные технологии для агросектора
Компания РФ представит Узбекистану инновационные технологии для агросектора
ООО "ХимАгро" уже зарегистрировала свою торговую марку в республике и планирует открыть предприятие на ее территории.
2023-11-22T11:36+0500
2023-11-22T11:36+0500
2023-11-22T12:03+0500
россия
узбекистан
удобрения
инновации
торговое представительство
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Вопросы работы российской компании "ХимАгро" в Узбекистане обсудили в ходе встречи в Торгпредстве РФ в РУз с ее директором по внешнеэкономической деятельности Романом Яцумирой.Компания производит инновационные удобрения для листовой подкормки растений.На сегодняшний день она уже зарегистрировала свою торговую марку в Узбекистане и ведет работу по открытию предприятия на его территории.Особо внимание уделили презентации компании в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий. В их числе 18-я Международная выставка UzAgroExpo 2023, которая стартовала 22 ноября текущего года.Для справки: Листовая (внекорневая подкормка растений) – это метод возмещения дефицита полезных веществ, который образуется из-за малоэффективной работы корневой системы. С помощью удобрения всходы получают нужное количество питательных веществ и элементов для нормального развития.
https://uz.sputniknews.ru/20231121/tashkent-mejdunarodnyye-vystavki-22-noyabr-41145913.html
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россия компания узбекистан инновации удобрения предприятие
россия компания узбекистан инновации удобрения предприятие
Компания РФ представит Узбекистану инновационные технологии для агросектора
11:36 22.11.2023 (обновлено: 12:03 22.11.2023)
ООО "ХимАгро" уже зарегистрировала свою торговую марку в республике и планирует открыть предприятие на ее территории.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik.
Вопросы работы российской компании "ХимАгро" в Узбекистане обсудили в ходе встречи
в Торгпредстве РФ в РУз с ее директором по внешнеэкономической деятельности Романом Яцумирой.
Компания производит инновационные удобрения для листовой подкормки растений.
На сегодняшний день она уже зарегистрировала свою торговую марку в Узбекистане и ведет работу по открытию предприятия на его территории.
"Стороны обсудили перспективы работы компании на рынке республики, а также возможные меры поддержки со стороны Торгпредства", — говорится в сообщении.
Особо внимание уделили презентации компании в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий. В их числе 18-я Международная выставка UzAgroExpo 2023, которая стартовала 22 ноября текущего года.
Для справки: Листовая (внекорневая подкормка растений) – это метод возмещения дефицита полезных веществ, который образуется из-за малоэффективной работы корневой системы. С помощью удобрения всходы получают нужное количество питательных веществ и элементов для нормального развития.