https://uz.sputniknews.ru/20231122/rossiya-uzbekistan-innovatsii-udobreniya-41167172.html

Компания РФ представит Узбекистану инновационные технологии для агросектора

Компания РФ представит Узбекистану инновационные технологии для агросектора

ООО "ХимАгро" уже зарегистрировала свою торговую марку в республике и планирует открыть предприятие на ее территории.

2023-11-22T11:36+0500

2023-11-22T11:36+0500

2023-11-22T12:03+0500

россия

узбекистан

удобрения

инновации

торговое представительство

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Вопросы работы российской компании "ХимАгро" в Узбекистане обсудили в ходе встречи в Торгпредстве РФ в РУз с ее директором по внешнеэкономической деятельности Романом Яцумирой.Компания производит инновационные удобрения для листовой подкормки растений.На сегодняшний день она уже зарегистрировала свою торговую марку в Узбекистане и ведет работу по открытию предприятия на его территории.Особо внимание уделили презентации компании в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий. В их числе 18-я Международная выставка UzAgroExpo 2023, которая стартовала 22 ноября текущего года.Для справки: Листовая (внекорневая подкормка растений) – это метод возмещения дефицита полезных веществ, который образуется из-за малоэффективной работы корневой системы. С помощью удобрения всходы получают нужное количество питательных веществ и элементов для нормального развития.

https://uz.sputniknews.ru/20231121/tashkent-mejdunarodnyye-vystavki-22-noyabr-41145913.html

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