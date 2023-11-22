https://uz.sputniknews.ru/20231122/son-probujdeniye-golovnaya-bol-prichina-41183481.html

Почему после сна может болеть голова — врач

Почему после сна может болеть голова — врач

Частая головная боль может быть признаком проблем со здоровьем.

2023-11-22T22:02+0500

2023-11-22T22:02+0500

2023-11-22T22:02+0500

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Головная боль может возникать в разное время суток, но если она беспокоит вас исключительно по утрам, то наиболее вероятная причина недомогания – нарушение режима сна, рассказала радио Sputnik невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева. Также она добавила, что голова после пробуждения может болеть из-за духоты в помещении.Если утренние головные боли не проходят при соблюдении режима сна и регулярном проветривании спальни, необходимо обратиться к врачу, советует сомнолог.По ее словам, этот симптом может указывать на серьезное нарушение здоровья, например, на остановки дыхания во сне.В заключение она добавила, что помимо физиологической причины, головную боль могут провоцировать психологические факторы. Она может свидетельствовать о внутреннем сопротивлении организма необходимости встать и что-то делать. Такое часто наблюдается при депрессии.

https://uz.sputniknews.ru/20231121/kakoy-produkt-tormozit-razvitie-raka-41159317.html

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