https://uz.sputniknews.ru/20231122/son-probujdeniye-golovnaya-bol-prichina-41183481.html
Почему после сна может болеть голова — врач
Почему после сна может болеть голова — врач
Частая головная боль может быть признаком проблем со здоровьем.
2023-11-22T22:02+0500
2023-11-22T22:02+0500
2023-11-22T22:02+0500
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Головная боль может возникать в разное время суток, но если она беспокоит вас исключительно по утрам, то наиболее вероятная причина недомогания – нарушение режима сна, рассказала радио Sputnik невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева. Также она добавила, что голова после пробуждения может болеть из-за духоты в помещении.Если утренние головные боли не проходят при соблюдении режима сна и регулярном проветривании спальни, необходимо обратиться к врачу, советует сомнолог.По ее словам, этот симптом может указывать на серьезное нарушение здоровья, например, на остановки дыхания во сне.В заключение она добавила, что помимо физиологической причины, головную боль могут провоцировать психологические факторы. Она может свидетельствовать о внутреннем сопротивлении организма необходимости встать и что-то делать. Такое часто наблюдается при депрессии.
https://uz.sputniknews.ru/20231121/kakoy-produkt-tormozit-razvitie-raka-41159317.html
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сон головная боль признак проблемы здоровье
сон головная боль признак проблемы здоровье
Почему после сна может болеть голова — врач
Частая головная боль сигнализирует о проблемах со здоровьем.
Головная боль может возникать в разное время суток, но если она беспокоит вас исключительно по утрам, то наиболее вероятная причина недомогания – нарушение режима сна, рассказала радио Sputnik
невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.
"Голова может болеть после пробуждения, если человек не соблюдает никакого режима. Организм находится в хронической адаптации к смене часовых настроек. То есть он пытается подстраивать сонный цикл таким образом, чтобы его окончание совпадало с желаемым временем пробуждения. Если попытка проснуться происходит во время глубокого сна, то пробуждение гораздо тяжелее, чем в начале либо в конце сонного цикла. Отсюда головные боли, недомогание и слабость", – объяснила специалист.
Также она добавила, что голова после пробуждения может болеть из-за духоты в помещении.
Если утренние головные боли не проходят при соблюдении режима сна и регулярном проветривании спальни, необходимо обратиться к врачу, советует сомнолог.
По ее словам, этот симптом может указывать на серьезное нарушение здоровья, например, на остановки дыхания во сне.
"Еще одна причина – это гипоксия, или кислородное голодание. Как правило, к этому состоянию приводит храп, во время которого происходит остановка дыхания во сне. Также головные боли могут быть следствием повышения артериального давления, и к этому также могут приводить остановки дыхания во сне", — рассказала специалист.
В заключение она добавила, что помимо физиологической причины, головную боль могут провоцировать психологические факторы. Она может свидетельствовать о внутреннем сопротивлении организма необходимости встать и что-то делать. Такое часто наблюдается при депрессии.