https://uz.sputniknews.ru/20231123/kak-zaschitit-rebenka-ot-prostud-i-grippa-41205273.html
Как защитить ребенка от простуд и гриппа — иммунолог
Как защитить ребенка от простуд и гриппа — иммунолог
Чтобы защитить ребенка от гриппа, привиться должны все члены семьи
2023-11-23T22:05+0500
2023-11-23T22:05+0500
2023-11-23T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
дети
простуда
грипп
вакцинация
семья
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Какие меры помогут усилить иммунную защиту ребенка в сезон распространения вирусных инфекций, рассказал радио Sputnik педиатр Андрей Продеус.По его словам, лучшая защита ребенка – это вакцинация, причем не только его самого, но и всех членов семьи.Также он указал, что дети очень чувствительны к режиму сна, и если его регулярно нарушать, то защита организма ослабеет.Кроме того, специалист отметил, что иммунитет ребенка укрепляют прогулки на свежем воздухе и разнообразное питание.В заключение он добавил, что при первых симптомах гриппа или простуды взрослом нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить ребенка. В связи с этим врач рекомендовал заболевшему члену семьи использовать отдельные столовые приборы и гигиенические принадлежности, а также по возможности меньше обнимать и целовать родных.
https://uz.sputniknews.ru/20231122/son-probujdeniye-golovnaya-bol-prichina-41183481.html
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ребенок грипп простуда защита прививки семья
ребенок грипп простуда защита прививки семья
Как защитить ребенка от простуд и гриппа — иммунолог
Чтобы защитить ребенка от гриппа, привиться должны все члены семьи.
Какие меры помогут усилить иммунную защиту ребенка в сезон распространения вирусных инфекций, рассказал радио Sputnik
педиатр Андрей Продеус.
По его словам, лучшая защита ребенка – это вакцинация, причем не только его самого, но и всех членов семьи.
"Сделать прививку должны все члены семьи. Если половина домочадцев не вакцинирована, то риск заболеть для ребенка увеличивается в два раза. Дело в том, что контакт с членами семьи – очень близкий, и вирусная нагрузка может пробить иммунный барьер даже у вакцинированного ребенка", – объяснил врач.
Также он указал, что дети очень чувствительны к режиму сна, и если его регулярно нарушать, то защита организма ослабеет.
"С 11 вечера до 3 часов ночи ребенок обязательно должен спать, чтобы иммунные клетки восстанавливались, выходили на периферию из костного мозга, из тимуса (вилочковая железа, "отвечающая" за Т-клетки иммунной системы, – ред.). При нерациональном режиме сна новые иммунные клетки будут образовываться в недостаточном количестве, их не будет хватать для эффективной защиты", – сказал Продеус.
Кроме того, специалист отметил, что иммунитет ребенка укрепляют прогулки на свежем воздухе и разнообразное питание.
"Не забывайте давать ребенку продукты с железом и витамином D. Именно эти незаменимые вещества отвечают за эффективную работу "иммунных офицеров" – лимфоцитов", – напомнил Продеус.
В заключение он добавил, что при первых симптомах гриппа или простуды взрослом нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить ребенка. В связи с этим врач рекомендовал заболевшему члену семьи использовать отдельные столовые приборы и гигиенические принадлежности, а также по возможности меньше обнимать и целовать родных.