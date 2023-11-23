https://uz.sputniknews.ru/20231123/kak-zaschitit-rebenka-ot-prostud-i-grippa-41205273.html

Как защитить ребенка от простуд и гриппа — иммунолог

Как защитить ребенка от простуд и гриппа — иммунолог

Чтобы защитить ребенка от гриппа, привиться должны все члены семьи

2023-11-23T22:05+0500

2023-11-23T22:05+0500

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Какие меры помогут усилить иммунную защиту ребенка в сезон распространения вирусных инфекций, рассказал радио Sputnik педиатр Андрей Продеус.По его словам, лучшая защита ребенка – это вакцинация, причем не только его самого, но и всех членов семьи.Также он указал, что дети очень чувствительны к режиму сна, и если его регулярно нарушать, то защита организма ослабеет.Кроме того, специалист отметил, что иммунитет ребенка укрепляют прогулки на свежем воздухе и разнообразное питание.В заключение он добавил, что при первых симптомах гриппа или простуды взрослом нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить ребенка. В связи с этим врач рекомендовал заболевшему члену семьи использовать отдельные столовые приборы и гигиенические принадлежности, а также по возможности меньше обнимать и целовать родных.

https://uz.sputniknews.ru/20231122/son-probujdeniye-golovnaya-bol-prichina-41183481.html

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