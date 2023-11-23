https://uz.sputniknews.ru/20231123/postavki-elektroenergiya-sentralnaya-aziya-yes-41198535.html

Электроэнергия из Центральной Азии в ЕС через Азербайджан — реально ли это?

Электроэнергия из Центральной Азии в ЕС через Азербайджан — реально ли это?

На прошлой неделе Азербайджан, Узбекистан и Казахстан достигли соглашения о поставках "зеленой" энергии в Европу. Как электроэнергия из ВИЭ Узбекистана и Казахстана попадет в ЕС?

2023-11-23T14:07+0500

2023-11-23T14:07+0500

2023-11-23T14:33+0500

аналитика

азербайджан

поставки

электроэнергия

ца

мнение эксперта

узбекистан

казахстан

каспийское море

солнечная батарея

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik, Айгюль Тагиева. Производство электроэнергии из возобновляемых источников, а также ее поставки на международные рынки остаются в тренде азербайджанской энергетики уже несколько лет. Азербайджан договорился с Румынией и Венгрией о поставке "зеленой" энергии через Черное море, а в скором времени ожидаются первые поставки традиционной электроэнергии по энергомосту РФ-Азербайджан-Иран, сообщает Sputnik Азербайджан.Вместе с тем на прошлой неделе Азербайджан, Узбекистан и Казахстан достигли соглашения о поставках "зеленой" энергии в Европу. Согласно коммюнике, подписанному сторонами, будет создана совместная рабочая группа для разработки технического задания по проекту.Насколько реализуем и рентабелен данный проект — Sputnik узнал у экспертов.Фантастический успех и эпохальное соглашениеГлава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан считает, что подписанное в Баку соглашение - это эпохальное событие в энергетической отрасли региона."В Баку Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на правительственном уровне сделали первый шаг по созданию энергомоста, который обеспечит бесперебойные поставки "зеленой" электроэнергии при помощи существующей азербайджанской инфраструктуры в Европу", — сказал Ильхам Шабан Sputnik Азербайджан.Эксперт считает, что данное соглашение - это фантастический успех, а предпосылкой для его достижения стало то, что Азербайджан почти год назад, 17 декабря 2022-го, подключился к проекту Black Sea Energy, который предполагает поставки "зеленой" электроэнергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря.С этим мнением согласен заведующий сектором организации научно-исследовательской деятельности одаренных студентов, доцент кафедры "Экономика нефти и газа" Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в Ташкенте Шухрат Бобохужаев, который отметил, что основанием для создания данного проекта является проведенная Азербайджаном работа по организации экспортных маршрутов для поставок "зеленой" энергии в ЕС."В частности, ранее был согласован проект Black Sea Energy, участником которого является Азербайджан. Проект поддержан Еврокомиссией, обещавшей выделить на его реализацию 2,3 млрд евро. Кроме того, Азербайджаном был разработан план экспорта "зеленого" водорода на европейские рынки", — сказал Sputnik Азербайджан эксперт.То есть, считает он, на момент ноябрьской встречи представителей трех стран в Баку по данному проекту уже была проведена предварительная кропотливая работа для организации экспорта "зеленой" энергии в ЕС, а также имелся солидный задел для совместной деятельности трех государств.Еще одной веской причиной высокой вероятности осуществления данного проекта, отметил эксперт, является заинтересованность ЕС, остро нуждающегося в дополнительных источниках энергоресурсов после отказа от российских природного газа и нефти.Большой потенциал и гигантские возможностиИльхам Шабан напомнил, что, согласно информации иранской стороны, в течение ближайших шести месяцев ожидается начало пробных поставок в рамках проекта РФ — Азербайджан — Иран.Если учесть и проект по передаче "зеленой" энергии из Центральной Азии в ЕС, то в ближайшие годы Азербайджан фактически может превратиться в электроэнергетический хаб Каспийского региона, отметил эксперт.По его словам, солнечные батареи и ветровые установки занимают огромные площади, а ресурсы ВИЭ в регионе неисчерпаемы: благодаря географическому расположению у Узбекистана, Казахстана и Азербайджана большой потенциал солнечной и ветровой энергии."Гарадагская СЭС в Азербайджане, например, занимает 500 га для установки мощностью 230 МВт электроэнергии. А тысячи мегаватт электроэнергии займут что-то около нескольких тысяч гектаров. Поэтому коммерчески там, где земля дорогая, это абсолютно невыгодный проект. Он довольно выгоден, когда у тебя много территории. Например, Казахстан - это огромные полупустынные территории, которые правительство никак не использует. 80% территорий Узбекистана и Туркменистана, который, я верю, тоже подключится к проекту, занимают пустыни и полупустыни. Поэтому возможности там гигантские, так как в этих странах также много солнца и ветра. Тут следует учитывать и гигантские возможности Каспийского моря по ветроэнергетике", — сказал Ильхам Шабан.Как Баку, Ташкент и Астана развивают ВИЭШухрат Бобохужаев, в свою очередь, считает, что для оценки перспектив осуществления данного проекта необходимо рассмотреть основы формирования и развития ВИЭ в странах — его участницах. Так, отметил он, в Азербайджане сформирована необходимая нормативно-правовая база развития ВИЭ, включая закон "Об использовании возобновляемых источников энергии".Что касается Казахстана, то он первым из центральноазиатских стран принял нормативно-правовую базу развития ВИЭ, включая закон "О поддержке использования возобновляемых источников энергии" в 2009 году, концепцию по переходу республики к "зеленой" экономике в 2013 году и др.В Узбекистане сегодня проводятся мaсштaбныe рeфoрмы в сфeрe рaзвития ВИЭ. В частности, в республике в 2019 году был принят закон "Об использовании возобновляемых источников энергии", в 2021-м сoздaн Нaциoнaльный нaучнo-исслeдoвaтeльский институт ВИЭ, рaзрaбaтывaeтся Нaциoнaльнaя стрaтeгия пo рaзвитию вoзoбнoвляeмoй и вoдoрoднoй энeргeтики, принятo пoстaнoвлeниe прeзидeнтa oт 9 aпрeля 2021 гoдa "O мeрax пo рaзвитию вoзoбнoвляeмoй и вoдoрoднoй энeргeтики в Рeспубликe Узбeкистaн".Крoмe тoгo, отметил Шухрат Бобохужаев, в стрaтeгии рaзвития "Нoвoгo Узбeкистaнa" нa 2022-2026 гoды oсoбoe внимaниe удeляeтся интeнсивнoму рaзвитию вoдoрoднoй энeргeтики. Прaвитeльствo стaвит цeлью увeличить к 2030 гoду дoлю ВИЭ в oбщeм oбъeмe прoизвoдствa элeктричeскoй энeргии дo 25% (сeгoдня этoт пoкaзaтeль сoстaвляeт 10%)."За 10 лет планируется построить фотоэлектрические солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 5000 МВт и ветровые электростанции общей мощностью 3000 МВт. Думается, все вышеизложенное позволяет высоко оценить потенциал и перспективы осуществления данного проекта", — отметил эксперт.О создании инфраструктуры поставокЧто касается маршрутов поставки электроэнергии из ВИЭ, то, по словам Шухрата Бобохужаева, необходимо учитывать, что еще в советское время, в течение более чем 70 лет, укреплялась взаимосвязь всех входивших в СССР республик, между которыми была выстроена соответствующая инфраструктура."Да, конечно, с течением времени созданная инфраструктура устаревала, но уже независимые страны ее обновляют и улучшают. Думается, будет выбран наиболее оптимальный и современный маршрут, учитывающий все сегодняшние требования", — отметил эксперт.Ильхам Шабан также считает, что с технической точки зрения данный проект вполне может быть реализован. Он напомнил, что еще почти 100 лет назад, в 1903-1904 годах, самая протяженная в мире подводная телеграфная магистральная кабельная линия была проложен именно между Красноводском (нынешним Туркменбаши) и Баку."И если сейчас мы находимся уже на стадии перехода на дата-кабель, то есть оптоволоконный интернет между Казахстаном и Азербайджаном через Каспийское море, то почему бы не реализовать такой проект с прокладкой высоковольтной линии электропередачи? Тем более в конвенции по статусу Каспия, подписанной лидерами прикаспийских стран, есть отдельный пункт по прокладке магистральных кабелей по дну моря, который позволяет осуществить такой проект", — подчеркнул он.Слишком дорого для Европы?Эксперты из Казахстана не так оптимистичны по поводу реализации проекта поставок "зеленой" электроэнергии из своей страны, Узбекистана и Азербайджана в Европу.Автор и ведущий программы "Байдильдинов. Нефть", экс-советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов отметил, что маршрута экспорта электроэнергии в Европу через Каспийское море на сегодняшний день не существует и вряд ли он будет создан, потому что поставляемая электроэнергия будет очень дорогой.Эксперт рассказал, что в Казахстане сейчас рассматривается реализация проекта на 50 млрд евро совместно с немецкими инвесторами и компаниями по производству "зеленого" водорода и изначально шла речь об экспорте этого энергоносителя в Европу. Это именно "зеленый" водород, который производится с применением ВИЭ, уточнил Олжас Байдильдинов.При этом, отметил Олжас Байдильдинов, всю инфраструктуру поставок нужно стоить с нуля. Это дорого, а зная нерешительность Евросоюза в вопросе реализации дорогостоящих проектов, в осуществление этой инициативы также не верится."Поэтому я не очень верю в проекты, которые сейчас в направлении Европы будут выстраиваться. Европа показывает, что пока не очень готова к таким масштабным инициативам, не готова финансировать их. И нужно понимать, что цена этой электроэнергии для конечного потребителя будет очень высокой, а при транспортировке на несколько тысяч километров будут довольно высокие потери электроэнергии. Поэтому я не верю в этот проект", — отметил он.Эксперт полагает, что подписанный в Баку документ — это, вероятнее всего, просто дежурное заявление о том, что Казахстан и другие страны привержены принципу "зеленой" энергетики и даже готовы поставлять такую энергию в ЕС.Технически реализовать можно, а политически?Политик, экономист и энергетик из Казахстана Петр Своик также считает, что намерения сторон о поставках "зеленой" электроэнергии не приведут к каким-либо конкретным шагам в этом направлении."Мне представляется, что проект вряд ли реализуем, это задумка без перспективы фактической реализации. У этих заявлений просто геополитическая подоплека, причем "вчерашнего дня", еще из тех времен, когда мир был един в понимании угрозы глобального потепления и что с ней надо бороться всем миром. С тех пор мир поменялся, и не только геополитика, но и энергетическая политика фактически поменялась. Сама Европа уже забыла про обязательства по углеродной нейтральности. Кроме того, Россия совсем недавно договорилась с Казахстаном о том, что будет строить три угольных ТЭС в республике. То есть "зеленые" инициативы уже фактически отменены, но по инерции заявления о проектах идут", — поделился мнением со Sputnik Азербайджан Петр Своик.При этом эксперт считает, что проект технически реализуем и потенциал "зеленой" энергии в регионе тоже достаточен. Так, европейские компании подписали соглашение с правительством Казахстана о реализации гигантского проекта на западе страны, в рамках которого будут созданы ветровые и солнечные мощности объемом порядка 40 ГВт. Эксперт отметил, что это в три раза больше, чем вся сегодняшняя электроэнергетика Казахстана.При этом, отметил Петр Своик, также возможны и поставки "зеленой" электроэнергии из Узбекистана и Казахстана через Каспийское море в Азербайджан, а оттуда в Европу. По его словам, данные объемы электроэнергии можно передавать через постоянный ток, не заботясь о синхронизации систем.Однако реализация проекта, считает эксперт, невозможна по политическим причинам.Европе проект невыгоден?Экономист из Казахстана считает, что проект мог бы быть реализован в двух вариантах: либо транспортировка электроэнергии, вырабатываемой из ВИЭ в Казахстане и Узбекистане, либо переработка "зеленой" электроэнергии в водород, который также будет транспортироваться в Европу через Азербайджан."В обоих вариантах это производство одного и того же товара для одного и того же рынка только другим техническим способом", — отметил эксперт.Причем оба технических способа заведомо кратно дороже, чем та электроэнергия, которая сегодня потребляется на европейском рынке, так как производство водорода довольно затратное."При производстве водорода схема такая: мы вырабатываем на "зеленых" мощностях в Казахстане электричество, тут же каспийскую воду превращаем в водород с помощью этого электричества и полученный водород в каких-то емкостях везем в Азербайджан, там его перегружаем на сухопутные транспортные средства либо закачиваем в трубопроводы и поставляем в Турцию и дальше в Европу. Водород на потребительском рынке либо будет превращен в электричество (для этого нужно поставить водородную станцию и обратно превратить его в электричество), либо его будут использовать в автомобилях в качестве топлива или для отопления жилья. Это все и так уже существует в Европе, и мы предлагаем просто другой технический способ и другой вариант транспортировки для обеспечения того же рынка тем же продуктом", — сказал Петр Своик.При этом, считает экономист, данная электроэнергия будет стоить примерно раз в пять дороже, чем сейчас она стоит в Брюсселе или любом другом европейском городе. А если это водород, то нужно будет также создавать всю новую инфраструктуру и индустрию практически с нуля.По словам казахстанского экономиста, идея водородной энергетики была создана во времена активного продвижения идеи отказа от угля, которая сейчас уже не так актуальна. А уход от угля, считает Петр Своик, не был связан с заботой о климате, а имел сугубо политическую направленность в геополитических целях."Это замышлялось против бывшего советского пространства - на нем электроэнергия и газовое хозяйство всегда были самыми большими, мощными и дешевыми в мире, и таковыми до сих пор и остаются. Российская и казахская электроэнергия сохраняет свою уникальную дешевизну. И в геополитическом смысле кому-то надо было ликвидировать это конкурентное преимущество", — резюмировал он.

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