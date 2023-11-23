Квота на экспорт зерновых из РФ не коснется стран ЕАЭС
© Sputnik / Виталий БелоусовДемонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы
© Sputnik / Виталий Белоусов
Тарифная квота на вывоз зерновых из России в объеме 24 млн тонн будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала тарифную квоту на вывоз зерновых из РФ в государства, не состоящие в ЕАЭС, в объеме 24 млн тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кабмин РФ.
"Поддержано предложение Минсельхоза и Минэкономразвития об установлении объема тарифной квоты на вывоз основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объёме 24 миллиона тонн. Планируется, что квота будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2024 года", — говорится в сообщении.