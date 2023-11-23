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https://uz.sputniknews.ru/20231123/rossiya-kvota-eksport-zernovyye-yeaes-isklyucheniye-41204544.html
Квота на экспорт зерновых из РФ не коснется стран ЕАЭС
Квота на экспорт зерновых из РФ не коснется стран ЕАЭС
Тарифная квота на вывоз зерновых из России в объеме 24 млн тонн будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.
2023-11-23T16:09+0500
2023-11-23T16:09+0500
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала тарифную квоту на вывоз зерновых из РФ в государства, не состоящие в ЕАЭС, в объеме 24 млн тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кабмин РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20231121/uzbekistan-torgovlya-yeaes-41149699.html
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квота экспорт зерно россия еаэс
квота экспорт зерно россия еаэс

Квота на экспорт зерновых из РФ не коснется стран ЕАЭС

16:09 23.11.2023
© Sputnik / Виталий БелоусовДемонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы
Демонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Тарифная квота на вывоз зерновых из России в объеме 24 млн тонн будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала тарифную квоту на вывоз зерновых из РФ в государства, не состоящие в ЕАЭС, в объеме 24 млн тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кабмин РФ.
"Поддержано предложение Минсельхоза и Минэкономразвития об установлении объема тарифной квоты на вывоз основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объёме 24 миллиона тонн. Планируется, что квота будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2024 года", — говорится в сообщении.
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