https://uz.sputniknews.ru/20231123/rossiya-kvota-eksport-zernovyye-yeaes-isklyucheniye-41204544.html

Квота на экспорт зерновых из РФ не коснется стран ЕАЭС

Квота на экспорт зерновых из РФ не коснется стран ЕАЭС

Тарифная квота на вывоз зерновых из России в объеме 24 млн тонн будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

2023-11-23T16:09+0500

2023-11-23T16:09+0500

2023-11-23T16:09+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

россия

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квота

тарифы

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала тарифную квоту на вывоз зерновых из РФ в государства, не состоящие в ЕАЭС, в объеме 24 млн тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кабмин РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20231121/uzbekistan-torgovlya-yeaes-41149699.html

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