https://uz.sputniknews.ru/20231123/su-34-novoye-pokoleniye-vozmojnosti-41187493.html

СВО: новая партия Су-34 прибавит "адского" огня

СВО: новая партия Су-34 прибавит "адского" огня

Сибирские авиастроители передали Воздушно-космическим силам РФ очередную партию Су-34 поколения 4++.

2023-11-23T10:31+0500

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2023-11-23T10:31+0500

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Эти фронтовые бомбардировщики укрепят технологическое и боевое доминирование российской авиации на украинском ТВД, ускорят достижение целей спецоперации, а также усилят влияние России в Сирии и Арктике.Военные летчики России 22 ноября получили третью в этом году партию новых могущественных фронтовых бомбардировщиков Су-34. Две другие поставки состоялись 9 октября и 1 июня. Ранее в Минобороны РФ планировали до 2027 года получить 76 модернизированных Су-34М – комплект двух авиаполков. СВО предсказуемо вносит коррективы – Объединенная авиастроительная корпорация с февраля 2022 года кратно нарастила объемы производства ударной авиации.Справочник The Military Balance в январе 2023-го насчитал в России более сотни Су-34 и до 7 единиц Су-34М. Прогноз американского издания Military Watch: к 2027 году российские ВКС получат около двухсот модернизированных Су-34.Основной фронтовой бомбардировщик ВКС России Су-34 доказал высокую эффективность в Сирии и в зоне СВО. Впечатляющие возможности – боевой радиус более 2000 км, ракетно-бомбовая нагрузка до 8,5 тонн, скорость до 1900 км/час и высокая маневренность, практический потолок 14650 м, могущественные (высокоинтеллектуальные) РЛС и комплекс РЭБ "Хибины" на борту – позволяют выполнять сложнейшие задачи, применять широкий спектр авиационных средств поражения, включая перспективные, наращивать дальность и точность ударов по наземным и надводным целям.Задействованные в спецоперации бомбардировщики Су-34 совершают до пяти боевых вылетов в сутки для ударов по объектам противника в оперативной и тактической глубине – в условиях противодействия средств ПВО и РЭБ. Только на Купянском направлении 20 ноября оперативно-тактическая авиация России поразила ракетно-бомбовыми ударами пункты временной дислокации пяти бригад ВСУ. По информации российского министра обороны Сергея Шойгу, Вооруженные силы РФ только в ноябре сократили потенциал ВСУ на 13700 бойцов и 1800 единиц боевой техники. Безусловно, контрольные цифры отражают и значительный вклад летчиков Су-34."Адская утка"В странах НАТО российский фронтовой бомбардировщик Су-34 получил тактическое наименование Fullback, а неофициально атлантисты называют его "Адской уткой". Вероятно, из-за формы носовой части и внушительного арсенала на борту:Применение самолетами Су-34 авиабомб с универсальным блоком планирования и коррекции (УМПК) летом 2023-го превратились в настоящий "огненный ливень", который в немалой степени "смыл" контрнаступление ВСУ. Универсальный блок повышает точность и дальность поражения целей свободнопадающими бомбами до уровня применения управляемых ракет "воздух-поверхность".В середине ноября опубликована информация об эффективном применении по позициям ВСУ в районах Старомайорского и Авдеевки полутонных кассетных авиабомб РБК-500 (АО-2,5РТМ) с модулем УМПК. В радиоэфире – истерика противника, а ведь Россия предупреждала о последствиях использования американских кассетных боеприпасов. Подобные (высокоточные) удары авиации – во взаимодействии со ствольной и реактивной артиллерией, беспилотниками и тяжелыми огнеметными системами – позволяют быстрее расчистить участки фронта для наступающих сухопутных войск РФ, то есть ускоряют демилитаризацию и денацификацию Украины.Немногим ранее Су-34 успешно продемонстрировал интеграцию с гиперзвуковой баллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал", которая позволяет поражать цели на удалении до 2000 км. После начала серийного производства Су-34 российские авиаконструкторы и оружейники продолжают совершенствовать машину, и модернизированный вариант уже уничтожает противника в зоне СВО.Между тем, США и НАТО аналогичными фронтовыми бомбардировщиками не располагают, а ближайший по характеристикам "малозаметный" F-35 способен нести боевую нагрузку до 6,8 тонн на дозвуковых скоростях (возможно лишь краткое сверхзвуковое ускорение), имеет боевой радиус всего 833 км, то есть заметно уступает российскому Су-34.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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сво су-34 новая партия воздушно-космические силы рф