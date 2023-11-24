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Врач рассказала, какой витамин нужен при инфекциях и воспалениях
Врач рассказала, какой витамин нужен при инфекциях и воспалениях
Витамин D снимает воспаления, однако некоторые люди его не усваивают
2023-11-24T22:04+0500
2023-11-24T22:04+0500
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Дефицит витамина D в организме нередко оборачивается развитием хронических воспалительных заболеваний рассказала радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.По ее словам, витамин D снимает вялотекущее хроническое воспаление, и если человек приходит с обострением какого-то хронического заболевания, то врач может обратить внимание на малый процент в крови витамина D и порекомендовать обязательно восполнить этот дефицит.Вместе с тем, она рассказала, что под влиянием солнечных лучей у некоторых людей витамин D не вырабатывается. А при определенных заболеваниях он может не усваиваться даже с пищей. Однако диагностировать эти нарушения и назначить правильную форму витамина D может только врач.Здоровый же человек может получить необходимую дозу витамина D из продуктов, отметила врач.В заключение она сказала, что если еда хорошо усваивается, то и витамин D тоже будет хорошо усваиваться.
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витамин d инфекции воспаления люди усвоение
витамин d инфекции воспаления люди усвоение

Врач рассказала, какой витамин нужен при инфекциях и воспалениях

22:04 24.11.2023
© Depositphotos.com / Kati MolinВитамины. Иллюстративное фото
Витамины. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
© Depositphotos.com / Kati Molin
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Витамин D снимает воспаления, однако некоторые люди его не усваивают.
Дефицит витамина D в организме нередко оборачивается развитием хронических воспалительных заболеваний рассказала радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
По ее словам, витамин D снимает вялотекущее хроническое воспаление, и если человек приходит с обострением какого-то хронического заболевания, то врач может обратить внимание на малый процент в крови витамина D и порекомендовать обязательно восполнить этот дефицит.
"Витамин D – это основная рабочая лошадка. Это сильный иммуномодулятор. Как только человек заболевает вирусной или бактериальной инфекцией, ему назначают троекратную дозу витамина D для того, чтобы поднять уровень иммунной защиты", – объяснила специалист.
Вместе с тем, она рассказала, что под влиянием солнечных лучей у некоторых людей витамин D не вырабатывается. А при определенных заболеваниях он может не усваиваться даже с пищей. Однако диагностировать эти нарушения и назначить правильную форму витамина D может только врач.
"Витамин D – это жирорастворимая молекула. И нам нужно иметь хорошую желчевыводящую систему, которая позволяет нам связывать его с желчью и проводить по тонкому кишечнику для дальнейшего всасывания. Если у нас проблемы с оттоком желчи или слабая микробиота кишечника, тогда витамин D не усвоится. В этом случае нам нужна водорастворимая позиция витамина D или внутримышечная инъекция, которая дает хоть как-то насытить организм этим веществом", – пояснила Мойсенко.
Здоровый же человек может получить необходимую дозу витамина D из продуктов, отметила врач.
© © Depositphotos.com / studioMПродукты, богатые витамином D
Продукты, богатые витамином D - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
Продукты, богатые витамином D
© © Depositphotos.com / studioM
"Два желтка через день – это будет хороший источник витамина D. Это также сливочное масло. Его нужно обязательно давать и детям, и пожилым людям. Большое количество витамина есть в сельди, скумбрии и печени трески. Вообще, в жирной рыбе, которая содержит не только витамин D, но и омега-3 жирные кислоты, а также витамины А и Е", — перечислила Мойсенко.
© Depositphotos.com / Bit245Продукты, содержащие витамин D
Продукты, содержащие витамин D - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
Продукты, содержащие витамин D
© Depositphotos.com / Bit245
В заключение она сказала, что если еда хорошо усваивается, то и витамин D тоже будет хорошо усваиваться.
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