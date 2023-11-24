https://uz.sputniknews.ru/20231124/kakoy-vitamin-nujen-pri-infektsiyax-i-vospaleniyax-41224740.html

Врач рассказала, какой витамин нужен при инфекциях и воспалениях

Врач рассказала, какой витамин нужен при инфекциях и воспалениях

Витамин D снимает воспаления, однако некоторые люди его не усваивают

2023-11-24T22:04+0500

2023-11-24T22:04+0500

2023-11-24T22:04+0500

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Дефицит витамина D в организме нередко оборачивается развитием хронических воспалительных заболеваний рассказала радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.По ее словам, витамин D снимает вялотекущее хроническое воспаление, и если человек приходит с обострением какого-то хронического заболевания, то врач может обратить внимание на малый процент в крови витамина D и порекомендовать обязательно восполнить этот дефицит.Вместе с тем, она рассказала, что под влиянием солнечных лучей у некоторых людей витамин D не вырабатывается. А при определенных заболеваниях он может не усваиваться даже с пищей. Однако диагностировать эти нарушения и назначить правильную форму витамина D может только врач.Здоровый же человек может получить необходимую дозу витамина D из продуктов, отметила врач.В заключение она сказала, что если еда хорошо усваивается, то и витамин D тоже будет хорошо усваиваться.

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