Мирзиёев призвал страны-члены СПЕКА восстановить сотрудничество с Афганистаном

"Призываю страны-члены (СПЕКА – ред.) к восстановлению сотрудничества с Афганистаном. Мы хотим, чтобы с Афганистаном был налажен диалог, чтобы эта страна не оставалась изолированной. Это важно для безопасности и развития… В целях поддержки женщин-предпринимателей и развития сотрудничества между ними мы также предлагаем создать Совет женщин-предпринимателей SPECA", — заявил Мирзиёев