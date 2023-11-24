https://uz.sputniknews.ru/20231124/mirziyoyev-sammit-speka-afganistan-zayavleniye-41228118.html
Мирзиёев призвал страны-члены СПЕКА восстановить сотрудничество с Афганистаном
Мирзиёев призвал страны-члены СПЕКА восстановить сотрудничество с Афганистаном
Глава Узбекистана отметил, что налаживание диалога с Афганистаном важно для безопасности и развития
2023-11-24T17:22+0500
2023-11-24T17:22+0500
2023-11-24T17:28+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
саммит
азербайджан
баку
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/18/41228320_0:67:1280:788_1920x0_80_0_0_ab60ccc18ff469fe6905b62b144baba2.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на саммите Спецпрограммы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), проходящем в Баку, призвал страны-участницы организации к восстановлению сотрудничества с Афганистаном, сообщает РИА Новости.Для справки: Специальную программу ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) учредили 26 марта 1998 года в соответствии с Ташкентской декларацией. Ее государствами-участниками являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
узбекистан
баку
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/18/41228320_82:0:1221:854_1920x0_80_0_0_98854abde0a27c2363708f2072c31dbe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев призыв страны-члены спека диалог афганистан безопасность развитие
мирзиёев призыв страны-члены спека диалог афганистан безопасность развитие
Мирзиёев призвал страны-члены СПЕКА восстановить сотрудничество с Афганистаном
17:22 24.11.2023 (обновлено: 17:28 24.11.2023)
Глава Узбекистана отметил, что налаживание диалога с Афганистаном важно для безопасности и развития.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на саммите Спецпрограммы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), проходящем в Баку, призвал страны-участницы организации к восстановлению сотрудничества с Афганистаном, сообщает РИА Новости.
"Призываю страны-члены (СПЕКА – ред.) к восстановлению сотрудничества с Афганистаном. Мы хотим, чтобы с Афганистаном был налажен диалог, чтобы эта страна не оставалась изолированной. Это важно для безопасности и развития… В целях поддержки женщин-предпринимателей и развития сотрудничества между ними мы также предлагаем создать Совет женщин-предпринимателей SPECA", — заявил Мирзиёев
Для справки: Специальную программу ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) учредили 26 марта 1998 года в соответствии с Ташкентской декларацией. Ее государствами-участниками являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.