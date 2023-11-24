Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231124/mirziyoyev-sammit-speka-afganistan-zayavleniye-41228118.html
Мирзиёев призвал страны-члены СПЕКА восстановить сотрудничество с Афганистаном
Мирзиёев призвал страны-члены СПЕКА восстановить сотрудничество с Афганистаном
Глава Узбекистана отметил, что налаживание диалога с Афганистаном важно для безопасности и развития
2023-11-24T17:22+0500
2023-11-24T17:28+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
саммит
азербайджан
баку
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/18/41228320_0:67:1280:788_1920x0_80_0_0_ab60ccc18ff469fe6905b62b144baba2.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на саммите Спецпрограммы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), проходящем в Баку, призвал страны-участницы организации к восстановлению сотрудничества с Афганистаном, сообщает РИА Новости.Для справки: Специальную программу ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) учредили 26 марта 1998 года в соответствии с Ташкентской декларацией. Ее государствами-участниками являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
узбекистан
баку
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/18/41228320_82:0:1221:854_1920x0_80_0_0_98854abde0a27c2363708f2072c31dbe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзиёев призыв страны-члены спека диалог афганистан безопасность развитие
мирзиёев призыв страны-члены спека диалог афганистан безопасность развитие

Мирзиёев призвал страны-члены СПЕКА восстановить сотрудничество с Афганистаном

17:22 24.11.2023 (обновлено: 17:28 24.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыступление Шавката Мирзиёева на саммите Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии – СПЕКА.
Выступление Шавката Мирзиёева на саммите Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии – СПЕКА. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Глава Узбекистана отметил, что налаживание диалога с Афганистаном важно для безопасности и развития.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на саммите Спецпрограммы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), проходящем в Баку, призвал страны-участницы организации к восстановлению сотрудничества с Афганистаном, сообщает РИА Новости.
"Призываю страны-члены (СПЕКА – ред.) к восстановлению сотрудничества с Афганистаном. Мы хотим, чтобы с Афганистаном был налажен диалог, чтобы эта страна не оставалась изолированной. Это важно для безопасности и развития… В целях поддержки женщин-предпринимателей и развития сотрудничества между ними мы также предлагаем создать Совет женщин-предпринимателей SPECA", — заявил Мирзиёев
Для справки: Специальную программу ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) учредили 26 марта 1998 года в соответствии с Ташкентской декларацией. Ее государствами-участниками являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0