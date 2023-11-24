https://uz.sputniknews.ru/20231124/uzbekistan-sankt-peterburg-meditsina-turizm-obmen-opyt-41217564.html
Узбекистан и Санкт-Петербург обмениваются опытом медицинского туризма — подробности
Узбекистан и Санкт-Петербург обмениваются опытом медицинского туризма — подробности
Встречи за круглым столом проходят самым востребованным у медицинских туристов направлениям: офтальмология, онкология, хирургия, нейрохирургия, урология.
2023-11-24T11:21+0500
2023-11-24T11:21+0500
2023-11-24T11:55+0500
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санкт-петербург
обмен опытом
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общество
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ТАШКЕНТ, 24 ноября — Sputnik. Врачи крупнейших медицинских центров, а также специалисты по организации медицинского туризма Узбекистана и Санкт-Петербурга обмениваются опытом в ходе мероприятия "Медицинский туризм – уникальный символ сотрудничества", сообщает пресс-служба Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Оно проходит в Ташкенте 23 — 26 ноября и включает серию круглых столов по наиболее популярным у медицинских туристов направлениям (офтальмология, онкология, хирургия, нейрохирургия, урология), а также презентации ведущих клиник Санкт-Петербурга.В их числе ФГБУ "НМИЦ имени С.Н. Алмазова", филиал Национального медицинского исследовательского центра МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Раисы Горбачевой.Мероприятие организовано Комитетом по развитию туризма и Агентством медицинского туризма Санкт-Петербурга в рамках реализации национальных проектов "Туризм и индустрия гостеприимства" и "Экспорт медицинских услуг".
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сенкт-петербург узбекистан обмен опытом медицинский туризм
сенкт-петербург узбекистан обмен опытом медицинский туризм
Узбекистан и Санкт-Петербург обмениваются опытом медицинского туризма — подробности
11:21 24.11.2023 (обновлено: 11:55 24.11.2023)
Встречи за круглым столом проходят по самым востребованным у медицинских туристов направлениям: офтальмология, онкология, хирургия, нейрохирургия, урология.
ТАШКЕНТ, 24 ноября — Sputnik. Врачи крупнейших медицинских центров, а также специалисты по организации медицинского туризма Узбекистана и Санкт-Петербурга обмениваются опытом в ходе мероприятия "Медицинский туризм – уникальный символ сотрудничества", сообщает пресс-служба Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Оно проходит в Ташкенте 23 — 26 ноября и включает серию круглых столов по наиболее популярным у медицинских туристов направлениям (офтальмология, онкология, хирургия, нейрохирургия, урология), а также презентации ведущих клиник Санкт-Петербурга.
В их числе ФГБУ "НМИЦ имени С.Н. Алмазова", филиал Национального медицинского исследовательского центра МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Раисы Горбачевой.
"Встреча призвана не только создать основу для сотрудничества и углубить взаимопонимания между специалистами, но и способствовать улучшению качества медицинских услуг и поддержанию высоких стандартов лечения в обеих странах. Участие врачей и потенциальных партнеров из Узбекистана в этом мероприятии играет важную роль в обмене опытом и знаниями", — говорится в сообщении.
Мероприятие организовано Комитетом по развитию туризма и Агентством медицинского туризма Санкт-Петербурга в рамках реализации национальных проектов "Туризм и индустрия гостеприимства" и "Экспорт медицинских услуг".