https://uz.sputniknews.ru/20231124/uzbekistan-sankt-peterburg-meditsina-turizm-obmen-opyt-41217564.html

Узбекистан и Санкт-Петербург обмениваются опытом медицинского туризма — подробности

Узбекистан и Санкт-Петербург обмениваются опытом медицинского туризма — подробности

Встречи за круглым столом проходят самым востребованным у медицинских туристов направлениям: офтальмология, онкология, хирургия, нейрохирургия, урология.

2023-11-24T11:21+0500

2023-11-24T11:21+0500

2023-11-24T11:55+0500

узбекистан

россия

ташкент

санкт-петербург

обмен опытом

медицина

туризм

общество

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ТАШКЕНТ, 24 ноября — Sputnik. Врачи крупнейших медицинских центров, а также специалисты по организации медицинского туризма Узбекистана и Санкт-Петербурга обмениваются опытом в ходе мероприятия "Медицинский туризм – уникальный символ сотрудничества", сообщает пресс-служба Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Оно проходит в Ташкенте 23 — 26 ноября и включает серию круглых столов по наиболее популярным у медицинских туристов направлениям (офтальмология, онкология, хирургия, нейрохирургия, урология), а также презентации ведущих клиник Санкт-Петербурга.В их числе ФГБУ "НМИЦ имени С.Н. Алмазова", филиал Национального медицинского исследовательского центра МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Раисы Горбачевой.Мероприятие организовано Комитетом по развитию туризма и Агентством медицинского туризма Санкт-Петербурга в рамках реализации национальных проектов "Туризм и индустрия гостеприимства" и "Экспорт медицинских услуг".

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