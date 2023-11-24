https://uz.sputniknews.ru/20231124/yeaes-import-eksport-dokumenty-onlayn-41227098.html

Разрешения на экспорт и импорт товаров в ЕАЭС можно будет получить в электронном виде

Разрешения на экспорт и импорт товаров в ЕАЭС можно будет получить в электронном виде

Это упростит бюрократические процедуры, а также позитивно скажется на условиях ведения бизнеса в ЕАЭС

2023-11-24T16:14+0500

2023-11-24T16:14+0500

2023-11-24T16:21+0500

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новую редакцию правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, к которым применяют меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, сообщается на сайте ЕЭК.Предусмотрено, что отдельные нормы документа будут применять по мере готовности государств-членов Евразийского экономического союза в соответствии с национальным законодательством.Например, возможность выдачи лицензий и разрешений в форме электронного документа в автоматическом режиме, если это предусмотрено законодательством страны ЕАЭС. В этом случае также появляется опция использования обязательного набора сведений из внешнеторгового договора (контракта).Для подготовки государств-членов к реализации новых правил решение вступит в силу по истечении 60 календарных дней с даты вступления в силу Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, подписанного 25 мая 2023 года и выделяющего правила выдачи лицензий и разрешений в самостоятельный документ.

https://uz.sputniknews.ru/20231123/rossiya-kvota-eksport-zernovyye-yeaes-isklyucheniye-41204544.html

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