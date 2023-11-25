https://uz.sputniknews.ru/20231125/turkompaniya-umra-vznos-fond-bezopasnogo-turizma-41239093.html
Зачем туркомпании, организующие Умру, вносят в Фонд безопасного туризма $100 тыс.?
Зачем туркомпании, организующие Умру, вносят в Фонд безопасного туризма $100 тыс.?
Как отбираются турфирмы для получения лицензии на организацию Умры и почему они должны внести определенную сумму в качестве резерва? На эти и другие вопросы в интервью Sputnik Узбекистан ответил старший специалист Комитета по туризму Акбар Икрамов
2023-11-25T17:31+0500
2023-11-25T17:31+0500
2023-11-25T17:32+0500
узбекистан
паломничество
туризм
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туристы
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— Почему туристические агентства должны внести в Фонд безопасного туризма минимум $100 тыс.? На что идут эти деньги? — Эти средства при необходимости будут направлены на компенсацию материального и морального ущерба, причиненного паломникам.Данное требование разработано совместно с предпринимателями для защиты прав поломников и включено в лицензионные требования. Резервные средства будут возвращены, если турфирма прекратит организацию и проведение Умры или закроется. — Как составляется рейтинг туристических агентств, уполномоченных организовывать и проводить Умру? — Формирование рейтинга туроператоров на официальном сайте Комитета по туризму началось 1 октября. Цель — усилить общественный контроль за деятельностью туроператоров. Места в рейтинге определяются по результатам открытого голосования общественности, обратной связи, установленной с гражданами (туристами), ранее воспользовавшимися услугами турагентства.Напомним, на днях в Узбекистане опубликовали предварительный список туроператоров, уполномоченных организовывать и проводить Умру. Всего в список вошли 34 компании. 10 турфирм заняли высокие места в рейтинге по организации и проведению Умры. Они расположены в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях и городе Ташкенте.
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туркомпании умра поломничество фонд безопасного туризма лицензия резерв старший специалист комитет по туризму акбар икрамов интервью
туркомпании умра поломничество фонд безопасного туризма лицензия резерв старший специалист комитет по туризму акбар икрамов интервью
Зачем туркомпании, организующие Умру, вносят в Фонд безопасного туризма $100 тыс.?
17:31 25.11.2023 (обновлено: 17:32 25.11.2023)
Как отбираются турфирмы для получения лицензии на организацию Умры и почему они должны внести определенную сумму в качестве резерва? На эти и другие вопросы в интервью Sputnik Узбекистан ответил старший специалист Комитета по туризму Акбар Икрамов.
— Почему туристические агентства должны внести в Фонд безопасного туризма минимум $100 тыс.? На что идут эти деньги?
— Эти средства при необходимости будут направлены на компенсацию материального и морального ущерба, причиненного паломникам.
Данное требование разработано совместно с предпринимателями для защиты прав поломников и включено в лицензионные требования. Резервные средства будут возвращены, если турфирма прекратит организацию и проведение Умры или закроется.
— Как составляется рейтинг туристических агентств, уполномоченных организовывать и проводить Умру?
— Формирование рейтинга туроператоров на официальном сайте Комитета по туризму началось 1 октября. Цель — усилить общественный контроль за деятельностью туроператоров. Места в рейтинге определяются по результатам открытого голосования общественности, обратной связи, установленной с гражданами (туристами), ранее воспользовавшимися услугами турагентства.
Напомним, на днях в Узбекистане опубликовали
предварительный список туроператоров, уполномоченных организовывать и проводить Умру.
Всего в список вошли 34 компании. 10 турфирм заняли высокие места в рейтинге по организации и проведению Умры. Они расположены в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях и городе Ташкенте.