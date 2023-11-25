https://uz.sputniknews.ru/20231125/turkompaniya-umra-vznos-fond-bezopasnogo-turizma-41239093.html

Зачем туркомпании, организующие Умру, вносят в Фонд безопасного туризма $100 тыс.?

Зачем туркомпании, организующие Умру, вносят в Фонд безопасного туризма $100 тыс.?

Как отбираются турфирмы для получения лицензии на организацию Умры и почему они должны внести определенную сумму в качестве резерва? На эти и другие вопросы в интервью Sputnik Узбекистан ответил старший специалист Комитета по туризму Акбар Икрамов

2023-11-25T17:31+0500

2023-11-25T17:31+0500

2023-11-25T17:32+0500

узбекистан

паломничество

туризм

рейтинг

туристы

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— Почему туристические агентства должны внести в Фонд безопасного туризма минимум $100 тыс.? На что идут эти деньги? — Эти средства при необходимости будут направлены на компенсацию материального и морального ущерба, причиненного паломникам.Данное требование разработано совместно с предпринимателями для защиты прав поломников и включено в лицензионные требования. Резервные средства будут возвращены, если турфирма прекратит организацию и проведение Умры или закроется. — Как составляется рейтинг туристических агентств, уполномоченных организовывать и проводить Умру? — Формирование рейтинга туроператоров на официальном сайте Комитета по туризму началось 1 октября. Цель — усилить общественный контроль за деятельностью туроператоров. Места в рейтинге определяются по результатам открытого голосования общественности, обратной связи, установленной с гражданами (туристами), ранее воспользовавшимися услугами турагентства.Напомним, на днях в Узбекистане опубликовали предварительный список туроператоров, уполномоченных организовывать и проводить Умру. Всего в список вошли 34 компании. 10 турфирм заняли высокие места в рейтинге по организации и проведению Умры. Они расположены в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях и городе Ташкенте.

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