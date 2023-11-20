https://uz.sputniknews.ru/20231120/uzbekistan-umra-turoperatory-perechen-41128613.html

В Узбекистане определили туроператоров, уполномоченных проводить Умру — перечень

В Узбекистане определили туроператоров, уполномоченных проводить Умру — перечень

В рейтинг турагентств по организации и осуществлению исламского паломничества в Мекку включили 10 компаний.

2023-11-20T11:51+0500

2023-11-20T11:51+0500

2023-11-20T12:07+0500

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ТАШКЕНТ, 20 ноября — Sputnik. В Узбекистане опубликовали предварительный список туроператоров, уполномоченных организовывать и проводить Умру, сообщает Комитет по туризму при Минэкологии.В рейтинг включили 10 компаний. Из них 5 находятся в Андижанской области, 2 – в Наманганской и 3 – в Ташкенте.Напомним, что в Узбекистане с 1 ноября вступили в силу новые требования для получения лицензии на организацию Умры.Услуги, связанные с организацией и проведением Умры, стали отдельным видом выездного туризма. Лицензию на их оказание выдают только местным туроператорам при выполнении ряда условий. В частности, компания должна внести в Фонд безопасного туризма минимум $100 000 в качестве резерва для покрытия возможного ущерба паломникам. В штате компании обязателен минимум один сотрудник с религиоведческим образованием (в том числе выпускники Международной исламской академии Узбекистана). Кроме того, не допускается включение в паломнические группы несовершеннолетних.Услуги организации Умры необходимо осуществлять в соответствии с договором, заключенным между партнерской организацией в Королевстве Саудовская Аравия.Ранее Sputnik сообщал, что Саудовская Аравия ввела электронную визу для Узбекистана. С ней также можно совершить Умру.

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