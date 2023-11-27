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https://uz.sputniknews.ru/20231127/kazaxstan-uzbekistan-novaya-jeleznaya-doroga-41257221.html
Узбекистан и Казахстан свяжет новая железная дорога
Узбекистан и Казахстан свяжет новая железная дорога
В РК начали строительство новой железнодорожной линии до границы с Узбекистаном. В рамках проекта откроют новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу.
2023-11-27T09:42+0500
2023-11-27T09:52+0500
казахстан
узбекистан
железная дорога
проект
строительство
экономика
транспорт
экспорт
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Туркестанской области Казахстана началось строительство новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал протяженностью 152 километра до границы с Узбекистаном, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.В рамках данного крупного инфраструктурного проекта откроют новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу.По данным пресс-службы Кабмина Казахстана, проект включает два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут – Мактаарал – государственная граница Узбекистана с выходом на станцию "Сырдарья".Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай – государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию.Всего построят 152 километра железнодорожного полотна. Для проекта планируют закупить 19,7 тыс. тонн рельсов, а также 280 тыс. комплектов железобетонных шпал и рельсовых скреплений.Для справки: С начала 2023 года объем перевозок грузов между Казахстаном и Узбекистаном составил 25,8 млн тонн. Основной грузопоток проходит через межгосударственную стыковую станцию "Сарыагаш", которая сегодня работает на пределе пропускных возможностей. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал, что до конца года объем перевозок грузов с Узбекистаном прогнозируют на уровне порядка 31 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года.
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казахстан граница узбекистан новая железная дорога строительство проект новый пункт пропуска граница
казахстан граница узбекистан новая железная дорога строительство проект новый пункт пропуска граница

Узбекистан и Казахстан свяжет новая железная дорога

09:42 27.11.2023 (обновлено: 09:52 27.11.2023)
© Пресс-служба Правительства республики КазахстанКазахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2023
© Пресс-служба Правительства республики Казахстан
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В РК начали строительство новой железнодорожной линии до границы с Узбекистаном. В рамках проекта откроют новый пункт пропуска через казахстанско-узбекистанскую государственную границу.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Туркестанской области Казахстана началось строительство новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал протяженностью 152 километра до границы с Узбекистаном, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
© Пресс-служба Правительства республики КазахстанКазахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2023
Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
© Пресс-служба Правительства республики Казахстан

"Строительство новой железнодорожной линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш – Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию "Сарыагаш" и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба Правительства республики КазахстанКазахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2023
Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
© Пресс-служба Правительства республики Казахстан
В рамках данного крупного инфраструктурного проекта откроют новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу.
По данным пресс-службы Кабмина Казахстана, проект включает два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут – Мактаарал – государственная граница Узбекистана с выходом на станцию "Сырдарья".
© Пресс-служба Правительства республики КазахстанКазахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2023
Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
© Пресс-служба Правительства республики Казахстан
Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай – государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию.
© Пресс-служба Правительства республики КазахстанКазахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2023
Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
© Пресс-служба Правительства республики Казахстан
Всего построят 152 километра железнодорожного полотна. Для проекта планируют закупить 19,7 тыс. тонн рельсов, а также 280 тыс. комплектов железобетонных шпал и рельсовых скреплений.
Для справки: С начала 2023 года объем перевозок грузов между Казахстаном и Узбекистаном составил 25,8 млн тонн. Основной грузопоток проходит через межгосударственную стыковую станцию "Сарыагаш", которая сегодня работает на пределе пропускных возможностей. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал, что до конца года объем перевозок грузов с Узбекистаном прогнозируют на уровне порядка 31 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года.
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