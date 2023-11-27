https://uz.sputniknews.ru/20231127/kazaxstan-uzbekistan-novaya-jeleznaya-doroga-41257221.html

Узбекистан и Казахстан свяжет новая железная дорога

Узбекистан и Казахстан свяжет новая железная дорога

В РК начали строительство новой железнодорожной линии до границы с Узбекистаном. В рамках проекта откроют новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу.

2023-11-27T09:42+0500

2023-11-27T09:42+0500

2023-11-27T09:52+0500

казахстан

узбекистан

железная дорога

проект

строительство

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транспорт

экспорт

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Туркестанской области Казахстана началось строительство новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал протяженностью 152 километра до границы с Узбекистаном, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.В рамках данного крупного инфраструктурного проекта откроют новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу.По данным пресс-службы Кабмина Казахстана, проект включает два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут – Мактаарал – государственная граница Узбекистана с выходом на станцию "Сырдарья".Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай – государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию.Всего построят 152 километра железнодорожного полотна. Для проекта планируют закупить 19,7 тыс. тонн рельсов, а также 280 тыс. комплектов железобетонных шпал и рельсовых скреплений.Для справки: С начала 2023 года объем перевозок грузов между Казахстаном и Узбекистаном составил 25,8 млн тонн. Основной грузопоток проходит через межгосударственную стыковую станцию "Сарыагаш", которая сегодня работает на пределе пропускных возможностей. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал, что до конца года объем перевозок грузов с Узбекистаном прогнозируют на уровне порядка 31 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года.

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