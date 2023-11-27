Узбекистан и Казахстан свяжет новая железная дорога
09:42 27.11.2023 (обновлено: 09:52 27.11.2023)
© Пресс-служба Правительства республики КазахстанКазахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
© Пресс-служба Правительства республики Казахстан
В РК начали строительство новой железнодорожной линии до границы с Узбекистаном. В рамках проекта откроют новый пункт пропуска через казахстанско-узбекистанскую государственную границу.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Туркестанской области Казахстана началось строительство новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал протяженностью 152 километра до границы с Узбекистаном, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
© Пресс-служба Правительства республики КазахстанКазахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
© Пресс-служба Правительства республики Казахстан
"Строительство новой железнодорожной линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш – Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию "Сарыагаш" и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Правительства республики КазахстанКазахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
© Пресс-служба Правительства республики Казахстан
В рамках данного крупного инфраструктурного проекта откроют новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу.
По данным пресс-службы Кабмина Казахстана, проект включает два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут – Мактаарал – государственная граница Узбекистана с выходом на станцию "Сырдарья".
© Пресс-служба Правительства республики КазахстанКазахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
© Пресс-служба Правительства республики Казахстан
Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай – государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию.
© Пресс-служба Правительства республики КазахстанКазахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
© Пресс-служба Правительства республики Казахстан
Всего построят 152 километра железнодорожного полотна. Для проекта планируют закупить 19,7 тыс. тонн рельсов, а также 280 тыс. комплектов железобетонных шпал и рельсовых скреплений.
Для справки: С начала 2023 года объем перевозок грузов между Казахстаном и Узбекистаном составил 25,8 млн тонн. Основной грузопоток проходит через межгосударственную стыковую станцию "Сарыагаш", которая сегодня работает на пределе пропускных возможностей. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал, что до конца года объем перевозок грузов с Узбекистаном прогнозируют на уровне порядка 31 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года.