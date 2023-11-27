https://uz.sputniknews.ru/20231127/mirziyoyev-start-energoproyekty-saudovskaya-kompaniya-41269470.html

Мирзиёев дал старт крупнейшим энергетическим проектам

Мирзиёев дал старт крупнейшим энергетическим проектам

Проекты реализуют совместно с ведущей саудовской компанией.

2023-11-27T14:21+0500

2023-11-27T14:21+0500

2023-11-27T14:21+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

церемония

запуск

энергопроекты

саудовская аравия

компания

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска проектов подключения к сети электроснабжения современной парогазовой электростанции мощностью 1 500 мегаватт в Сырдарьинской области и начала строительства пилотного производства "зелёного водорода" в Ташкентской области, сообщает пресс-служба президента РУз. Проекты реализуют совместно с ведущей саудовской компанией "ACWA Power".Кроме того, впервые в регионе создаётся уникальное предприятие по производству "зелёного водорода".В целом с участием компании "ACWA Power" в Узбекистане успешно реализуют крупные энергетические проекты на сумму $7,5 млрд.Запуск этих проектов будет способствовать созданию к 2030 году 25 гигаватт мощностей возобновляемой энергии, что позволит сэкономить 4,5 млн кубометров газа и сократить объёмы вредных выбросов в атмосферу до 3 млн тонн.

узбекистан

саудовская аравия

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