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https://uz.sputniknews.ru/20231127/mirziyoyev-start-energoproyekty-saudovskaya-kompaniya-41269470.html
Мирзиёев дал старт крупнейшим энергетическим проектам
Мирзиёев дал старт крупнейшим энергетическим проектам
Проекты реализуют совместно с ведущей саудовской компанией.
2023-11-27T14:21+0500
2023-11-27T14:21+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
церемония
запуск
энергопроекты
саудовская аравия
компания
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска проектов подключения к сети электроснабжения современной парогазовой электростанции мощностью 1 500 мегаватт в Сырдарьинской области и начала строительства пилотного производства "зелёного водорода" в Ташкентской области, сообщает пресс-служба президента РУз. Проекты реализуют совместно с ведущей саудовской компанией "ACWA Power".Кроме того, впервые в регионе создаётся уникальное предприятие по производству "зелёного водорода".В целом с участием компании "ACWA Power" в Узбекистане успешно реализуют крупные энергетические проекты на сумму $7,5 млрд.Запуск этих проектов будет способствовать созданию к 2030 году 25 гигаватт мощностей возобновляемой энергии, что позволит сэкономить 4,5 млн кубометров газа и сократить объёмы вредных выбросов в атмосферу до 3 млн тонн.
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мирзиёев старт проекты энергетика реализация компания саудовская аравия
мирзиёев старт проекты энергетика реализация компания саудовская аравия

Мирзиёев дал старт крупнейшим энергетическим проектам

14:21 27.11.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска проектов подключения к сети электроснабжения современной парогазовой электростанции в Сырдарьинской области и начала строительства производства "зеленого водорода" в Ташкентской области совместно с саудовской компанией "ACWA Power".
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска проектов подключения к сети электроснабжения современной парогазовой электростанции в Сырдарьинской области и начала строительства производства зеленого водорода в Ташкентской области совместно с саудовской компанией ACWA Power. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Проекты реализуют совместно с ведущей саудовской компанией.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска проектов подключения к сети электроснабжения современной парогазовой электростанции мощностью 1 500 мегаватт в Сырдарьинской области и начала строительства пилотного производства "зелёного водорода" в Ташкентской области, сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска проектов подключения к сети электроснабжения современной парогазовой электростанции в Сырдарьинской области и начала строительства производства "зеленого водорода" в Ташкентской области совместно с саудовской компанией "ACWA Power".
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска проектов подключения к сети электроснабжения современной парогазовой электростанции в Сырдарьинской области и начала строительства производства зеленого водорода в Ташкентской области совместно с саудовской компанией ACWA Power. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2023
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска проектов подключения к сети электроснабжения современной парогазовой электростанции в Сырдарьинской области и начала строительства производства "зеленого водорода" в Ташкентской области совместно с саудовской компанией "ACWA Power".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Проекты реализуют совместно с ведущей саудовской компанией "ACWA Power".

"Проект тепловой электростанции в Сырдарье общей стоимостью 1,1 миллиард долларов позволит покрыть потребности в электроэнергии свыше 3 миллионов домохозяйств и сотен промышленных предприятий", — говорится в сообщении.

Кроме того, впервые в регионе создаётся уникальное предприятие по производству "зелёного водорода".
"В рамках данного "пилотного" проекта в нашей стране будет производиться на первом этапе 3 тысячи тонн водорода с последующей переработкой в минеральные удобрения, а также создана ветряная станция мощностью 52 мегаватта", — указано в сообщении.
В целом с участием компании "ACWA Power" в Узбекистане успешно реализуют крупные энергетические проекты на сумму $7,5 млрд.
Запуск этих проектов будет способствовать созданию к 2030 году 25 гигаватт мощностей возобновляемой энергии, что позволит сэкономить 4,5 млн кубометров газа и сократить объёмы вредных выбросов в атмосферу до 3 млн тонн.
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