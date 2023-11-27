https://uz.sputniknews.ru/20231127/rossiya-cherez-kaspiy-perspektiva-yujnogo-transportnogo-koridora-41268766.html
В Россию через Каспий: перспективы Южного транспортного коридора
В Россию через Каспий: перспективы Южного транспортного коридора
В начале ноября этого года в Ташкенте на полях Первого транспортного форума стран членов ШОС подписан меморандум о формировании и развитии нового международного сухопутно морского маршрута
2023-11-27T18:44+0500
2023-11-27T18:44+0500
2023-11-27T20:05+0500
узбекистан
россия
кыргызстан
туркменистан
транспортный коридор
транзит
товарооборот
грузоперевозки
экономика
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik, Индира Ризаметова. Почему встал вопрос о создании мультимодального направления Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан — Россия через Каспийское море, какими перспективами обладает Южный транспортный коридор, дополнительный это путь или альтернативный маршруту через Казахстан — эти и другие вопросы Sputnik Узбекистан обсудил с рядом экспертов стран-участниц проекта.Актуальность нового коридораВ начале ноября этого года в Ташкенте на полях Первого транспортного форума стран-членов ШОС министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев и министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилек Текебаев подписали меморандум о формировании и развитии международного сухопутно-морского маршрута Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан — Россия через Каспийское море (Южный транспортный коридор).По словам директора центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёра Эргашева, идея нового транспортного коридора возникла в результате воздействия двух факторов – санкционной и контрсанкционной войн между Западом и Россией и, как следствие, препятствование Казахстаном поставкам подсанкционной продукции по своей территории.По словам эксперта, в результате воздействия этих двух факторов представители бизнес-сообществ, например, Кыргызстана, который активно занимается реэкспортом товаров из Китая в Россию через Казахстан – стали испытывать серьезные проблемы. Это, отметил он, послужило основой для активного обсуждения среди экспертов, логистов, транспортников темы необходимости поиска выхода из сложившейся ситуации.Между тем участниками рынка в открытых источниках также отмечается и факт загруженности железнодорожной инфраструктуры Срединного коридора (ТРАСЕКА), проходящего через Казахстан.Переориентирование грузов из Китая в Европу на Срединный коридор увеличило объем перевозок по нему более чем на 80% за первые восемь месяцев этого года (в сравнении с аналогичным периодом 2022-го). Этот рост, как отмечалось на IV Тбилисском форуме Шелкового пути "Соединяя сегодня и завтра", оказывает серьезное давление на границы вдоль коридора, которые и без того перегружены.Кроме того, в начале ноября ряду российских экспедиторских компаний в Казахстане отказано в заключении договоров на транзитные ж/д перевозки на прежних условиях — предложили договариваться по тарифам, в 6—7 раз превышающим прежние.Опрошенные Sputnik Узбекистан эксперты отмечают, что эти и другие аспекты также подталкивают стороны к поиску альтернативных маршрутов и созданию новых логистических направлений.Альтернатива или дополнение?Генеральный директор Международного координационного совета по трансевразийским перевозкам Геннадий Бессонов отмечает, что если рассматривать новый коридор, то он скорее является не альтернативным, а дополнительным маршрутом, который обеспечит развитие с бурно развивающейся экономикой центральноазиатских стран, в частности, Узбекистана.Вместе с тем, по словам экспертов, хотя этот маршрут и выгоден всем участникам, есть моменты, которые нуждаются в проработке.Эксперт также добавил, что на первом этапе необходимо определить регулярность и возможные объемы по парому, и только следующим этапом станет разработка сервиса, которая обеспечит контроль за основным грузопотоком.Участники опроса также подчеркивают перспективу развития транзитных государств на пути маршрута в контексте успешной эксплуатации нового транспортного коридора. Так, директор аналитического центра "Разумные решения" Эсен Усубалиев отмечает, что даже если санкции будут действовать, то сейчас формируется экономическое пространство между странами вне действия санкций.Между тем реализация проекта уже началась, специалисты ведут подготовительные работы. По мнению директора Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Бекзода Холматова, новый маршрут станет альтернативной опцией для осуществления мультимодального грузооборота между странами-участницами данного коридора.Что даст новый маршрут странам-участницамПоэтому, отметил эксперт, пока есть санкции и подсанкционная продукция, высокомаржинальные поставки тех или иных товаров будут существовать, и этот коридор будет обрастать перспективами.При этом, по его словам, новый маршрут обладает и своими нюансами, например, Кыргызстану дорого обходится транзит через Туркменистан.Также, эксперт подчеркнул еще один немаловажный аспект — виза для водителей-грузоперевозчиков на автотранспорт. Например, по словам специалистов существенную роль играют сроки транзитных виз и ее стоимость. На счет стоимости паритет не всегда соблюдается.Опрошенные Sputnik Узбекистан эксперты едины во мнении, что при должной организации грузоперевозочного процесса данный маршрут имеет перспективы развития. Более того, в долгосрочной перспективе после завершения строительства железнодорожного участка Китай — Кыргызстан — Узбекистан, Южный транспортный коридор может набрать обороты и обеспечить серьезную активизацию экономической и деловой жизни, которая повлечет за собой рост благосостояния населения стран-участниц проекта.
https://uz.sputniknews.ru/20231102/zavershilos-12-zasedanie-mintransporta-stran-chlenov-oes-40606551.html
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узбекистан кыргызстан туркменистан россия транспорт коридор
узбекистан кыргызстан туркменистан россия транспорт коридор
В Россию через Каспий: перспективы Южного транспортного коридора
18:44 27.11.2023 (обновлено: 20:05 27.11.2023)
Эксклюзив
В начале ноября этого года в Ташкенте на полях Первого транспортного форума стран-членов ШОС подписан меморандум о формировании и развитии нового международного сухопутно-морского маршрута.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik, Индира Ризаметова.
Почему встал вопрос о создании мультимодального направления Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан — Россия через Каспийское море, какими перспективами обладает Южный транспортный коридор, дополнительный это путь или альтернативный маршруту через Казахстан — эти и другие вопросы Sputnik Узбекистан
обсудил с рядом экспертов стран-участниц проекта.
Актуальность нового коридора
В начале ноября этого года в Ташкенте на полях Первого транспортного форума стран-членов ШОС министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев и министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилек Текебаев подписали меморандум о формировании и развитии международного сухопутно-морского маршрута Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан — Россия через Каспийское море (Южный транспортный коридор).
По словам директора центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёра Эргашева, идея нового транспортного коридора возникла в результате воздействия двух факторов – санкционной и контрсанкционной войн между Западом и Россией и, как следствие, препятствование Казахстаном поставкам подсанкционной продукции по своей территории.
"В результате гибридной войны между блоком западных стран и Россией образовался серьезный поток серого импорта в РФ. Значительные объемы подсанкционной продукции ввозятся в Россию в рамках параллельного импорта через постсоветские страны – Грузию, Армению, страны Центральной Азии. Казахстан в силу определенных политических и экономических условий принял позицию соблюдения западных требований по выполнению санкционного режима, в частности, по запрету транзита подсанкционной продукции по своей территории", — рассказал Sputnik Узбекистан Бахтиёр Эргашев.
По словам эксперта, в результате воздействия этих двух факторов представители бизнес-сообществ, например, Кыргызстана, который активно занимается реэкспортом товаров из Китая в Россию через Казахстан – стали испытывать серьезные проблемы. Это, отметил он, послужило основой для активного обсуждения среди экспертов, логистов, транспортников темы необходимости поиска выхода из сложившейся ситуации.
"Через Казахстан стало очень трудно провозить подсанкционный товар. Машины не пропускались через границу, неделями стояли на приграничных КПП, были очень большие сложности с оформлением этих грузов. Все это создавало определенные проблемы, и на фоне этого начались разговоры о том, что нужен обходной транспортный коридор", — пояснил Эргашев.
Между тем участниками рынка в открытых источниках также отмечается и факт загруженности железнодорожной инфраструктуры Срединного коридора (ТРАСЕКА), проходящего через Казахстан.
Переориентирование грузов из Китая в Европу на Срединный коридор увеличило объем перевозок по нему более чем на 80% за первые восемь месяцев этого года (в сравнении с аналогичным периодом 2022-го). Этот рост, как отмечалось на IV Тбилисском форуме Шелкового пути "Соединяя сегодня и завтра", оказывает серьезное давление на границы вдоль коридора, которые и без того перегружены.
Кроме того, в начале ноября ряду российских экспедиторских компаний в Казахстане отказано в заключении договоров на транзитные ж/д перевозки на прежних условиях — предложили договариваться по тарифам, в 6—7 раз превышающим прежние.
Опрошенные Sputnik Узбекистан эксперты отмечают, что эти и другие аспекты также подталкивают стороны к поиску альтернативных маршрутов и созданию новых логистических направлений.
Альтернатива или дополнение?
Генеральный директор Международного координационного совета по трансевразийским перевозкам Геннадий Бессонов отмечает, что если рассматривать новый коридор, то он скорее является не альтернативным, а дополнительным маршрутом, который обеспечит развитие с бурно развивающейся экономикой центральноазиатских стран, в частности, Узбекистана.
"Любой дополнительный транспортный маршрут — это всегда основа для развития регионов, по которому он проходит. Создание нового маршрута создает дополнительные возможности и для Российской Федерации, потому что торгово-экономические и транспортные связи очень тесно взаимодействуют", — говорит эксперт.
Вместе с тем, по словам экспертов, хотя этот маршрут и выгоден всем участникам, есть моменты, которые нуждаются в проработке.
"Маршрут сложный, так как в нем будет задействован паром в Туркменбаши. Со стороны России вход через Махачкалу сопряжен с дефицитом железнодорожной инфраструктуры, так как Северо-Кавказская железная дорога загружена и идет развитие МТК "Север-Юг" через Азербайджан. В случае выхода на Астрахань также есть определенные ограничения — там "однопутка" сейчас. Надо отметить, что развитие этого коридора внутри России в настоящий момент не находится в приоритете, однако он все равно будет развиваться", — поделился мнением президент НИЦ "Перевозки и инфраструктура" Павел Иванкин.
Эксперт также добавил, что на первом этапе необходимо определить регулярность и возможные объемы по парому, и только следующим этапом станет разработка сервиса, которая обеспечит контроль за основным грузопотоком.
Участники опроса также подчеркивают перспективу развития транзитных государств на пути маршрута в контексте успешной эксплуатации нового транспортного коридора. Так, директор аналитического центра "Разумные решения" Эсен Усубалиев отмечает, что даже если санкции будут действовать, то сейчас формируется экономическое пространство между странами вне действия санкций.
"То есть, это формирование новой торгово-экономической системы и нового экономического пространства, где санкции просто не имеют смысла, так как отношения ведутся между странами, которые не поддерживают эти санкции. Ну и тем более, что сейчас международные санкции вводят страны, которые находятся в меньшинстве. Мировое большинство стран, как известно, выступают против политически мотивированного экономического давления", — добавил Усубалиев.
Между тем реализация проекта уже началась, специалисты ведут подготовительные работы. По мнению директора Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Бекзода Холматова, новый маршрут станет альтернативной опцией для осуществления мультимодального грузооборота между странами-участницами данного коридора.
"В настоящее время проект находится на стадии разработки. При участии стран-членов будут сформированы рабочие группы, которые изучат детали перевозочного процесса, точный маршрут, какие виды грузов охватит проект, какова тарифная политика и др.", — говорит Бекзод Холматов.
Что даст новый маршрут странам-участницам
"Инфраструктура есть – она уже работает. Но это пока тонкий ручеек. Насколько широкой и большой рекой он станет – большой вопрос, – рассказывает Бахтиёр Эргашев. – На самом деле объемы грузопотоков не могут быть большими, даже при самом оптимистическом подсчете грузооборот по этому коридору вряд ли может превысить несколько сот тысяч тонн. Это самые оптимистичные прогнозы на ближайшие один-два года. Это не такой большой объем, но бизнес будет заниматься серым импортом, потому что это стало высокомаржинально. Бизнес имеет серьезные доходы, прибыль остается высокая, если ты сумел доставить подсанкционную продукцию. И поэтому бизнес заинтересован в этих маршрутах, коридорах. А если бизнес заинтересован, значит поставки будут осуществляться, что бы там не говорили и как бы этому не противодействовали".
Поэтому, отметил эксперт, пока есть санкции и подсанкционная продукция, высокомаржинальные поставки тех или иных товаров будут существовать, и этот коридор будет обрастать перспективами.
"Наша ассоциация прорабатывала, просчитывала этот маршрут, уже были соответствующие автопробеги. Нам очень важен данный коридор, и он имеет стратегическое значение для нашей страны, так как мы, также как и Узбекистан, не имеем прямого выхода на морские порты. Ожидаем хорошие перспективы от этого маршрута", — рассказал председатель Ассоциации международных грузоперевозчиков Азамат Джумабеков.
При этом, по его словам, новый маршрут обладает и своими нюансами, например, Кыргызстану дорого обходится транзит через Туркменистан.
"В ближайшее время в составе МПК мы планируем участвовать в переговорном процессе с туркменской стороной по снижению транзитных сборов в том числе. Если мы придем к определенным договоренностям, то порядка 70% потока грузов мы можем повернуть на Южный коридор", — добавил Джумабеков.
Также, эксперт подчеркнул еще один немаловажный аспект — виза для водителей-грузоперевозчиков на автотранспорт. Например, по словам специалистов существенную роль играют сроки транзитных виз и ее стоимость. На счет стоимости паритет не всегда соблюдается.
"Дело в том, что в настоящее время срок подачи на рассмотрение документов — от 15 до 40 дней. И выдается виза лишь на пол года. Мы хотим обсудить возможность продления сроков от 6 до 12 месяцев и вопрос ее стоимости. Например, если грузоперевозчики из Туркменистана едут в Киргизию за $50, то из Кыргызстана в Туркмению эта сумма составляет $260-280", — поделился Джумабеков.
Опрошенные Sputnik Узбекистан эксперты едины во мнении, что при должной организации грузоперевозочного процесса данный маршрут имеет перспективы развития. Более того, в долгосрочной перспективе после завершения строительства железнодорожного участка Китай — Кыргызстан — Узбекистан, Южный транспортный коридор может набрать обороты и обеспечить серьезную активизацию экономической и деловой жизни, которая повлечет за собой рост благосостояния населения стран-участниц проекта.