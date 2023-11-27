https://uz.sputniknews.ru/20231127/rossiya-cherez-kaspiy-perspektiva-yujnogo-transportnogo-koridora-41268766.html

В Россию через Каспий: перспективы Южного транспортного коридора

В Россию через Каспий: перспективы Южного транспортного коридора

В начале ноября этого года в Ташкенте на полях Первого транспортного форума стран членов ШОС подписан меморандум о формировании и развитии нового международного сухопутно морского маршрута

2023-11-27T18:44+0500

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2023-11-27T20:05+0500

узбекистан

россия

кыргызстан

туркменистан

транспортный коридор

транзит

товарооборот

грузоперевозки

экономика

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik, Индира Ризаметова. Почему встал вопрос о создании мультимодального направления Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан — Россия через Каспийское море, какими перспективами обладает Южный транспортный коридор, дополнительный это путь или альтернативный маршруту через Казахстан — эти и другие вопросы Sputnik Узбекистан обсудил с рядом экспертов стран-участниц проекта.Актуальность нового коридораВ начале ноября этого года в Ташкенте на полях Первого транспортного форума стран-членов ШОС министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев и министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилек Текебаев подписали меморандум о формировании и развитии международного сухопутно-морского маршрута Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан — Россия через Каспийское море (Южный транспортный коридор).По словам директора центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёра Эргашева, идея нового транспортного коридора возникла в результате воздействия двух факторов – санкционной и контрсанкционной войн между Западом и Россией и, как следствие, препятствование Казахстаном поставкам подсанкционной продукции по своей территории.По словам эксперта, в результате воздействия этих двух факторов представители бизнес-сообществ, например, Кыргызстана, который активно занимается реэкспортом товаров из Китая в Россию через Казахстан – стали испытывать серьезные проблемы. Это, отметил он, послужило основой для активного обсуждения среди экспертов, логистов, транспортников темы необходимости поиска выхода из сложившейся ситуации.Между тем участниками рынка в открытых источниках также отмечается и факт загруженности железнодорожной инфраструктуры Срединного коридора (ТРАСЕКА), проходящего через Казахстан.Переориентирование грузов из Китая в Европу на Срединный коридор увеличило объем перевозок по нему более чем на 80% за первые восемь месяцев этого года (в сравнении с аналогичным периодом 2022-го). Этот рост, как отмечалось на IV Тбилисском форуме Шелкового пути "Соединяя сегодня и завтра", оказывает серьезное давление на границы вдоль коридора, которые и без того перегружены.Кроме того, в начале ноября ряду российских экспедиторских компаний в Казахстане отказано в заключении договоров на транзитные ж/д перевозки на прежних условиях — предложили договариваться по тарифам, в 6—7 раз превышающим прежние.Опрошенные Sputnik Узбекистан эксперты отмечают, что эти и другие аспекты также подталкивают стороны к поиску альтернативных маршрутов и созданию новых логистических направлений.Альтернатива или дополнение?Генеральный директор Международного координационного совета по трансевразийским перевозкам Геннадий Бессонов отмечает, что если рассматривать новый коридор, то он скорее является не альтернативным, а дополнительным маршрутом, который обеспечит развитие с бурно развивающейся экономикой центральноазиатских стран, в частности, Узбекистана.Вместе с тем, по словам экспертов, хотя этот маршрут и выгоден всем участникам, есть моменты, которые нуждаются в проработке.Эксперт также добавил, что на первом этапе необходимо определить регулярность и возможные объемы по парому, и только следующим этапом станет разработка сервиса, которая обеспечит контроль за основным грузопотоком.Участники опроса также подчеркивают перспективу развития транзитных государств на пути маршрута в контексте успешной эксплуатации нового транспортного коридора. Так, директор аналитического центра "Разумные решения" Эсен Усубалиев отмечает, что даже если санкции будут действовать, то сейчас формируется экономическое пространство между странами вне действия санкций.Между тем реализация проекта уже началась, специалисты ведут подготовительные работы. По мнению директора Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Бекзода Холматова, новый маршрут станет альтернативной опцией для осуществления мультимодального грузооборота между странами-участницами данного коридора.Что даст новый маршрут странам-участницамПоэтому, отметил эксперт, пока есть санкции и подсанкционная продукция, высокомаржинальные поставки тех или иных товаров будут существовать, и этот коридор будет обрастать перспективами.При этом, по его словам, новый маршрут обладает и своими нюансами, например, Кыргызстану дорого обходится транзит через Туркменистан.Также, эксперт подчеркнул еще один немаловажный аспект — виза для водителей-грузоперевозчиков на автотранспорт. Например, по словам специалистов существенную роль играют сроки транзитных виз и ее стоимость. На счет стоимости паритет не всегда соблюдается.Опрошенные Sputnik Узбекистан эксперты едины во мнении, что при должной организации грузоперевозочного процесса данный маршрут имеет перспективы развития. Более того, в долгосрочной перспективе после завершения строительства железнодорожного участка Китай — Кыргызстан — Узбекистан, Южный транспортный коридор может набрать обороты и обеспечить серьезную активизацию экономической и деловой жизни, которая повлечет за собой рост благосостояния населения стран-участниц проекта.

https://uz.sputniknews.ru/20231102/zavershilos-12-zasedanie-mintransporta-stran-chlenov-oes-40606551.html

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