https://uz.sputniknews.ru/20231127/uzbekistan-islamskoye-obrazovaniye-luchsheye-sng-41261317.html

Система исламского образования в Узбекистане является одной из сильнейших в СНГ

Система исламского образования в Узбекистане является одной из сильнейших в СНГ

Ректор Российского исламского института выступил на международной конференции в Бухаре, посвященной 500-летию медресе "Мир-Араб".

2023-11-27T12:31+0500

2023-11-27T12:31+0500

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узбекистан

бухара

конференция

ректор

казань

татарстан

ислам

религия

образование в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Система исламского образования Узбекистана является одной из самых сильнейших в странах СНГ, мусульманские учебные заведения этой страны будут лидерами на постсоветском пространстве в ближайшие десятилетия, сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора Российского исламского института (Казань, Татарстан) Рафика Мухаметшина.По словам ректора, многие исламские вузы РФ имеют договоры о сотрудничестве с узбекскими учебными заведениями."Исторически Узбекистан был центром религиозного образования, особенно во времена СССР. Многие действующие муфтии и главы духовных управлений мусульман РФ закончили именно медресе "Мир-Араб". В Узбекистане работают исламские научные и исследовательские центры, с рядом из них у российских вузов есть меморандумы о сотрудничестве". В Болгарской исламской академии (г. Болгар, Татарстан) учатся узбекские граждане, после получения дипломов они возвращаются на работу, поскольку диплом нашей академии в Узбекистане является действующим документом", — отметил Мухаметшин.Ректор РИИ также добавил, что он является членом ученого совета Международной исламской академии Узбекистана, где работают приглашенные богословы из России.Делегация ДУМ РФ и Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК), Российского исламского института (Казань, Татарстан) находилась в Узбекистане по приглашению Управления мусульман республики в связи с 500-летием бухарского медресе "Мир-Араб".Для справки: Медресе "Мир-Араб" имеет богатую историю. Из его стен вышли многие ученые, имамы, муфтии. Однако, в прошлом веке статус медресе снизился до уровня специального учебного заведения. Здание требовало ремонта, не хватало книг.Шавкат Мирзиёев, посетил медресе в 2017 году и поручил восстановить его исторический статус. Для этого рядом с крепостью Арк построили и сдали в эксплуатацию новое здание.Высшее медресе рассчитано на 200 студентов. Здесь глубоко изучают Коран, хадисы, науки фикх и тасаввуф, а также иностранные языки. Сегодня в медресе обучаются более 100 человек.Студенты из России снова будут обучаться в знаменитом медресе в Бухаре.

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система исламского образования в узбекистане снг международная конференция бухара медресе "мир-араб".