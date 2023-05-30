https://uz.sputniknews.ru/20230530/studenty-rossiya-obucheniye-medresye-mir-arab-buxara-35488841.html

Студенты из России снова будут обучаться в знаменитом медресе в Бухаре

Студенты из России снова будут обучаться в знаменитом медресе в Бухаре

Российские студенты возвращаются на обучение в знаменитое учебное заведение после многолетнего перерыва

2023-05-30T10:19+0500

2023-05-30T10:19+0500

2023-05-30T10:55+0500

узбекистан

россия

студенты

обучение

образование

бухара

муфтий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/376/40/3764014_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_5f0ebbff86d74161446657e957c3bf35.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. После 32-летнего перерыва российские студенты возвращаются на обучение в Узбекистан, где в советское время получили образование многие мусульманские религиозные деятели России. Об этом рассказал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов, сообщает РИА Новости.Он также отметил, что такой долгий перерыв в обучении россиян в Мир-Араб был вынужденным.Глава ДСМР добавил, что в Мир-Араб учились нынешние муфтии России — главы духовных управлений РФ Талгат Таджуддин, Равиль Гайнутдин, Исмаил Бердиев, Герой России Ахмат Кадыров и многие другие.Ранее Sputnik сообщал, когда узбекистанцы смогут отправиться в хадж.

узбекистан

россия

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия обучение образование бухара медресе мир-араб студенты духовное собрание мусульман россии глава муфтий альбир крганов талгат таджуддин равиль гайнутдин исмаил бердиев герой россии ахмат кадыров