https://uz.sputniknews.ru/20230530/studenty-rossiya-obucheniye-medresye-mir-arab-buxara-35488841.html
Студенты из России снова будут обучаться в знаменитом медресе в Бухаре
Студенты из России снова будут обучаться в знаменитом медресе в Бухаре
Российские студенты возвращаются на обучение в знаменитое учебное заведение после многолетнего перерыва
2023-05-30T10:19+0500
2023-05-30T10:19+0500
2023-05-30T10:55+0500
узбекистан
россия
студенты
обучение
образование
бухара
муфтий
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. После 32-летнего перерыва российские студенты возвращаются на обучение в Узбекистан, где в советское время получили образование многие мусульманские религиозные деятели России. Об этом рассказал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов, сообщает РИА Новости.Он также отметил, что такой долгий перерыв в обучении россиян в Мир-Араб был вынужденным.Глава ДСМР добавил, что в Мир-Араб учились нынешние муфтии России — главы духовных управлений РФ Талгат Таджуддин, Равиль Гайнутдин, Исмаил Бердиев, Герой России Ахмат Кадыров и многие другие.Ранее Sputnik сообщал, когда узбекистанцы смогут отправиться в хадж.
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узбекистан россия обучение образование бухара медресе мир-араб студенты духовное собрание мусульман россии глава муфтий альбир крганов талгат таджуддин равиль гайнутдин исмаил бердиев герой россии ахмат кадыров
узбекистан россия обучение образование бухара медресе мир-араб студенты духовное собрание мусульман россии глава муфтий альбир крганов талгат таджуддин равиль гайнутдин исмаил бердиев герой россии ахмат кадыров
Студенты из России снова будут обучаться в знаменитом медресе в Бухаре
10:19 30.05.2023 (обновлено: 10:55 30.05.2023)
Российские студенты возвращаются на обучение в медресе Мир-Араб после многолетнего перерыва.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
После 32-летнего перерыва российские студенты возвращаются на обучение в Узбекистан, где в советское время получили образование многие мусульманские религиозные деятели России. Об этом рассказал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов, сообщает РИА Новости
.
"Согласовали с верховным муфтием Узбекистана, председателем Управления мусульман Узбекистана Нуриддином Халикназаровым возможность обучения российских студентов в Мир-Араб. Сейчас мы в легендарном медресе со студентами из Чувашии. До этого юноши прошли подготовку в медресе "Мухаммадия" в Казани. В Бухаре мы ознакомились с условиями обучения, прошли собеседования. Российские студенты возвращаются на гостеприимную землю Узбекистана после 32-летнего перерыва", — сказал Крганов.
Он также отметил, что такой долгий перерыв в обучении россиян в Мир-Араб был вынужденным.
"После распада СССР по разным причинам россияне перестали приезжать в Бухару для получения образования. Да и в Узбекистане была непростая ситуация. Мы все устремились сломя голову в религиозные центры Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и других стран. Но в Бухаре преподают ничуть не хуже, чем в Египте или Турции. Мы возвращаемся", — рассказал муфтий Крганов.
Глава ДСМР добавил, что в Мир-Араб учились нынешние муфтии России — главы духовных управлений РФ Талгат Таджуддин, Равиль Гайнутдин, Исмаил Бердиев, Герой России Ахмат Кадыров и многие другие.
"Тот факт, что студенты из нашей страны будут вновь учиться в Бухаре, является подтверждением, что контакты России и Узбекистана выходят на качественно новый уровень", — заключил муфтий Крганов.
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сообщал, когда узбекистанцы смогут отправиться в хадж.