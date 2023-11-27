https://uz.sputniknews.ru/20231127/xurma-svoystva-vrach-rekomendatsii-41271441.html

Чем опасна вяжущая хурма — врач

Чем опасна вяжущая хурма — врач

Этот плод может быть небезопасен для здоровья из-за высокого содержания танинов

2023-11-27T22:03+0500

2023-11-27T22:03+0500

2023-11-27T22:03+0500

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Хурма содержит массу полезных веществ, в том числе витамин С, йод, железо, магний и калий. Однако некоторым людям следует относиться к этому продукту с осторожностью, рассказала радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева.По ее словам, хурма может быть небезопасной для здоровья из-за высокого содержания танинов, придающих ей вяжущий вкус. Также она предупредила, что при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, нарушении перистальтики пищевода, хурма может вызывать чувство кома или ощущение, что пищу невозможно проглотить. Поэтому таким пациентам лучше ограничивать ее употребление.Диетолог добавила, что не стоит злоупотреблять хурмой и людям с сахарным диабетом, так как она может спровоцировать резкое повышение уровня глюкозы в крови.В заключение она перечислила несколько способов, которые помогут избавиться от вяжущего вкуса плодов.В заключение она напомнила, что вязкость зависит от зрелости плода. Поэтому покупать лучше всего мягкую и спелую хурму.Какой продукт "тормозит" развитие рака — врачи.

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