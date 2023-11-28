https://uz.sputniknews.ru/20231128/pischa-immunitet-ukrepleniye-41284685.html

Какая пища помогает укрепить иммунитет — врач

Какая пища помогает укрепить иммунитет — врач

Употребление острых блюд можно расценивать как "одолжение" иммунной системе.

2023-11-28T22:04+0500

2023-11-28T22:04+0500

2023-11-28T22:04+0500

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Имбирь, перец, горчица, куркума и другие специи богаты различными биологически активными веществами, рассказал радио Sputnik врач-диетолог Андрей Золотарев. По его словам, большинство острых приправ обладают противовирусными свойствами, кроме того, в них содержатся фитонциды – природные антибиотики. "Растения ограждают себя с помощью фитонцидов от внешних агрессивных воздействий, и мы можем "позаимствовать" у них эти компоненты, чтобы защититься от болезнетворных бактерий. Здесь чаще всего называют жгучие перцы. Также большая часть острых продуктов, например, хрен, содержат сильные антиоксиданты. А антиоксиданты, в свою очередь, обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, так как снижают количество свободных радикалов, которые атакуют иммунную систему", – объяснил Золотарев.Также он добавил, что многие специи непосредственно воздействуют на иммунитет, способствуя его повышению.При этом, он подчеркнул, что если острые приправы грамотно комбинировать с другими продуктами питания, то эффект усилится.Вместе с тем, он предупредил, что, если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или аллергия на какие-то продукты, острые блюда следует употреблять с осторожностью.В заключение он рекомендовал любителям острой пищи посоветоваться с врачом перед ее употреблением.

https://uz.sputniknews.ru/20231127/xurma-svoystva-vrach-rekomendatsii-41271441.html

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