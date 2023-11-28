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Какая пища помогает укрепить иммунитет — врач
Какая пища помогает укрепить иммунитет — врач
Употребление острых блюд можно расценивать как "одолжение" иммунной системе.
2023-11-28T22:04+0500
2023-11-28T22:04+0500
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Имбирь, перец, горчица, куркума и другие специи богаты различными биологически активными веществами, рассказал радио Sputnik врач-диетолог Андрей Золотарев. По его словам, большинство острых приправ обладают противовирусными свойствами, кроме того, в них содержатся фитонциды – природные антибиотики. "Растения ограждают себя с помощью фитонцидов от внешних агрессивных воздействий, и мы можем "позаимствовать" у них эти компоненты, чтобы защититься от болезнетворных бактерий. Здесь чаще всего называют жгучие перцы. Также большая часть острых продуктов, например, хрен, содержат сильные антиоксиданты. А антиоксиданты, в свою очередь, обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, так как снижают количество свободных радикалов, которые атакуют иммунную систему", – объяснил Золотарев.Также он добавил, что многие специи непосредственно воздействуют на иммунитет, способствуя его повышению.При этом, он подчеркнул, что если острые приправы грамотно комбинировать с другими продуктами питания, то эффект усилится.Вместе с тем, он предупредил, что, если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или аллергия на какие-то продукты, острые блюда следует употреблять с осторожностью.В заключение он рекомендовал любителям острой пищи посоветоваться с врачом перед ее употреблением.
https://uz.sputniknews.ru/20231127/xurma-svoystva-vrach-rekomendatsii-41271441.html
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пища помощь укрепление иммунитета острые блюда
пища помощь укрепление иммунитета острые блюда

Какая пища помогает укрепить иммунитет — врач

22:04 28.11.2023
© Unsplash / Pratiksha MohantyСпеции
Специи - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2023
© Unsplash / Pratiksha Mohanty
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Употребление острых блюд можно расценивать как "одолжение" иммунной системе.
Имбирь, перец, горчица, куркума и другие специи богаты различными биологически активными веществами, рассказал радио Sputnik врач-диетолог Андрей Золотарев.
По его словам, большинство острых приправ обладают противовирусными свойствами, кроме того, в них содержатся фитонциды – природные антибиотики.
© Unsplash/Conscious DesignИмбирь и специи.
Имбирь и специи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2023
Имбирь и специи.
© Unsplash/Conscious Design
"Растения ограждают себя с помощью фитонцидов от внешних агрессивных воздействий, и мы можем "позаимствовать" у них эти компоненты, чтобы защититься от болезнетворных бактерий. Здесь чаще всего называют жгучие перцы. Также большая часть острых продуктов, например, хрен, содержат сильные антиоксиданты. А антиоксиданты, в свою очередь, обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, так как снижают количество свободных радикалов, которые атакуют иммунную систему", – объяснил Золотарев.
© Sputnik / Актан ТемиркановСпеции и высушенные продукты на базаре Чорсу
Специи и высушенные продукты на базаре Чорсу - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2023
Специи и высушенные продукты на базаре Чорсу
© Sputnik / Актан Темирканов
Также он добавил, что многие специи непосредственно воздействуют на иммунитет, способствуя его повышению.
"Порошок имбиря качественно укрепляет иммунную систему, и связано это с тем, что в его состав входит достаточно большое количество биофлавоноидов, которые имеют непосредственную функцию стимуляции иммунной системы. Куркума – уникальнейшее вещество, которое стимулирует иммунную систему на ранней стадии, когда вирус или бактерия попадает в наш организм. Горчица содержит эфирное масло, которое стимулирует бронхолегочный иммунитет", – перечислил специалист.
При этом, он подчеркнул, что если острые приправы грамотно комбинировать с другими продуктами питания, то эффект усилится.
© Sputnik / Константин ЧалабовКвашеная капуста и соления.
Квашеная капуста и соления. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2023
Квашеная капуста и соления.
© Sputnik / Константин Чалабов
"Например, если добавить в квашеную капусту перец или имбирь, то она существенно усилит свои полезные свойства. Главное, чтобы ваш рацион был достаточно богат клетчаткой, витаминами и минералами. Включая в него еще и острую пищу, вы делаете одолжение иммунитету, и тот вас не подведет, скажет спасибо", – отметил Золотарев.
Вместе с тем, он предупредил, что, если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или аллергия на какие-то продукты, острые блюда следует употреблять с осторожностью.
"Если у вас есть какие-то особенности со стороны ЖКТ, предположим, гастрит или язва, или аллергические реакции, то, конечно, этот фактор надо учитывать. В идеале, прежде чем употреблять острую еду, нужно сделать фиброгастродуоденоскопию, которая покажет, нет ли у вас повреждений слизистой желудка или кишечника. Острая пища подходит людям, которые достаточно здоровы со стороны ЖКТ", – объяснил Золотарев.
В заключение он рекомендовал любителям острой пищи посоветоваться с врачом перед ее употреблением.
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