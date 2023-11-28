https://uz.sputniknews.ru/20231128/tashkent-regionalnyy-dialog-oxrana-prirody-sa-41281248.html

В Ташкенте стартовал региональный диалог по трансграничной охране природы в ЦА

В Ташкенте стартовал региональный диалог по трансграничной охране природы в ЦА

Его участники также планируют обсудить экологическое миростроительство, экономический вклад и другие выгоды природного туризма, возможности его развития в ЦА.

2023-11-28T10:22+0500

2023-11-28T10:22+0500

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узбекистан

ца

экология

охрана окружающей среды

природа

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ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik. В Ташкенте с 28 по 30 ноября проходит региональный диалог по трансграничной охране природы в Центральной Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В нем участвуют представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также национальных и международных организаций.По мнению сторон, трансграничная охрана природы помогает выживать мигрирующим видам в том числе благодаря увеличению территории.Для ЦА это имеет особое значение, поскольку здесь располагаются важнейшие миграционные коридоры, обеспечивающие перемещение стад диких джейранов, сайгаков и других уникальных видов диких животных.Речь шла о работе, которую проводит Узбекистан в данном направлении. Она включает совершенствование законодательной базы сферы. Так, правительство утвердило Концепцию охраны окружающей среды РУз до 2030 года, также реализуется Стратегия по сохранению биологического разнообразия до 2028 года.Помимо этого, участники диалога планируют обсудить экологическое миростроительство, экономический вклад и другие выгоды природного туризма, а также возможности его развития в ЦА.Узбекистан играет важную роль в поиске решения экологических проблем — ООН

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